Nov 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.9338 8.0597 1 50 99.9338 8.0597 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.9347 7.9500 1 25 99.9347 7.9500 INE095A16GK6 INDUSIND BK 4-Dec-12 99.9121 8.0279 1 31 99.9121 8.0279 INE166A16GI9 ING VYSYA BK 4-Dec-12 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 99.8905 8.0023 3 100 99.8905 8.0023 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE457A16AX4 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-12 99.8897 8.0608 1 5 99.8897 8.0608 INE428A16HP6 ALLAHABAD BK 6-Dec-12 99.8687 7.9979 1 100 99.8687 7.9979 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 99.8672 8.0894 1 100 99.8672 8.0894 INE654A16CL7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Dec-12 99.8682 8.0284 1 50 99.8682 8.0284 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.8667 8.1199 1 20 99.8667 8.1199 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 99.7791 8.0807 1 0.6 99.7791 8.0807 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 99.7307 8.2143 2 52.3 99.7302 8.2286 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE683A16575 SOUTH (I)N BK 13-Dec-12 99.7051 8.3044 1 5 99.7051 8.3044 INE651A16DH9 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-12 99.6908 8.0863 1 25 99.6908 8.0863 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 99.6911 8.0793 1 3 99.6911 8.0793 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.5570 8.1207 1 5 99.5570 8.1207 INE090A16RG2 ICICI BK 21-Dec-12 99.5367 8.0901 3 430 99.5367 8.0901 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.4392 8.5769 2 25 99.4392 8.5769 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 99.4689 8.1203 1 1 99.4689 8.1203 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.4270 8.0904 2 125 99.4270 8.0904 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.4270 8.0904 1 25 99.4270 8.0904 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 99.4151 8.2594 1 5 99.4151 8.2594 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE457A16BI3 BK OF MAHARASHTRA 1-Jan-13 99.2819 8.2501 2 100 99.2819 8.2501 INE683A16AE5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jan-13 98.8147 8.4197 1 25 98.8147 8.4197 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 98.7853 8.3117 11 950 98.7848 8.3149 INE683A16971 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jan-13 98.7405 8.4651 1 25 98.7405 8.4651 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 98.7836 8.4802 1 5 98.7836 8.4802 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 98.6747 8.3087 16 1175 98.6761 8.3001 INE434A16CM2 ANDHRA BK 28-Jan-13 98.6698 8.3401 1 200 98.6698 8.3401 INE608A16CI9 PUNJAB AND SIND BK 28-Jan-13 98.6761 8.3001 4 200 98.6761 8.3001 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 98.6698 8.3401 2 50 98.6698 8.3401 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 98.6538 8.3014 9 725 98.6572 8.2799 INE652A16EJ1 STATE BK OF PATIALA 29-Jan-13 98.6528 8.3074 2 100 98.6528 8.3074 INE683A16609 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jan-13 98.5825 8.4650 2 100 98.5825 8.4650 INE166A16GY6 ING VYSYA BK 4-Feb-13 98.4979 8.4335 6 500 98.4977 8.4349 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 98.5038 8.4001 4 195 98.5038 8.4001 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.5038 8.4001 1 50 98.5038 8.4001 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.3628 9.2049 1 0.5 98.3628 9.2049 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 98.3478 8.3998 1 10 98.3478 8.3998 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 98.3367 8.3429 3 125.45 98.3373 8.3398 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.0302 8.4302 1 25 98.0302 8.4302 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 97.7439 9.4661 1 0.45 97.7439 9.4661 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.7706 9.3515 1 0.45 97.7706 9.3515 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.7646 9.3773 1 0.45 97.7646 9.3773 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 97.9561 8.4623 3 225 97.9548 8.4676 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 97.9298 8.4789 5 500 97.9302 8.4774 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 97.9063 8.5774 2 100 97.9063 8.5774 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.9439 8.4201 1 50 97.9439 8.4201 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.5135 9.9012 1 0.45 97.5135 9.9012 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 97.8012 8.4599 1 25 97.8012 8.4599 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 97.7790 8.4600 1 25 97.7790 8.4600 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 97.6888 8.5500 1 25 97.6888 8.5500 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 97.6791 8.4200 2 50 97.6791 8.4200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.6255 8.4550 3 100 97.6255 8.4550 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.6274 8.4482 3 55 97.6323 8.4302 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 97.5523 8.4799 1 25 97.5523 8.4799 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 97.5523 8.4799 1 25 97.5523 8.4799 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 97.4918 8.4599 1 25 97.4918 8.4599 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 97.3977 8.4802 1 25 97.3977 8.4802 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 97.3918 8.4999 1 25 97.3918 8.4999 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 97.3664 8.5849 2 20 97.3664 8.5849 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 97.3858 8.5200 1 15 97.3858 8.5200 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 97.3664 8.5849 1 5 97.3664 8.5849 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 97.3552 8.4750 3 25 97.3552 8.4750 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 97.3977 8.4802 1 25 97.3977 8.4802 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 97.1180 8.7351 1 100 97.1180 8.7351 INE608A16EC8 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-13 97.1340 8.6851 3 75 97.1340 8.6851 INE692A16BN5 UNION BK OF INDIA 4-Apr-13 97.1229 8.6500 2 20 97.1229 8.6500 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 97.0045 8.7374 3 55 97.0045 8.7374 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 97.0003 8.7500 1 25 97.0003 8.7500 INE237A16RR6 KOTAK MAH BK 11-Apr-13 96.9327 8.7499 2 55 96.9327 8.7499 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 95.9876 8.6200 1 125 95.9876 8.6200 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 95.5367 8.7001 2 100 95.5367 8.7001 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 95.6020 8.7001 1 25 95.6020 8.7001 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 95.4815 8.6799 1 100 95.4815 8.6799 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.6706 8.7150 2 50 93.6706 8.7150 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.6318 8.6800 1 5 93.6318 8.6800 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.5207 8.6900 1 10 93.5207 8.6900 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.4528 8.6099 1 10 93.4528 8.6099 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.3544 8.6900 1 10 93.3544 8.6900 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 92.2280 8.6400 1 15 92.2280 8.6400 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com