Sep 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16DK1 CENTRAL BK OF (I) 4-Oct-12 99.8173 8.3509 2 125 99.8173 8.3509 INE428A16HK7 ALLAHABAD BK 4-Oct-12 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE237A16MG0 KOTAK MAH BK 15-Oct-12 99.5621 8.4493 2 25 99.5621 8.4493 INE483A16DT2 CENTRAL BK OF (I) 19-Nov-12 98.7776 8.3648 3 175 98.7776 8.3648 INE692A16AT4 UNION BK OF (I) 20-Nov-12 98.7711 8.4098 1 50 98.7711 8.4098 INE648A16EX0 SBBJ 21-Nov-12 98.7403 8.3153 1 150 98.7403 8.3153 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.6852 8.3845 6 525 98.6851 8.3851 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 98.6867 8.3745 5 500 98.6867 8.3747 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.6854 8.3829 3 350 98.6851 8.3851 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.7212 8.2949 1 50 98.7212 8.2949 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF (I) 26-Nov-12 98.6156 8.4000 2 50 98.6156 8.4000 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 98.5924 8.4050 8 550 98.5924 8.4050 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.5521 8.3790 11 525 98.5515 8.3824 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 98.5478 8.4040 5 175 98.5481 8.4024 INE648A16DC6 SBBJ 29-Nov-12 98.5570 8.3501 1 50 98.5570 8.3501 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.5287 8.3853 4 500 98.5287 8.3850 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.5253 8.4050 5 375 98.5253 8.4050 INE648A16EY8 SBBJ 30-Nov-12 98.5343 8.3527 6 250 98.5339 8.3552 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.4637 8.5000 1 20 98.4637 8.5000 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 98.3691 8.4048 1 2 98.3691 8.4048 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.2304 8.4300 1 25 98.2304 8.4300 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 98.2066 8.4373 2 500 98.2066 8.4373 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 98.2304 8.4300 1 50 98.2304 8.4300 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 98.1246 8.4049 1 100 98.1246 8.4049 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.1147 8.4501 3 75 98.1147 8.4501 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 97.9121 8.4602 1 1 97.9121 8.4602 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 97.8899 8.4601 1 25 97.8899 8.4601 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 97.7347 8.4600 1 2 97.7347 8.4600 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 97.5217 8.4324 1 0.25 97.5217 8.4324 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 97.3041 8.5701 1 25 97.3041 8.5701 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 97.0151 8.5726 1 1.25 97.0151 8.5726 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 96.9411 8.5950 1 75 96.9411 8.5950 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 96.9207 8.5900 1 50 96.9207 8.5900 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 96.8324 8.5899 1 75 96.8324 8.5899 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 96.7514 8.6307 2 35 96.6961 8.7826 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF (I) 18-Feb-13 96.7111 8.6199 1 50 96.7111 8.6199 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 96.6856 8.5700 1 50 96.6856 8.5700 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 96.6561 8.5901 1 25 96.6561 8.5901 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 96.5522 8.5749 1 50 96.5522 8.5749 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 96.5185 8.6051 1 50 96.5185 8.6051 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 96.5084 8.5749 1 50 96.5084 8.5749 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 96.4907 8.6200 1 25 96.4907 8.6200 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.4547 8.6000 2 50 96.4547 8.6000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.4766 8.6001 1 50 96.4766 8.6001 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.4727 8.6099 1 50 96.4727 8.6099 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 96.4547 8.6000 1 25 96.4547 8.6000 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 96.3890 8.5999 1 50 96.3890 8.5999 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.4008 8.6250 1 50 96.4008 8.6250 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 96.3890 8.5999 1 25 96.3890 8.5999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 96.4008 8.6250 1 25 96.4008 8.6250 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.3890 8.5999 1 50 96.3890 8.5999 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 96.3590 8.6199 1 50 96.3590 8.6199 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 96.3234 8.5999 1 25 96.3234 8.5999 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 96.3015 8.6000 1 25 96.3015 8.6000 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.2191 8.6401 1 25 96.2191 8.6401 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.1588 8.6275 2 123 96.1620 8.6200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.1881 8.6100 1 50 96.1881 8.6100 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 96.1909 8.5525 1 15 96.1909 8.5525 INE084A16790 BK OF (I) 20-Mar-13 96.0397 8.6501 2 50 96.0397 8.6501 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.0179 8.6500 1 10 96.0179 8.6500 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 95.9742 8.6500 1 25 95.9742 8.6500 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 95.9315 8.5999 1 50 95.9315 8.5999 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.9170 8.6801 1 25 95.9170 8.6801 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 95.9170 8.6801 1 25 95.9170 8.6801 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.8870 8.6499 1 50 95.8870 8.6499 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 95.8652 8.6500 1 10 95.8652 8.6500 INE084A16816 BK OF (I) 28-Mar-13 95.8434 8.6500 2 10 95.8434 8.6500 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 94.3152 8.8001 2 100 94.3152 8.8001 INE084A16832 BK OF (I) 3-Jun-13 94.3367 8.8000 1 25 94.3367 8.8000 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.2110 8.8300 1 50 94.2110 8.8300 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-13 94.1956 8.8549 1 25 94.1956 8.8549 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 94.0661 8.8900 4 250 94.0661 8.8900 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.0356 8.8701 3 200 94.0356 8.8701 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.0571 8.8701 1 100 94.0571 8.8701 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 93.9275 8.8051 1 100 93.9275 8.8051 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 93.8229 8.8025 1 25 93.8229 8.8025 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 93.7835 8.8300 1 50 93.7835 8.8300 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 93.7670 8.8550 1 25 93.7670 8.8550 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 93.5968 8.9500 1 50 93.5968 8.9500 INE090A16VE9 ICICI BK 4-Jul-13 93.5539 8.9500 5 250 93.5539 8.9500 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 92.8658 8.9300 6 400 92.8658 8.9300 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 92.8869 8.9300 1 100 92.8869 8.9300 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 92.7451 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.0582 8.8450 1 50 92.0582 8.8450 INE160A16IK4 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-13 91.9168 8.8425 3 75 91.9168 8.8425 INE528G16RA1 YES BK 24-Sep-13 91.8266 8.9499 1 25 91.8266 8.9499 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 91.9021 8.8356 8 245 91.9153 8.8200