Sep 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 99.9780 8.0318 1 25 99.9780 8.0318 INE648A16EN1 SBBJ 21-Sep-12 99.9780 8.0318 1 25 99.9780 8.0318 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.9109 8.1413 7 1005 99.9110 8.1285 INE237A16MD7 KOTAK MAH BK 24-Sep-12 99.9108 8.1468 1 150 99.9108 8.1468 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.9111 8.1230 2 125 99.9110 8.1285 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 99.9347 7.9500 1 100 99.9347 7.9500 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.9110 8.1316 3 75 99.9108 8.1468 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE036D16CE6 THE KARUR VYSYA BK 24-Sep-12 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE705A16FF2 VIJAYA BK 24-Sep-12 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 99.9022 8.9330 1 0.25 99.9022 8.9330 INE652A16CI7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-12 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE528G16MK1 YES BK 25-Sep-12 99.8885 8.1486 2 80 99.8885 8.1486 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 99.8885 8.1486 1 50 99.8885 8.1486 INE652A16EA0 STATE BK OF PATIALA 26-Sep-12 99.8662 8.1504 1 75 99.8662 8.1504 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.8670 8.1016 1 15 99.8670 8.1016 INE237A16ME5 KOTAK MAH BK 27-Sep-12 99.8439 8.1522 1 175 99.8439 8.1522 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE476A16IK4 CANARA BK 9-Oct-12 99.5750 8.1993 1 125 99.5750 8.1993 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 99.3468 8.2750 1 0.1 99.3468 8.2750 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.1190 8.3185 4 138 99.1190 8.3185 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 98.9110 8.2014 4 500 98.9108 8.2028 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.5502 8.3900 1 50 98.5502 8.3900 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 98.4965 8.3158 17 1475 98.4904 8.3500 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF (I) 26-Nov-12 98.4868 8.3702 2 5 98.4868 8.3702 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 98.4608 8.3910 2 75 98.4608 8.3910 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 98.4170 8.3869 8 850 98.4174 8.3848 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.4460 8.3502 1 25 98.4460 8.3502 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 98.3866 8.4303 1 200 98.3866 8.4303 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.3942 8.3899 3 200 98.3942 8.3899 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 98.3382 8.3352 7 700 98.3382 8.3352 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.3343 8.3551 5 150.1 98.3304 8.3750 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.3353 8.3500 3 28 98.3353 8.3500 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.3574 8.3502 1 25 98.3574 8.3502 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 98.3353 8.3500 2 3 98.3353 8.3500 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 98.3353 8.3500 2 3 98.3353 8.3500 INE090A16QV3 ICICI BK 3-Dec-12 98.3196 8.4300 1 0.1 98.3196 8.4300 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 98.2911 8.3499 1 50 98.2911 8.3499 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 98.1384 8.4436 3 74 98.1370 8.4500 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 98.0775 8.6201 1 50 98.0775 8.6201 INE090A16QZ4 ICICI BK 12-Dec-12 98.0403 8.7902 1 15 98.0403 8.7902 INE238A16LN6 AXIS BK 13-Dec-12 98.0172 8.7900 1 15 98.0172 8.7900 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.0172 8.7900 1 15 98.0172 8.7900 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.1212 8.3202 1 2.6 98.1212 8.3202 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 98.0971 8.3298 3 50 98.0971 8.3298 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 98.0903 8.3601 1 3 98.0903 8.3601 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 98.0243 8.3598 1 25 98.0243 8.3598 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.0081 8.3351 4 500 98.0081 8.3351 INE692A16BI5 UNION BK OF (I) 19-Dec-12 97.9767 8.3750 1 1 97.9767 8.3750 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 97.9296 8.4799 1 1.6 97.9296 8.4799 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.9469 8.4075 1 1.2 97.9469 8.4075 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 97.8829 8.3101 1 5 97.8829 8.3101 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 97.8139 8.4099 1 50 97.8139 8.4099 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 97.8274 8.3567 2 9 97.8126 8.4150 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 96.8378 8.6999 1 25 96.8378 8.6999 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 96.8334 8.7125 1 3 96.8334 8.7125 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 96.7485 8.6999 1 5 96.7485 8.6999 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 96.6631 8.7501 1 25 96.6631 8.7501 INE090A16SK2 ICICI BK 12-Feb-13 96.6445 8.7399 1 25 96.6445 8.7399 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 96.6593 8.7000 1 75 96.6593 8.7000 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 96.6296 8.7199 1 50 96.6296 8.7199 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 96.6115 8.6499 1 100 96.6115 8.6499 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 96.5066 8.7500 1 100 96.5066 8.7500 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 96.4834 8.6950 1 75 96.4834 8.6950 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 96.5037 8.6999 1 50 96.5037 8.6999 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 96.4620 8.7499 1 100 96.4620 8.7499 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 96.4292 8.7200 1 25 96.4292 8.7200 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 96.3626 8.7200 1 25 96.3626 8.7200 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 96.3686 8.7050 1 0.1 96.3686 8.7050 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 96.3183 8.7200 1 75 96.3183 8.7200 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 96.3183 8.7199 1 75 96.3183 8.7199 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.3084 8.6900 2 200 96.3084 8.6900 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 96.2920 8.7300 1 50 96.2920 8.7300 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.2740 8.7199 1 50 96.2740 8.7199 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.2131 8.7599 1 35 96.2131 8.7599 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.1855 8.7199 1 25 96.1855 8.7199 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 96.1908 8.7601 1 25 96.1908 8.7601 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 96.1686 8.7601 1 25 96.1686 8.7601 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 96.1498 8.7000 1 25 96.1498 8.7000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 96.0617 8.7001 1 150 96.0617 8.7001 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 96.0708 8.7299 1 50 96.0708 8.7299 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.0661 8.6900 1 25 96.0661 8.6900 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.0578 8.7600 1 25 96.0578 8.7600 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 96.0772 8.7151 1 25 96.0772 8.7151 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 96.0139 8.8101 1 4.5 96.0139 8.8101 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 96.1281 8.5475 1 3 96.1281 8.5475 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.9914 8.7099 1 25 95.9914 8.7099 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.0266 8.6799 1 25 96.0266 8.6799 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.9825 8.7301 1 25 95.9825 8.7301 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.9958 8.7000 2 75 95.9958 8.7000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.9694 8.7100 1 25 95.9694 8.7100 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-13 95.8945 8.7300 1 25 95.8945 8.7300 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 95.8911 8.7375 1 1 95.8911 8.7375 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.8377 8.7100 1 25 95.8377 8.7100 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 95.8204 8.7000 1 25 95.8204 8.7000 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 95.8204 8.7000 1 25 95.8204 8.7000 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 95.7534 8.7500 1 100 95.7534 8.7500 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.7673 8.7201 1 25 95.7673 8.7201 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 95.7329 8.7001 1 75 95.7329 8.7001 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.7188 8.7301 1 25 95.7188 8.7301 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 95.6969 8.7301 4 100 95.6969 8.7301 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.6969 8.7301 1 50 95.6969 8.7301 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.7007 8.7221 3 125 95.7158 8.6900 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 95.2504 8.7925 1 0.1 95.2504 8.7925 INE084A16840 BK OF (I) 31-May-13 94.2662 8.8101 4 200 94.2662 8.8101 INE084A16832 BK OF (I) 3-Jun-13 94.2019 8.8101 2 150 94.2019 8.8101 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 94.1101 8.8199 4 175 94.1101 8.8199 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF (I) 10-Jun-13 94.0118 8.8400 1 25 94.0118 8.8400 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 93.9391 8.8201 1 50 93.9391 8.8201 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 93.8539 8.8200 3 175 93.8539 8.8200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com