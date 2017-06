Sep 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 99.9554 8.1431 1 185 99.9554 8.1431 INE166A16FT8 ING VYSYA BK 27-Sep-12 99.9559 8.0518 2 115 99.9559 8.0518 INE166A16FS0 ING VYSYA BK 28-Sep-12 99.9335 8.0962 1 100 99.9335 8.0962 INE428A16HK7 ALLAHABAD BK 4-Oct-12 99.7945 8.3513 4 400 99.7945 8.3513 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.7945 8.3513 2 125 99.7945 8.3513 INE652A16CN7 STATE BK OF PATIALA 12-Oct-12 99.6140 8.3198 1 25 99.6140 8.3198 INE237A16MG0 KOTAK MAH BK 15-Oct-12 99.5402 8.4301 1 25 99.5402 8.4301 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 98.8488 8.3349 10 950 98.8488 8.3349 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 98.8488 8.3349 5 200 98.8488 8.3349 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 98.6957 8.4625 2 100 98.6957 8.4625 INE166A16GG3 ING VYSYA BK 22-Nov-12 98.6727 8.4652 1 100 98.6727 8.4652 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.6640 8.3769 4 300 98.6706 8.3351 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 98.6640 8.3770 1 100 98.6640 8.3770 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 98.5982 8.3699 1 50 98.5982 8.3699 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 98.5759 8.3699 1 50 98.5759 8.3699 INE648A16DC6 SBBJ 29-Nov-12 98.5409 8.3147 6 300 98.5409 8.3147 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.5356 8.3451 3 100 98.5227 8.4200 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.5074 8.3798 16 1500 98.5060 8.3876 INE166A16GD0 ING VYSYA BK 30-Nov-12 98.4911 8.4725 2 150 98.4911 8.4725 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 98.5003 8.4201 1 25 98.5003 8.4201 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.5065 8.3847 1 8 98.5065 8.3847 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.4470 8.3449 2 125 98.4396 8.3851 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.4628 8.3800 2 70 98.4628 8.3800 INE166A16GE8 ING VYSYA BK 3-Dec-12 98.4236 8.4725 1 25 98.4236 8.4725 INE238A16LH8 AXIS BK 3-Dec-12 98.4411 8.5001 1 5 98.4411 8.5001 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 98.3805 8.3451 1 175 98.3805 8.3451 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 98.3805 8.3451 1 100 98.3805 8.3451 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 98.3805 8.3451 1 50 98.3805 8.3451 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.2263 8.4499 1 25 98.2263 8.4499 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 98.1880 8.4198 1 50 98.1880 8.4198 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 98.1658 8.5250 1 7 98.1658 8.5250 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.1190 8.3301 2 500 98.1190 8.3301 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 97.2643 8.7001 1 25 97.2643 8.7001 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 97.2503 8.6001 1 50 97.2503 8.6001 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 96.9172 8.6001 1 75 96.9172 8.6001 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 96.7332 8.6199 1 75 96.7332 8.6199 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 96.4815 8.6999 1 25 96.4815 8.6999 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 96.4766 8.6001 1 50 96.4766 8.6001 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 96.4348 8.6500 2 75 96.4348 8.6500 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.4208 8.6300 1 75 96.4208 8.6300 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.4138 8.6475 1 50 96.4138 8.6475 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 96.3890 8.5999 2 50 96.3890 8.5999 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.3569 8.6250 1 50 96.3569 8.6250 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.3687 8.6501 1 50 96.3687 8.6501 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 96.3549 8.6300 1 25 96.3549 8.6300 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.3166 8.6699 1 25 96.3166 8.6699 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 96.2149 8.6501 1 25 96.2149 8.6501 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 96.1507 8.7500 1 1.1 96.1507 8.7500 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 96.2015 8.6299 1 75 96.2015 8.6299 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 96.1706 8.5999 1 25 96.1706 8.5999 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 96.1924 8.5999 1 25 96.1924 8.5999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.1230 8.6599 2 100 96.1230 8.6599 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.1492 8.6499 1 25 96.1492 8.6499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.1273 8.6499 3 225 96.1273 8.6499 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.1304 8.6428 2 175 96.1316 8.6399 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.1010 8.6601 1 25 96.1010 8.6601 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 96.1057 8.7001 1 25 96.1057 8.7001 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 96.0309 8.6701 1 25 96.0309 8.6701 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.9519 8.7000 1 15 95.9519 8.7000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.8642 8.7000 1 25 95.8642 8.7000 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 95.8434 8.6500 1 6.5 95.8434 8.6500 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 95.7580 8.7401 1 25 95.7580 8.7401 INE238A16OO8 AXIS BK 3-Apr-13 95.5627 8.9201 2 150 95.5627 8.9201 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 95.3661 8.7800 2 100 95.3661 8.7800 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 93.8933 8.8250 3 125 93.8933 8.8250 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.0135 8.8742 4 225 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 91.8895 8.8750 1 10 91.8895 8.8750 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 91.8690 8.8750 4 150 91.8690 8.8750 =============================================================================================== *: Crores