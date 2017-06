Sep 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 99.8857 8.3534 1 15 99.8857 8.3534 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.8637 8.3029 7 325 99.8637 8.3029 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF (I) 4-Oct-12 99.8637 8.3029 6 250 99.8637 8.3029 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE112A16CH4 CORPORATION BK 5-Oct-12 99.8412 8.2935 2 225 99.8411 8.2987 INE695A16FK5 UNITED BK OF (I) 5-Oct-12 99.8412 8.2928 4 200 99.8420 8.2516 INE237A16QJ5 KOTAK MAH BK 5-Oct-12 99.8420 8.2516 1 100 99.8420 8.2516 INE528G16PU3 YES BK 5-Oct-12 99.8420 8.2516 1 75 99.8420 8.2516 INE428A16HL5 ALLAHABAD BK 8-Oct-12 99.7772 8.1504 2 400 99.7772 8.1504 INE652A16CN7 STATE BK OF PATIALA 12-Oct-12 99.6807 8.3513 1 5 99.6807 8.3513 INE483A16DO3 CENTRAL BK OF (I) 15-Oct-12 99.6149 8.3003 5 500 99.6149 8.3003 INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE528G16QB1 YES BK 17-Oct-12 99.5724 8.2497 1 50 99.5724 8.2497 INE483A16DP0 CENTRAL BK OF (I) 19-Oct-12 99.5265 8.2696 2 150 99.5276 8.2497 INE112A16CE1 CORPORATION BK 19-Oct-12 99.5247 8.3006 1 50 99.5247 8.3006 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 99.5068 8.6148 1 0.1 99.5068 8.6148 INE476A16IM0 CANARA BK 22-Oct-12 99.4572 8.3001 4 300 99.4572 8.3001 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.2997 8.3031 4 175 99.2994 8.3072 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF (I) 30-Oct-12 99.2662 8.4318 1 75 99.2662 8.4318 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.2776 8.2998 1 5 99.2776 8.2998 INE649A16CQ6 STATE BK OF HYDERABAD 31-Oct-12 99.2538 8.3155 1 100 99.2538 8.3155 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.1484 8.2501 1 200 99.1484 8.2501 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 99.1228 8.5003 1 10 99.1228 8.5003 INE654A16CH5 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Nov-12 99.1736 8.2203 1 25 99.1736 8.2203 INE095A16EG9 INDUSIND BK 12-Nov-12 98.9734 8.4132 1 2 98.9734 8.4132 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 98.9079 8.3963 5 110 98.9126 8.3597 INE667A16AW0 SYNDICATE BK 15-Nov-12 98.9071 8.4024 1 50 98.9071 8.4024 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 98.9260 8.2555 1 30 98.9260 8.2555 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 98.9203 8.2998 1 25 98.9203 8.2998 INE476A16IR9 CANARA BK 20-Nov-12 98.7948 8.4014 7 275 98.7978 8.3800 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 98.8020 8.3504 1 50 98.8020 8.3504 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 98.8172 8.2432 2 35 98.8172 8.2432 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 98.8178 8.2390 1 18 98.8178 8.2390 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 98.7503 8.3985 3 500 98.7504 8.3977 INE565A16665 INDIAN OVERSEAS BK 22-Nov-12 98.7473 8.4188 1 50 98.7473 8.4188 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.7273 8.4022 6 275 98.7273 8.4022 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.7319 8.3715 3 95 98.7311 8.3768 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 98.7426 8.2999 1 50 98.7426 8.2999 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.8110 8.2867 2 30 98.8134 8.2700 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 98.6660 8.3646 7 475 98.6651 8.3700 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF (I) 26-Nov-12 98.6616 8.3923 1 200 98.6616 8.3923 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 98.6761 8.3001 2 25 98.6761 8.3001 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 98.6411 8.3803 13 1250 98.6412 8.3799 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 98.6380 8.3999 1 25 98.6380 8.3999 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 98.5899 8.4201 9 750 98.5899 8.4201 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 98.6015 8.3499 3 250 98.6015 8.3499 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.6023 8.3451 3 150 98.6213 8.2300 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 98.6048 8.3299 2 150 98.6180 8.2500 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.6015 8.3499 1 50 98.6015 8.3499 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.6796 8.2779 1 50 98.6796 8.2779 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 98.5928 8.4026 1 3 98.5928 8.4026 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 98.5625 8.4498 6 300 98.5625 8.4498 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.5759 8.3699 1 200 98.5759 8.3699 INE648A16EY8 STATE BK OF BIKANER AND 30-Nov-12 98.5860 8.3097 2 50 98.5860 8.3097 INE667A16AR0 SYNDICATE BK 30-Nov-12 98.6556 8.2899 1 50 98.6556 8.2899 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.5778 8.3588 3 35 98.5742 8.3801 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.5960 8.2501 1 25 98.5960 8.2501 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 98.6212 8.1000 1 10 98.6212 8.1000 INE237A16QP2 KOTAK MAH BK 30-Nov-12 98.6128 8.1500 1 10 98.6128 8.1500 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF (I) 30-Nov-12 98.5742 8.3801 1 5 98.5742 8.3801 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.5742 8.3801 1 1 98.5742 8.3801 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 97.4908 14.2337 2 300 95.5161 25.9614 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 98.4950 8.4500 2 250 98.5301 8.2503 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 98.5161 8.3300 1 50 98.5161 8.3300 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.5301 8.2503 1 25 98.5301 8.2503 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.5058 8.3887 1 5 98.5058 8.3887 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 98.4532 8.5590 1 0.75 98.4532 8.5590 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 98.4502 8.4497 3 105.25 98.4502 8.4497 INE428A16HP6 ALLAHABAD BK 6-Dec-12 98.4200 8.4924 2 55 98.4336 8.4179 INE649A16BV8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Dec-12 98.5052 8.2669 1 100 98.5052 8.2669 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 98.3960 8.5001 1 50 98.3960 8.5001 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 98.3458 8.4101 2 200 98.3458 8.4101 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 98.3458 8.4101 1 100 98.3458 8.4101 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 98.2904 8.4648 3 200 98.2904 8.4648 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 98.3059 8.3865 3 75 98.3033 8.3998 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 98.3629 8.0998 1 10 98.3629 8.0998 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 98.2834 8.5000 1 2.7 98.2834 8.5000 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 98.2527 8.4300 1 10 98.2527 8.4300 INE528G16RD5 YES BK 17-Dec-12 98.1605 8.5500 1 8.5 98.1605 8.5500 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 98.1689 8.4052 1 50 98.1689 8.4052 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.1734 8.3840 2 30 98.1475 8.5052 INE692A16BI5 UNION BK OF (I) 19-Dec-12 98.1198 8.5296 1 5 98.1198 8.5296 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 98.1322 8.3702 1 25 98.1322 8.3702 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.1286 8.3866 1 15 98.1286 8.3866 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 98.0958 8.4348 1 250 98.0958 8.4348 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 98.0738 8.2399 1 100 98.0738 8.2399 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 98.0417 8.3800 2 5 98.0417 8.3800 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 97.9976 8.3799 1 50 97.9976 8.3799 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 97.3768 8.5501 1 10 97.3768 8.5501 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 97.3611 8.6027 1 0.25 97.3611 8.6027 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 97.3415 8.5201 1 75 97.3415 8.5201 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 96.6524 8.6000 1 25 96.6524 8.6000 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 96.5502 8.5801 1 50 96.5502 8.5801 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 96.5205 8.6000 1 25 96.5205 8.6000 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 96.5143 8.5599 1 25 96.5143 8.5599 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 96.4986 8.5999 1 5 96.4986 8.5999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.5212 8.5424 1 0.05 96.5212 8.5424 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 96.5143 8.5599 2 50 96.5143 8.5599 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 96.4408 8.5800 1 25 96.4408 8.5800 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.5143 8.5599 1 25 96.5143 8.5599 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.4128 8.6500 1 5 96.4128 8.6500 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 96.4149 8.5900 1 6.5 96.4149 8.5900 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 96.3452 8.6000 1 25 96.3452 8.6000 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 96.3688 8.5424 1 0.1 96.3688 8.5424 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 96.3288 8.6401 1 5 96.3288 8.6401 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.3357 8.5700 2 100 96.3357 8.5700 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.2578 8.6000 3 75 96.2578 8.6000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.1851 8.6170 2 38 96.1711 8.6499 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 96.1519 8.5425 1 0.05 96.1519 8.5425 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 96.1052 8.6001 1 25 96.1052 8.6001 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 96.0870 8.5426 1 0.25 96.0870 8.5426 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.0870 8.5426 1 0.1 96.0870 8.5426 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 96.0400 8.6000 1 5 96.0400 8.6000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 95.9659 8.6199 1 5 95.9659 8.6199 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 95.9577 8.5899 1 25 95.9577 8.5899 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 95.9457 8.6165 1 0.05 95.9457 8.6165 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.8870 8.6499 1 50 95.8870 8.6499 INE238A16PG1 AXIS BK 29-Apr-13 95.1538 8.7275 1 0.1 95.1538 8.7275 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 94.6584 8.7276 1 1 94.6584 8.7276 INE084A16832 BK OF (I) 3-Jun-13 94.4202 8.6975 3 300 94.4369 8.6699 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 94.4126 8.6751 1 50 94.4126 8.6751 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.3133 8.7333 3 150 94.3338 8.7000 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 94.1092 8.8900 1 50 94.1092 8.8900 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.1855 8.7000 2 100 94.1855 8.7000 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 94.2490 8.7000 1 25 94.2490 8.7000 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 93.9312 8.6700 1 25 93.9312 8.6700 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 93.8364 8.7499 1 25 93.8364 8.7499 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 92.5034 8.7000 2 125 92.5034 8.7000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.3609 8.7000 2 200 92.3609 8.7000 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 92.1961 8.8525 1 50 92.1961 8.8525 INE528G16RC7 YES BK 16-Sep-13 92.0748 8.9000 1 5 92.0748 8.9000 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 92.0338 8.9500 1 0.2 92.0338 8.9500 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.0931 8.8526 3 200 92.0931 8.8526 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.1940 8.7300 1 100 92.1940 8.7300 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 91.8937 8.8700 1 15 91.8937 8.8700 INE528G16RB9 YES BK 27-Sep-13 91.8059 8.9500 3 55 91.8059 8.9500 INE683A16955 THE SOUTH (I)N BK 27-Sep-13 91.7219 9.0500 3 50 