Nov 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.9116 8.0702 4 200 99.9119 8.0462 INE036D16CG1 THE KARUR VYSYA BK 3-Dec-12 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE457A16BF9 BK OF MAHARASHTRA 3-Dec-12 99.9119 8.0462 1 85 99.9119 8.0462 INE237A16NA1 KOTAK MAH BK 3-Dec-12 99.9112 8.1102 1 75 99.9112 8.1102 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE166A16GI9 ING VYSYA BK 4-Dec-12 99.8893 8.0909 3 225 99.8896 8.0681 INE171A16DU1 THE FEDERAL BK 4-Dec-12 99.8889 8.1193 1 90 99.8889 8.1193 INE237A16QU2 KOTAK MAH BK 4-Dec-12 99.8896 8.0681 1 25 99.8896 8.0681 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 99.8678 8.0528 3 100 99.8678 8.0528 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.8674 8.0772 1 100 99.8674 8.0772 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.8412 8.2935 1 1 99.8412 8.2935 INE649A16BV8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Dec-12 99.8239 8.0487 1 75 99.8239 8.0487 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 99.8217 8.1495 1 12 99.8217 8.1495 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 99.7571 8.0795 1 25 99.7571 8.0795 INE237A16NE3 KOTAK MAH BK 12-Dec-12 99.7030 8.3637 1 12 99.7030 8.3637 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.6910 8.0810 1 25 99.6910 8.0810 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.6901 8.1047 1 5 99.6901 8.1047 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.6843 8.2568 1 4.3 99.6843 8.2568 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.6690 8.0811 4 325 99.6690 8.0811 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.6695 8.0688 1 50 99.6695 8.0688 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.5321 8.1708 1 25 99.5321 8.1708 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 99.5094 8.1796 1 25 99.5094 8.1796 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 99.4469 8.1202 2 50 99.4469 8.1202 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 99.4435 8.1704 1 25 99.4435 8.1704 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.4683 8.1295 1 25 99.4683 8.1295 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.4469 8.1202 1 1 99.4469 8.1202 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.3993 8.1696 1 25 99.3993 8.1696 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.3971 8.1998 1 10 99.3971 8.1998 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.3934 8.2504 1 5 99.3934 8.2504 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 99.3817 8.1101 1 250 99.3817 8.1101 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 99.3817 8.1101 1 165 99.3817 8.1101 INE095A16GM2 INDUSIND BK 2-Jan-13 99.2282 8.3499 1 200 99.2282 8.3499 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jan-13 99.1204 8.3052 1 500 99.1204 8.3052 INE238A16MC7 AXIS BK 7-Jan-13 99.1157 8.3500 2 250 99.1157 8.3500 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 99.0483 8.3502 2 150 99.0483 8.3502 INE649A16CA0 STATE BK OF HYDERABAD 11-Jan-13 99.0340 8.2797 1 50 99.0340 8.2797 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 99.0340 8.2797 1 25 99.0340 8.2797 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.9780 8.1931 1 1.45 98.9780 8.1931 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 98.8675 8.3619 1 65 98.8675 8.3619 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 98.8675 8.3619 1 21 98.8675 8.3619 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 98.8091 8.3003 1 25 98.8091 8.3003 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 98.7976 8.3815 1 0.05 98.7976 8.3815 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 98.7805 8.3447 7 550 98.7805 8.3447 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.7662 8.2902 1 50 98.7662 8.2902 INE683A16971 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jan-13 98.7179 8.4651 3 125 98.7179 8.4651 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 98.6468 8.3449 6 650 98.6468 8.3449 INE565A16681 INDIAN OVERSEAS BK 28-Jan-13 98.6481 8.3370 6 600 98.6484 8.3349 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 98.6521 8.3120 11 525 98.6504 8.3224 INE648A16FL2 SBBJ 28-Jan-13 98.6488 8.3324 3 200 98.6488 8.3324 INE036D16CN7 THE KARUR VYSYA BK 28-Jan-13 98.6244 8.4850 3 175 98.6244 8.4850 INE171A16EE3 THE FEDERAL BK 29-Jan-13 98.6148 8.4049 3 250 98.6148 8.4049 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 98.3067 8.3827 2 50.15 98.3072 8.3802 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.2973 8.4300 1 25 98.2973 8.4300 INE683A16625 THE SOUTH INDIAN BK 18-Feb-13 98.1265 8.6036 3 70 98.1272 8.6002 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.1700 8.4000 2 55 98.1700 8.4000 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 97.9965 8.4799 2 150 97.9965 8.4799 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 97.9988 8.4699 1 5 97.9988 8.4699 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 97.9918 8.5002 1 2 97.9918 8.5002 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 97.9929 8.4000 1 100 97.9929 8.4000 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 98.0127 8.4099 1 25 98.0127 8.4099 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.7456 9.3537 1 0.1 97.7456 9.3537 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 97.7186 9.4684 1 0.1 97.7186 9.4684 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.7395 9.3796 1 0.1 97.7395 9.3796 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 97.9328 8.4667 12 750 97.9326 8.4674 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 97.9063 8.5774 7 450 97.9063 8.5774 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.4870 9.9041 1 0.1 97.4870 9.9041 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 97.8480 8.4501 2 50 97.8480 8.4501 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 97.6851 8.4800 1 25 97.6851 8.4800 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 97.6878 8.4699 1 25 97.6878 8.4699 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 97.6150 8.5749 1 10 97.6150 8.5749 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.6214 8.4699 1 25 97.6214 8.4699 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 97.4691 8.6951 1 0.01 97.4691 8.6951 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.5330 8.4700 1 100 97.5330 8.4700 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 97.4860 8.4799 1 25 97.4860 8.4799 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.3727 8.4900 2 50 97.3727 8.4900 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.3858 8.5200 1 25 97.3858 8.5200 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.3537 8.4800 1 25 97.3537 8.4800 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 97.3066 8.6351 1 2.75 97.3066 8.6351 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 97.2788 8.5800 1 25 97.2788 8.5800 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 97.3317 8.4799 1 25 97.3317 8.4799 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 97.3255 8.5002 1 25 97.3255 8.5002 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 97.3143 8.4650 1 25 97.3143 8.4650 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 97.2846 8.4899 2 40 97.2846 8.4899 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 96.9819 8.7376 1 20 96.9819 8.7376 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 95.2660 8.7201 1 25 95.2660 8.7201 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 94.2848 8.8500 1 50 94.2848 8.8500 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.4322 8.6099 1 10 93.4322 8.6099 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 92.2079 8.6399 1 15 92.2079 8.6399 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 92.0624 8.7175 1 10 92.0624 8.7175 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 92.0191 8.7450 2 25 92.0191 8.7450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com