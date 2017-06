Nov 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.9777 8.1413 1 30 99.9777 8.1413 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.9326 8.2005 2 225 99.9330 8.1571 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 99.9326 8.2059 1 165 99.9326 8.2059 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.9327 8.1937 2 125 99.9326 8.2059 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 99.9318 8.3033 1 4 99.9318 8.3033 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.9113 8.1011 2 100 99.9113 8.1011 INE166A16GD0 ING VYSYA BK 30-Nov-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE695A16FR0 UNITED BK OF INDIA 30-Nov-12 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.9111 8.1193 1 25 99.9111 8.1193 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 99.9117 8.0645 1 5 99.9117 8.0645 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.8443 8.1313 1 25 99.8443 8.1313 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 99.8256 7.9709 1 0.05 99.8256 7.9709 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 99.7994 8.1518 2 200 99.7994 8.1518 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.7987 8.1803 1 75 99.7987 8.1803 INE090A16UZ6 ICICI BK 6-Dec-12 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.7732 8.2970 1 0.25 99.7732 8.2970 INE237A16NE3 KOTAK MAH BK 12-Dec-12 99.6413 8.2123 1 200 99.6413 8.2123 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 99.6441 8.1480 1 75 99.6441 8.1480 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.6446 8.1365 2 75 99.6458 8.1089 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.6237 8.1099 1 50 99.6237 8.1099 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.5997 8.1498 4 100 99.5997 8.1498 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE090A16RD9 ICICI BK 17-Dec-12 99.5310 8.1901 1 25 99.5310 8.1901 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.4663 8.1602 2 200 99.4663 8.1602 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.4670 8.1495 3 200 99.4670 8.1495 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.4670 8.1495 1 50 99.4670 8.1495 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 99.3756 8.1906 1 120 99.3756 8.1906 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.3756 8.1906 2 50 99.3756 8.1906 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.3346 8.1499 1 100 99.3346 8.1499 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 99.1392 8.3400 1 25 99.1392 8.3400 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 99.1173 8.3349 2 350 99.1175 8.3328 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.1382 8.3498 1 100 99.1382 8.3498 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.9112 8.1997 1 1.5 98.9112 8.1997 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 98.7381 8.3300 2 50 98.7381 8.3300 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 98.7351 8.3501 1 50 98.7351 8.3501 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 98.6913 8.3450 7 350 98.6913 8.3450 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 98.6882 8.3650 10 350 98.6882 8.3650 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.6967 8.3101 1 50 98.6967 8.3101 INE652A16EL7 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-13 98.6702 8.3376 5 400 98.6702 8.3376 INE651A16DS6 STATE BK OF MYSORE 24-Jan-13 98.6702 8.3376 5 300 98.6702 8.3376 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 98.6657 8.3663 8 275 98.6655 8.3675 INE428A16IB4 ALLAHABAD BK 30-Jan-13 98.5319 8.3668 3 200 98.5322 8.3650 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 98.5210 8.4298 1 150 98.5210 8.4298 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.4053 8.4500 1 10 98.4053 8.4500 INE648A16FI8 SBBJ 22-Feb-13 98.0133 8.4073 5 200 98.0133 8.4073 INE652A16EI3 STATE BK OF PATIALA 22-Feb-13 98.0158 8.3965 3 75 98.0156 8.3974 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.8972 8.4302 3 75 97.8972 8.4302 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.8997 8.4200 1 25 97.8997 8.4200 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 97.8603 8.4901 1 25 97.8603 8.4901 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.7687 8.5001 1 0.1 97.7687 8.5001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.5245 8.4999 1 100 97.5245 8.4999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.5287 8.4850 2 50 97.5302 8.4799 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 97.5213 8.5900 1 10 97.5213 8.5900 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 97.4139 8.4999 2 125 97.4139 8.4999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.3255 8.5002 2 50 97.3255 8.5002 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 97.3035 8.5000 1 25 97.3035 8.5000 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 97.2973 8.5201 1 25 97.2973 8.5201 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.2877 8.4799 1 25 97.2877 8.4799 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 97.2558 8.5825 1 40 97.2558 8.5825 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 97.2304 8.5926 1 40 97.2304 8.5926 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 97.2398 8.4924 1 50 97.2398 8.4924 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.2342 8.5100 2 50 97.2311 8.5199 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 97.2374 8.5000 1 50 97.2374 8.5000 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 97.2531 8.5201 2 50 97.2531 8.5201 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 97.2649 8.4825 1 50 97.2649 8.4825 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 97.2311 8.5199 1 50 97.2311 8.5199 INE112A16CV5 CORPORATION BK 3-Apr-13 97.0683 8.6124 3 200 97.0683 8.6124 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.0273 8.6689 5 450 97.0277 8.6676 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 96.9264 8.7025 2 240 96.9264 8.7025 INE171A16DE5 THE FEDERAL BK 23-May-13 95.9255 8.7099 3 75 95.9255 8.7099 INE166A16GU4 ING VYSYA BK 4-Jun-13 95.6722 8.6900 1 100 95.6722 8.6900 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.4805 8.7701 1 50 95.4805 8.7701 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 95.4752 8.6926 1 5 95.4752 8.6926 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 94.1391 8.7400 1 25 94.1391 8.7400 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.4160 8.7800 1 25 93.4160 8.7800 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 93.3325 8.7500 1 100 93.3325 8.7500 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.3704 8.6100 1 10 93.3704 8.6100 INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 92.0597 INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 92.0597 8.7450 1 50 92.0597 8.7450 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 92.1475 8.6400 1 15 92.1475 8.6400 INE237A16RM7 KOTAK MAH BK 25-Nov-13 91.9490 8.7800 1 50 91.9490 8.7800 ===============================================================================================
*: Crores