Nov 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16AQ9 CORPORATION BANK 26-Nov-12 99.9330 8.1522 4 125 99.9331 8.1449 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.9330 8.1522 3 125 99.9331 8.1449 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 99.9329 8.1734 2 75 99.9330 8.1571 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 99.9331 8.1449 1 35 99.9331 8.1449 INE237A16MY3 KOTAK MAH BK 26-Nov-12 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 99.9328 8.1815 1 25 99.9328 8.1815 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.9106 8.1659 5 275 99.9108 8.1468 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.9104 8.1833 1 50 99.9104 8.1833 INE648A16EU6 SBBJ 27-Nov-12 99.9113 8.1011 2 50 99.9113 8.1011 INE237A16MW7 KOTAK MAH BK 27-Nov-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.8658 8.1770 5 275 99.8662 8.1504 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.8661 8.1565 3 200 99.8660 8.1626 INE648A16DC6 SBBJ 29-Nov-12 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 99.8662 8.1504 1 40 99.8662 8.1504 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.8424 8.2307 1 200 99.8424 8.2307 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.8424 8.2307 1 50 99.8424 8.2307 INE648A16EY8 STATE BK OF BIKANER AND 30-Nov-12 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.7758 8.2017 1 100 99.7758 8.2017 INE654A16BZ9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Dec-12 99.7758 8.2017 1 75 99.7758 8.2017 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.7725 8.3227 1 25 99.7725 8.3227 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.7102 8.1603 1 500 99.7102 8.1603 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 99.7102 8.1603 1 50 99.7102 8.1603 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 99.7116 8.1208 1 25 99.7116 8.1208 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 99.5950 8.2459 1 25 99.5950 8.2459 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 99.5775 8.1509 2 125 99.5775 8.1509 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.5549 8.1594 1 50 99.5549 8.1594 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.5549 8.1594 1 25 99.5549 8.1594 INE090A16RL2 ICICI BK 14-Dec-12 99.5305 8.1985 2 125 99.5310 8.1901 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.4425 8.1852 2 200 99.4435 8.1704 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.4442 8.1600 3 192.25 99.4442 8.1600 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 99.4442 8.1600 1 25 99.4442 8.1600 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.3993 8.1696 1 100 99.3993 8.1696 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 99.3787 8.1497 2 50 99.3787 8.1497 INE141A16FU9 OBC 21-Dec-12 99.3779 8.1603 1 10 99.3779 8.1603 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 99.3109 8.1699 2 50 99.3109 8.1699 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.3054 8.2350 2 6 99.3117 8.1603 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 99.2596 8.2504 1 1.5 99.2596 8.2504 INE648A16FA5 SBBJ 2-Jan-13 99.1008 8.2797 1 100 99.1008 8.2797 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.0763 8.2998 1 50 99.0763 8.2998 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.0461 8.3697 1 100 99.0461 8.3697 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 98.8050 8.4894 1 25 98.8050 8.4894 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 98.7355 8.3474 4 150 98.7355 8.3474 INE654A16CF9 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Jan-13 98.7351 8.3501 3 100 98.7351 8.3501 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 98.7241 8.4236 2 50 98.7251 8.4169 INE683A16AE5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jan-13 98.6549 8.4348 9 300 98.6549 8.4348 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 98.6690 8.3452 2 300 98.6690 8.3452 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 98.6604 8.3999 1 25 98.6604 8.3999 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 98.6496 8.3272 12 700 98.6484 8.3349 INE683A16AF2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Jan-13 98.6320 8.4374 2 100 98.6320 8.4374 INE166A16GT6 ING VYSYA BK 22-Jan-13 98.6324 8.4349 1 25 98.6324 8.4349 INE166A16GS8 ING VYSYA BK 23-Jan-13 98.6098 8.4359 8 300 98.6095 8.4375 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 98.2690 8.4598 1 100 98.2690 8.4598 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.0902 8.4601 1 100 98.0902 8.4601 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.0279 8.4402 2 50 98.0279 8.4402 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 97.9691 8.5983 2 56 97.9687 8.6000 INE237A16NZ8 KOTAK MAH BK 19-Feb-13 97.9884 8.5149 1 0.5 97.9884 8.5149 INE652A16EG7 STATE BK OF PATIALA 21-Feb-13 97.9714 8.3975 4 200 97.9714 8.3975 INE562A16CM0 INDIAN BK 22-Feb-13 97.9424 8.4265 2 350 97.9427 8.4251 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.7790 8.4600 2 50 97.7790 8.4600 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 97.7178 8.4402 1 50 97.7178 8.4402 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.5466 8.5001 1 25 97.5466 8.5001 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.4889 8.4699 1 125 97.4889 8.4699 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.5245 8.4999 1 100 97.5245 8.4999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.4668 8.4701 1 50 97.4668 8.4701 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 97.3255 8.5002 1 25 97.3255 8.5002 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 97.3035 8.5000 1 50 97.3035 8.5000 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.2342 8.5101 1 25 97.2342 8.5101 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.2846 8.4899 2 175 97.2846 8.4899 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.2814 8.5002 1 50 97.2814 8.5002 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 97.1613 8.6000 1 40 97.1613 8.6000 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 97.1934 8.4999 1 30 97.1934 8.4999 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 97.1714 8.4999 1 50 97.1714 8.4999 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.1714 8.4999 1 25 97.1714 8.4999 INE608A16EC8 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-13 97.0025 8.6099 3 50 97.0025 8.6099 INE683A16997 THE SOUTH INDIAN BK 3-Apr-13 96.9687 8.7100 1 25 96.9687 8.7100 INE171A16ED5 THE FEDERAL BK 10-Apr-13 96.8119 8.7100 3 120 96.8119 8.7100 INE112A16CU7 CORPORATION BK 13-May-13 96.1313 8.5901 1 50 96.1313 8.5901 INE648A16FF4 SBBJ 21-May-13 95.9610 8.5826 1 50 95.9610 8.5826 INE649A16CT0 STATE INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.2435 8.7001 1 10 93.2435 8.7001 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.4867 8.6700 1 100 92.4867 8.6700 INE112A16CT9 CORPORATION BK 21-Nov-13 92.0577 8.6751 1 50 92.0577 8.6751 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 92.0370 8.6757 10 375 92.0368 8.6760 =============================================================================================== *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com