Sep 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 99.9340 8.0316 5 445 99.9331 8.1449 INE166A16FR2 ING VYSYA BK 24-Sep-12 99.9343 7.9988 2 250 99.9343 7.9988 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 99.9335 8.0962 2 200 99.9335 8.0962 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.9347 7.9500 1 25 99.9347 7.9500 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 99.9119 8.0462 1 150 99.9119 8.0462 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 99.9111 8.1193 2 150 99.9111 8.1193 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.8885 8.1486 1 50 99.8885 8.1486 INE691A16GK2 UCO BK 26-Sep-12 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE457A16AU0 BK OF MAHARASHTRA 26-Sep-12 99.8889 8.1193 1 25 99.8889 8.1193 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.8898 8.0535 1 10 99.8898 8.0535 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.9559 8.0518 1 5 99.9559 8.0518 INE457A16AU0 BK OF MAHARASHTRA 26-Sep-12 99.9559 8.0518 1 5 99.9559 8.0518 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 99.8430 8.1993 2 200 99.8430 8.1993 INE695A16FO7 UNITED BK OF INDIA 8-Oct-12 99.6149 8.3003 1 50 99.6149 8.3003 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 98.8314 8.2997 1 50 98.8314 8.2997 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 98.7700 8.2642 3 150 98.7703 8.2623 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 98.6621 8.2492 9 725 98.6392 8.3924 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.5818 8.3348 6 200 98.5818 8.3348 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.5776 8.3598 1 25 98.5776 8.3598 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 98.5168 8.3260 3 150 98.5073 8.3802 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 98.5056 8.2646 4 500 98.5060 8.2624 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.4488 8.3349 2 100 98.4488 8.3349 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.4267 8.3348 7 550 98.4267 8.3348 INE168A16DG6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Dec-12 98.3420 8.4298 5 360 98.3420 8.4298 INE166A16GE8 ING VYSYA BK 3-Dec-12 98.3410 8.4349 7 300 98.3410 8.4349 INE237A16NA1 KOTAK MAH BK 3-Dec-12 98.3284 8.5001 1 200 98.3284 8.5001 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.3560 8.3574 1 25 98.3560 8.3574 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 98.1845 8.4364 1 8.5 98.1845 8.4364 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 98.1002 8.6202 1 50 98.1002 8.6202 INE651A16DH9 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-12 98.1146 8.3499 1 150 98.1146 8.3499 INE237A16QT4 KOTAK MAH BK 17-Dec-12 98.0325 8.4201 3 19 98.0325 8.4201 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.0078 8.4311 2 105 98.0080 8.4302 INE683A16583 THE SOUTH INDIAB BK 18-Dec-12 97.9861 8.5248 1 5 97.9861 8.5248 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 98.0040 8.3527 2 55 97.9976 8.3799 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 97.9142 8.6392 3 125 97.9708 8.4000 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.9706 8.4007 2 26.8 97.9684 8.4100 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 97.9882 8.2350 1 200 97.9882 8.2350 INE668A16477 TAMILNAD MERCANTILE BK 21-Dec-12 97.9224 8.5100 2 100 97.9284 8.4849 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 97.8949 8.3498 3 220 97.8949 8.3498 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 97.8949 8.3498 1 25 97.8949 8.3498 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 97.8510 8.3501 2 30 97.8510 8.3501 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 97.8252 8.4526 1 4 97.8252 8.4526 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 97.3768 8.5501 1 25 97.3768 8.5501 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 97.2058 8.6000 1 50 97.2058 8.6000 INE090A16RZ2 ICICI BK 23-Jan-13 97.1292 8.7001 1 5 97.1292 8.7001 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 96.6148 8.6999 1 50 96.6148 8.6999 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 96.6223 8.6800 1 25 96.6223 8.6800 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 96.4711 8.6699 1 25 96.4711 8.6699 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 96.3386 8.6700 1 25 96.3386 8.6700 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.3131 8.6785 3 175 96.3043 8.7000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.3084 8.6900 1 25 96.3084 8.6900 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.3747 8.6899 1 25 96.3747 8.6899 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.3707 8.6999 1 25 96.3707 8.6999 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 96.2297 8.7200 1 25 96.2297 8.7200 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.2986 8.6601 2 125 96.2986 8.6601 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 96.2327 8.6600 1 50 96.2327 8.6600 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 96.1370 8.7301 1 50 96.1370 8.7301 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 96.0708 8.7299 1 25 96.0708 8.7299 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 96.1476 8.5524 1 3 96.1476 8.5524 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.0178 8.6999 1 50 96.0178 8.6999 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 95.9892 8.7650 1 7 95.9892 8.7650 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.9958 8.7000 1 50 95.9958 8.7000 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 95.9825 8.7301 1 25 95.9825 8.7301 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.0002 8.6900 1 25 96.0002 8.6900 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 96.0179 8.6500 1 25 96.0179 8.6500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.0179 8.6500 1 25 96.0179 8.6500 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 95.8725 8.7300 1 25 95.8725 8.7300 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 95.8589 8.7600 1 25 95.8589 8.7600 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.8514 8.6801 2 100 95.8514 8.6801 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 95.7883 8.6749 1 50 95.7883 8.6749 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 95.7361 8.7400 1 25 95.7361 8.7400 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.7017 8.7199 1 75 95.7017 8.7199 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 95.6922 8.7401 1 25 95.6922 8.7401 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 94.1377 8.8100 1 25 94.1377 8.8100 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.1163 8.8101 1 50 94.1163 8.8101 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 94.0427 8.8250 4 200 94.0427 8.8250 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 93.9669 8.8100 1 50 93.9669 8.8100 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 93.9225 8.7800 1 25 93.9225 8.7800 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 93.9030 8.8100 1 25 93.9030 8.8100 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 93.8752 8.8200 1 50 93.8752 8.8200 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 93.7531 8.7799 1 25 93.7531 8.7799 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 92.6942 8.9900 1 100 92.6942 8.9900 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 92.7577 8.9900 2 100 92.7577 8.9900 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 92.6440 8.8900 1 25 92.6440 8.8900 INE691A16GM8 UCO BK 21-Aug-13 92.5318 8.9000 1 25 92.5318 8.9000 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 92.1990 8.8999 1 100 92.1990 8.8999 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 91.9159 8.8926 2 50 91.9159 8.8926 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com