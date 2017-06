Nov 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.9773 8.2874 1 5 99.9773 8.2874 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 99.9551 8.1979 2 375 99.9551 8.1979 INE168A16DB7 JK BK 22-Nov-12 99.9335 8.0962 1 10 99.9335 8.0962 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.9100 8.2190 7 275 99.9102 8.2016 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.9101 8.2107 2 75 99.9102 8.2016 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.8420 8.2516 5 200 99.8420 8.2516 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.8430 8.1993 3 200 99.8430 8.1993 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 99.8430 8.1993 3 100 99.8430 8.1993 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.8456 8.0633 1 8 99.8456 8.0633 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.8195 8.2502 3 150 99.8195 8.2502 INE528G16QT3 YES BK 27-Nov-12 99.8184 8.3006 3 125 99.8184 8.3006 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 99.7758 8.2017 2 320 99.7758 8.2017 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 99.7745 8.2494 2 75 99.7745 8.2494 INE095A16GH2 INDUSIND BK 30-Nov-12 99.7505 8.2996 2 145 99.7505 8.2996 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.7535 8.1995 1 100 99.7535 8.1995 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.6872 8.1807 2 225 99.6872 8.1807 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.6872 8.1807 1 100 99.6872 8.1807 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.6872 8.1807 2 100 99.6872 8.1807 INE457A16BF9 BK OF MAHARASHTRA 3-Dec-12 99.6872 8.1807 1 50 99.6872 8.1807 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 99.6731 7.9807 1 0.05 99.6731 7.9807 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.4415 8.1999 2 200 99.4415 8.1999 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.3451 8.2970 1 0.25 99.3451 8.2970 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.3075 8.2105 1 25 99.3075 8.2105 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.3075 8.2105 1 25 99.3075 8.2105 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.2208 8.1898 1 25 99.2208 8.1898 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 99.1766 8.1902 1 25 99.1766 8.1902 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.1525 8.2100 1 50 99.1525 8.2100 INE141A16IR9 OBC 3-Jan-13 98.9863 8.3065 4 150 98.9865 8.3048 INE112A16CP7 CORPORATION BK 4-Jan-13 98.9588 8.3489 9 550 98.9589 8.3478 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 98.9617 8.3251 3 150 98.9617 8.3251 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.9671 8.2814 1 3 98.9671 8.2814 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 98.8731 8.3201 2 200 98.8731 8.3201 INE141A16IO6 OBC 8-Jan-13 98.8731 8.3201 1 100 98.8731 8.3201 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 98.7150 8.4845 16 700 98.7153 8.4825 INE166A16GP4 ING VYSYA BK 16-Jan-13 98.6754 8.4477 1 300 98.6754 8.4477 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 98.6475 8.3405 6 400 98.6476 8.3399 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 98.5843 8.3199 1 25 98.5843 8.3199 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.0057 8.4401 4 500 98.0057 8.4401 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 97.8928 8.5400 1 5 97.8928 8.5400 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 97.8505 8.4400 1 25 97.8505 8.4400 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.7646 8.4301 1 50 97.7646 8.4301 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.6323 8.4302 1 25 97.6323 8.4302 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 97.4493 8.5301 1 1 97.4493 8.5301 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.4799 8.4251 1 25 97.4799 8.4251 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 97.4364 8.4240 2 125 97.4316 8.4402 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.4361 8.4250 1 25 97.4361 8.4250 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.3908 8.4299 1 100 97.3908 8.4299 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 97.4127 8.4300 1 25 97.4127 8.4300 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.3251 8.4300 1 50 97.3251 8.4300 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.1514 8.4939 1 70 97.1514 8.4939 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.1274 8.5001 1 15 97.1274 8.5001 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.0718 8.5351 1 15 97.0718 8.5351 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.0735 8.5300 1 0.01 97.0735 8.5300 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 97.0649 8.4900 1 75 97.0649 8.4900 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 96.3616 8.5600 1 1.5 96.3616 8.5600 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 95.4573 8.6850 1 0.1 95.4573 8.6850 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 95.3753 8.5501 1 25 95.3753 8.5501 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 95.3299 8.6801 1 25 95.3299 8.6801 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 95.3115 8.5499 1 25 95.3115 8.5499 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 93.6801 8.5499 1 50 93.6801 8.5499 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 93.3201 8.6800 1 1.5 93.3201 8.6800 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.3895 8.5550 1 50 93.3895 8.5550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA 