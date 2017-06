Sep 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16CB8 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Sep-12 99.9780 8.0318 1 190 99.9780 8.0318 INE476A16HO8 CANARA BK 28-Sep-12 99.9777 8.1413 1 175 99.9777 8.1413 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 99.8864 8.3022 1 75 99.8864 8.3022 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 99.8403 8.3394 3 225 99.8411 8.2987 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.8403 8.3405 2 125 99.8401 8.3510 INE476A16IN8 CANARA BK 4-Oct-12 99.8401 8.3510 1 100 99.8401 8.3510 INE428A16HK7 ALLAHABAD BK 4-Oct-12 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE112A16CH4 CORPORATION BK 5-Oct-12 99.8184 8.3006 3 250 99.8184 8.3006 INE608A16DT4 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-12 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE695A16FK5 UNITED BK OF INDIA 5-Oct-12 99.8162 8.4013 1 5 99.8162 8.4013 INE695A16FO7 UNITED BK OF INDIA 8-Oct-12 99.7505 8.2996 1 50 99.7505 8.2996 INE008A16IH1 IDBI BK 23-Oct-12 99.4087 8.3503 1 5 99.4087 8.3503 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.2552 8.2998 1 5 99.2552 8.2998 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.2343 8.2834 1 0.1 99.2343 8.2834 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 99.1259 8.4700 1 25 99.1259 8.4700 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 99.0878 8.4005 1 25 99.0878 8.4005 INE654A16CH5 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Nov-12 99.0697 8.3597 2 50 99.0697 8.3597 INE608A16DP2 PUNJAB AND SIND BK 8-Nov-12 99.0415 8.4104 1 50 99.0415 8.4104 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.0597 8.4504 1 10 99.0597 8.4504 INE434A16CL4 ANDHRA BK 15-Nov-12 98.8842 8.4054 2 500 98.8842 8.4054 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 98.9074 8.4001 4 490 98.9074 8.4001 INE483A16DV8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Nov-12 98.8842 8.4054 7 400 98.8842 8.4054 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 98.8839 8.4077 3 200 98.8803 8.4351 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 98.8869 8.3848 4 200 98.8869 8.3848 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 98.8691 8.3500 1 25 98.8691 8.3500 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 98.8021 8.3497 1 25 98.8021 8.3497 INE476A16IR9 CANARA BK 20-Nov-12 98.7711 8.4098 2 100 98.7711 8.4098 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 98.7754 8.3800 1 50 98.7754 8.3800 INE649A16CP8 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-12 98.7552 8.3651 3 400 98.7552 8.3651 INE648A16EX0 SBBJ 21-Nov-12 98.7505 8.3970 5 225 98.7501 8.3998 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 98.7242 8.4231 3 500 98.7239 8.4249 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.7031 8.4136 3 75 98.7067 8.3902 INE648A16ET8 SBBJ 23-Nov-12 98.7082 8.3803 1 50 98.7082 8.3803 INE648A16ET8 SBBJ 23-Nov-12 98.7381 8.3300 1 50 98.7381 8.3300 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.7052 8.4000 1 50 98.7052 8.4000 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 98.6372 8.4049 4 600 98.6372 8.4049 INE648A16EZ5 SBBJ 26-Nov-12 98.6452 8.3549 4 400 98.6452 8.3549 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 98.6460 8.3499 2 50 98.6460 8.3499 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 98.6412 8.3799 1 20 98.6412 8.3799 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 98.6300 8.4499 1 20 98.6300 8.4499 INE008A16LP8 IDBI BK 27-Nov-12 98.6118 8.4231 3 700 98.6123 8.4203 INE648A16EU6 SBBJ 27-Nov-12 98.6476 8.3399 1 50 98.6476 8.3399 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 98.6220 8.5000 1 25 98.6220 8.5000 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.5730 8.3872 2 200 98.5730 8.3872 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 98.5700 8.4051 4 175 98.5700 8.4051 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.5776 8.3598 2 75 98.5776 8.3598 INE976G16182 THE RATNAKAR BK 29-Nov-12 98.5305 8.7801 1 75 98.5305 8.7801 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.5982 8.3699 1 50 98.5982 8.3699 INE171A16DS5 THE FEDERAL BK 29-Nov-12 98.5800 8.4801 1 50 98.5800 8.4801 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.5982 8.3699 1 25 98.5982 8.3699 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 98.5701 8.4045 1 1 98.5701 8.4045 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.5464 8.4125 12 1275 98.5502 8.3900 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.5528 8.3748 2 250 98.5528 8.3748 INE683A16930 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-12 98.5457 8.5500 1 100 98.5457 8.5500 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.5759 8.3699 1 50 98.5759 8.3699 INE667A16AR0 SYNDICATE BK 30-Nov-12 98.5742 8.3801 1 50 98.5742 8.3801 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 98.5477 8.4047 1 50 98.5477 8.4047 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.5776 8.3598 1 25 98.5776 8.3598 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.5742 8.3801 1 25 98.5742 8.3801 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.5562 8.3548 1 20 98.5562 8.3548 INE095A16GH2 INDUSIND BK 30-Nov-12 98.5759 8.3699 1 5 98.5759 8.3699 INE168A16DE1 JK BK 30-Nov-12 98.5477 8.4050 1 5 98.5477 8.4050 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 98.5826 8.3300 1 5 98.5826 8.3300 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.4762 8.4298 5 300 98.4762 8.4298 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 98.5143 8.3403 1 50 98.5143 8.3403 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.5014 8.2882 1 25 98.5014 8.2882 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.4824 8.3949 1 25 98.4824 8.3949 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.4863 8.4999 1 25 98.4863 8.4999 INE168A16DG6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Dec-12 98.4824 8.3949 3 6 98.4824 8.3949 INE237A16QU2 KOTAK MAH BK 4-Dec-12 98.4744 8.4399 1 25 98.4744 8.4399 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 98.4186 8.4998 1 20 98.4186 8.4998 INE649A16BV8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Dec-12 98.4239 8.3498 1 100 98.4239 8.3498 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 98.3236 8.4097 1 1 98.3236 8.4097 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 98.2415 8.4850 10 600 98.2415 8.4850 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 98.2568 8.4098 1 25 98.2568 8.4098 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 98.2304 8.4298 6 350 98.2366 8.3999 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 98.2295 8.4346 3 105 98.2294 8.4348 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 98.2283 8.4402 1 25 98.2283 8.4402 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 98.2283 8.4402 1 10 98.2283 8.4402 INE428A16HV4 ALLAHABAD BK 18-Dec-12 98.1294 8.4852 2 125 98.1294 8.4852 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.1367 8.4514 3 105 98.1370 8.4500 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.1370 8.4500 1 100 98.1370 8.4500 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 98.1486 8.5001 1 20 98.1486 8.5001 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 98.1370 8.4500 1 5 98.1370 8.4500 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 98.0735 8.4351 2 300 98.0735 8.4351 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 98.0702 8.4499 1 5 98.0702 8.4499 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 97.9528 8.6687 1 12 97.9528 8.6687 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 98.0034 8.4501 2 5.7 98.0034 8.4501 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 97.9186 8.6207 1 12 97.9186 8.6207 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 97.9218 8.4200 2 75 97.9218 8.4200 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 97.8952 8.5300 1 0.25 97.8952 8.5300 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jan-13 97.6458 8.6275 1 500 97.6458 8.6275 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 97.0906 8.7500 1 25 97.0906 8.7500 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 97.0113 8.6499 1 10 97.0113 8.6499 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 96.9221 8.6501 1 15 96.9221 8.6501 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 96.8497 8.7299 1 25 96.8497 8.7299 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 96.7919 8.5799 1 100 96.7919 8.5799 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 96.7039 8.5799 1 100 96.7039 8.5799 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 96.5605 8.6101 2 50 96.5644 8.6001 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 96.5425 8.5999 1 50 96.5425 8.5999 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 96.4845 8.5801 1 25 96.4845 8.5801 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 96.4115 8.5984 2 75 96.4048 8.6151 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.3848 8.7200 2 50 96.3848 8.7200 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 96.4189 8.5801 1 50 96.4189 8.5801 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 96.4149 8.5900 1 25 96.4149 8.5900 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.3809 8.6200 1 150 96.3809 8.6200 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 96.3264 8.7000 1 25 96.3264 8.7000 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 96.3493 8.5900 1 25 96.3493 8.5900 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 96.2466 8.6268 3 150 96.2494 8.6201 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 96.2672 8.6299 1 50 96.2672 8.6299 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 96.2369 8.6499 1 25 96.2369 8.6499 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 96.1413 8.7200 1 50 96.1413 8.7200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.1711 8.6499 3 100 96.1711 8.6499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.1513 8.6451 2 50 96.1577 8.6301 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 96.1363 8.6800 1 25 96.1363 8.6800 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 96.0661 8.6900 1 25 96.0661 8.6900 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 96.0090 8.7199 1 50 96.0090 8.7199 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.9524 8.6500 1 50 95.9524 8.6500 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.9396 8.6300 1 25 95.9396 8.6300 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 95.8494 8.8300 1 15 95.8494 8.8300 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 95.9094 8.6969 1 10 95.9094 8.6969 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.9306 8.6499 1 25 95.9306 8.6499 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.8870 8.6499 1 25 95.8870 8.6499 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.9088 8.6499 1 25 95.9088 8.6499 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 95.8870 8.6499 2 25 95.8870 8.6499 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 94.2202 8.8500 1 25 94.2202 8.8500 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 94.0834 8.8967 2 150 94.0876 8.8901 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 94.1030 8.8999 4 150 94.1030 8.8999 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.0571 8.8701 1 1.55 94.0571 8.8701 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 93.8441 8.8026 1 25 93.8441 8.8026 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 92.8848 8.9329 6 350 92.8832 8.9350 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 92.3633 8.8500 3 125 92.3633 8.8500 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 92.3920 8.8400 1 100 92.3920 8.8400 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 92.3681 8.8700 1 25 92.3681 8.8700 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.2434 8.8450 3 150 92.2475 8.8400 *: Crores