Nov 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE090A16QO8 ICICI BK 22-Nov-12 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 99.9302 8.4983 1 100 99.9302 8.4983 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.9551 8.1979 1 50 99.9551 8.1979 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.9324 8.2302 1 50 99.9324 8.2302 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.8649 8.2297 1 50 99.8649 8.2297 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE008A16LP8 IDBI BK 27-Nov-12 99.8436 8.1679 1 70 99.8436 8.1679 INE237A16MW7 KOTAK MAH BK 27-Nov-12 99.8428 8.2098 2 50 99.8428 8.2098 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.7975 8.2292 3 200 99.7975 8.2292 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 99.7977 8.2221 3 200 99.7975 8.2292 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 99.7973 8.2360 4 150 99.7975 8.2292 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.7982 8.2007 1 25 99.7982 8.2007 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 99.7750 8.2310 3 300 99.7750 8.2310 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.7975 8.2292 1 250 99.7975 8.2292 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.7750 8.2310 1 150 99.7750 8.2310 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.7095 8.1801 1 175 99.7095 8.1801 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.6641 8.2011 3 125 99.6641 8.2011 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 99.6418 8.2008 1 100 99.6418 8.2008 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.6418 8.2008 1 50 99.6418 8.2008 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 99.6418 8.2008 1 25 99.6418 8.2008 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.6418 8.2008 1 50 99.6418 8.2008 INE667A16AO7 SYNDICATE BK 10-Dec-12 99.5532 8.1907 1 50 99.5532 8.1907 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 99.5527 8.1999 1 100 99.5527 8.1999 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 99.5106 8.1595 1 50 99.5106 8.1595 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 99.5327 8.1603 1 50 99.5327 8.1603 INE238A16LN6 AXIS BK 13-Dec-12 99.4859 8.2007 2 200 99.4859 8.2007 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.4866 8.1895 1 100 99.4866 8.1895 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.4859 8.2007 1 25 99.4859 8.2007 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 99.4872 8.1799 2 50 99.4872 8.1799 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 99.3978 8.1902 1 100 99.3978 8.1902 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.3754 8.1937 2 150 99.3756 8.1906 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.3749 8.1999 1 25 99.3749 8.1999 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.3527 8.4930 1 42 99.3527 8.4930 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 99.2420 8.1995 2 40 99.2420 8.1995 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 99.2438 8.1799 1 25 99.2438 8.1799 INE166A16GL3 ING VYSYA BK 28-Dec-12 99.1433 8.2999 1 25 99.1433 8.2999 INE112A16CP7 CORPORATION BK 4-Jan-13 98.9819 8.3425 3 225 98.9813 8.3478 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 98.9838 8.3271 2 100 98.9838 8.3271 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.9896 8.2791 1 3 98.9896 8.2791 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 98.8664 8.3702 1 50 98.8664 8.3702 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 98.8399 8.4001 2 50 98.8399 8.4001 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 98.7354 8.4998 5 175 98.7354 8.4998 INE562A16CK4 INDIAN BK 18-Jan-13 98.6715 8.3291 7 600 98.6718 8.3274 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 98.6671 8.3573 5 250 98.6671 8.3573 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 98.6588 8.4100 2 75 98.6588 8.4100 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 98.6761 8.3001 1 25 98.6761 8.3001 INE095A16GO8 INDUSIND BK 21-Jan-13 98.5742 8.5152 6 250 98.5742 8.5152 INE528G16NZ7 YES BK 4-Feb-13 98.2710 8.4498 1 25 98.2710 8.4498 INE562A16CJ6 INDIAN BK 15-Feb-13 98.0302 8.4302 3 100 98.0302 8.4302 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 97.9590 8.4499 5 500 97.9590 8.4499 INE608A16EA2 PUNJAB AND SIND BK 18-Feb-13 97.9596 8.4473 2 50 97.9596 8.4473 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 97.9463 8.4101 1 50 97.9463 8.4101 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 97.8259 8.4498 1 25 97.8259 8.4498 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 97.7646 8.4301 1 25 97.7646 8.4301 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.6656 8.4701 1 25 97.6656 8.4701 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 97.6214 8.4699 1 25 97.6214 8.4699 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 97.4037 8.4601 1 25 97.4037 8.4601 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.4037 8.4601 1 10 97.4037 8.4601 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 97.3278 8.4926 1 85 97.3278 8.4926 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 97.3317 8.4799 1 25 97.3317 8.4799 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 97.2908 8.4700 1 25 97.2908 8.4700 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 97.2500 8.4601 1 25 97.2500 8.4601 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.1746 8.4900 1 70 97.1746 8.4900 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 97.1738 8.4925 1 25 97.1738 8.4925 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 97.1396 8.5301 1 25 97.1396 8.5301 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.1187 8.4600 3 75 97.1187 8.4600 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 97.1303 8.4249 2 75 97.1303 8.4249 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 97.1187 8.4600 1 25 97.1187 8.4600 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.0955 8.5301 1 15 97.0955 8.5301 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 95.6220 8.5699 1 50 95.6220 8.5699 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 95.5081 8.6700 1 50 95.5081 8.6700 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 95.4431 8.6701 1 50 95.4431 8.6701 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.3478 8.7299 1 75 95.3478 8.7299 INE141A16IC1 OBC 26-Jun-13 95.1051 8.6174 1 5 95.1051 8.6174 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.6759 8.6460 2 125 93.6749 8.6475 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.4581 8.6300 1 50 92.4581 8.6300 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com