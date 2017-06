Nov 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 99.9333 8.1206 1 150 99.9333 8.1206 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.9334 8.1113 2 81 99.9335 8.0962 INE237A16QP2 KOTAK MAH BK 30-Nov-12 99.9335 8.0962 3 80 99.9335 8.0962 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 99.9333 8.1206 2 75 99.9333 8.1206 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.9332 8.1328 1 75 99.9332 8.1328 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.9332 8.1328 2 75 99.9332 8.1328 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 99.9330 8.1571 1 25 99.9330 8.1571 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.8663 8.1420 2 200 99.8664 8.1382 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.8670 8.1016 1 100 99.8670 8.1016 INE090A16QV3 ICICI BK 3-Dec-12 99.8660 8.1626 1 100 99.8660 8.1626 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 99.8670 8.1016 1 50 99.8670 8.1016 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.8659 8.1687 1 25 99.8659 8.1687 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 99.8667 8.1199 1 25 99.8667 8.1199 INE036D16CG1 THE KARUR VYSYA BK 3-Dec-12 99.8662 8.1504 1 25 99.8662 8.1504 INE238A16LH8 AXIS BK 3-Dec-12 99.8659 8.1687 1 15 99.8659 8.1687 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.8445 8.1208 1 100 99.8445 8.1208 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 99.8000 8.1254 2 100 99.7994 8.1518 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.6458 8.1089 1 10 99.6458 8.1089 INE090A16RL2 ICICI BK 14-Dec-12 99.6218 8.1510 1 50 99.6218 8.1510 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 99.6209 8.1705 1 16 99.6209 8.1705 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.5339 8.1392 1 25 99.5339 8.1392 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 99.5339 8.1392 1 25 99.5339 8.1392 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.4866 8.1895 1 50 99.4866 8.1895 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.4015 8.1395 1 1 99.4015 8.1395 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.3535 8.1899 1 50 99.3535 8.1899 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.1412 8.3205 1 25 99.1412 8.3205 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.1468 8.2657 1 1 99.1468 8.2657 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 99.0236 8.3698 2 50 99.0236 8.3698 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 98.7376 8.4849 4 200 98.7376 8.4849 INE036D16CL1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-13 98.7149 8.4851 7 300 98.7149 8.4851 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 98.7139 8.3427 12 800 98.7140 8.3422 INE036D16CM9 THE KARUR VYSYA BK 23-Jan-13 98.6923 8.4848 5 300 98.6923 8.4848 INE648A16FK4 SBBJ 24-Jan-13 98.6932 8.3327 3 200 98.6932 8.3327 INE036D16CK3 THE KARUR VYSYA BK 24-Jan-13 98.6696 8.4852 1 100 98.6696 8.4852 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.2884 9.2118 1 0.2 98.2884 9.2118 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 98.2588 8.4000 1 5 98.2588 8.4000 INE434A16BB7 ANDHRA BK 14-Feb-13 98.2425 8.4800 2 50 98.2425 8.4800 INE434A16BB7 ANDHRA BK 14-Feb-13 98.1977 8.4799 1 25 98.1977 8.4799 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 98.1753 8.4799 1 25 98.1753 8.4799 INE648A16FJ6 SBBJ 25-Feb-13 97.9690 8.4076 2 200 97.9690 8.4076 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 97.9371 8.4486 3 100 97.9368 8.4498 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.6955 9.3585 1 0.25 97.6955 9.3585 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.6893 9.3843 1 0.25 97.6893 9.3843 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 97.6679 9.4733 1 0.25 97.6679 9.4733 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 97.8653 8.4698 1 25 97.8653 8.4698 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.8653 8.4698 1 25 97.8653 8.4698 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.4341 9.9095 1 0.25 97.4341 9.9095 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 97.6967 8.5200 1 10 97.6967 8.5200 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 97.6798 8.4999 1 50 97.6798 8.4999 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.6354 8.4998 1 25 97.6354 8.4998 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.5023 8.5001 1 50 97.5023 8.5001 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.4079 8.5201 1 25 97.4079 8.5201 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.3255 8.5002 3 75 97.3255 8.5002 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.3011 8.5799 2 50 97.3011 8.5799 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 97.3194 8.5201 1 25 97.3194 8.5201 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 97.2773 8.6576 1 1.1 97.2773 8.6576 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.3035 8.5000 2 50 97.3035 8.5000 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.2881 8.5499 1 5 97.2881 8.5499 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.3567 8.4701 1 5 97.3567 8.4701 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 97.2752 8.5201 1 70 97.2752 8.5201 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.2566 8.5090 2 45 97.2531 8.5201 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.2563 8.5099 1 25 97.2563 8.5099 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.2531 8.5201 1 10 97.2531 8.5201 INE112A16CV5 CORPORATION BK 3-Apr-13 97.0897 8.6150 3 200 97.0897 8.6150 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 97.0610 8.7025 4 200 97.0610 8.7025 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 96.9040 8.7026 1 30 96.9040 8.7026 INE112A16CW3 CORPORATION BK 24-May-13 95.9389 8.6800 1 100 95.9389 8.6800 INE090A16VP5 ICICI BK 24-Jul-13 94.4932 8.9001 1 5 94.4932 8.9001 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 94.2632 8.8501 1 50 94.2632 8.8501 INE112A16CM4 CORPORATION BK 6-Sep-13 93.6705 8.7151 1 1 93.6705 8.7151 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.4370 8.7800 1 25 93.4370 8.7800 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 92.0153 8.7254 2 60 92.0198 8.7200 INE237A16RO3 KOTAK MAH BK 26-Nov-13 91.9743 8.7500 2 122 91.9743 8.7500 INE648A16FH0 SBBJ 26-Nov-13 92.0630 8.6450 2 75 92.0630 8.6450 INE528G16RW5 YES BK 26-Nov-13 91.9743 8.7500 1 65 91.9743 8.7500 INE608A16ED6 PUNJAB AND SIND BK 26-Nov-13 92.0376 8.6750 1 50 92.0376 8.6750 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary 