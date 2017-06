Dec 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 99.9333 8.1206 1 50.25 99.9333 8.1206 INE654A16CL7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Dec-12 99.9333 8.1206 1 50 99.9333 8.1206 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 99.9334 8.1084 1 50 99.9334 8.1084 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 99.9116 8.0736 2 72 99.9116 8.0736 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 99.8019 8.0500 1 100 99.8019 8.0500 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 99.8015 8.0653 3 80 99.8007 8.0989 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.7789 8.0880 2 30 99.7786 8.0990 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.7575 8.0662 2 75 99.7565 8.0995 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.6703 8.0492 2 25 99.6703 8.0492 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 99.5367 8.0901 1 50 99.5367 8.0901 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.4922 8.0997 2 30 99.4922 8.0997 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 99.4922 8.0997 1 25 99.4922 8.0997 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 99.4483 8.0995 1 25 99.4483 8.0995 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 99.4483 8.0995 1 25 99.4483 8.0995 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.2983 8.3203 1 20 99.2983 8.3203 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 99.1657 8.2995 1 25 99.1657 8.2995 INE090A16RU3 ICICI BK 17-Jan-13 98.9859 8.3097 3 275 98.9859 8.3097 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 98.9660 8.2903 2 100 98.9660 8.2903 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 98.9660 8.2903 1 50 98.9660 8.2903 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 98.9020 8.2698 1 25 98.9020 8.2698 INE976G16208 THE RATNAKAR BK 22-Jan-13 98.8184 8.7288 1 50 98.8184 8.7288 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 98.8590 8.2602 2 150 98.8590 8.2602 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 98.7386 8.3268 5 250 98.7433 8.2952 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 98.7235 8.2798 1 75 98.7235 8.2798 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 98.6753 8.3052 2 200 98.6753 8.3052 INE683A16609 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jan-13 98.6502 8.4647 3 75 98.6502 8.4647 INE652A16EM5 STATE BK OF PATIALA 1-Feb-13 98.6518 8.3137 9 700 98.6528 8.3074 INE036D16CP2 THE KARUR VYSYA BK 1-Feb-13 98.6324 8.4349 4 300 98.6324 8.4349 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 98.6388 8.3949 7 275 98.6388 8.3949 INE141A16IS7 OBC 1-Feb-13 98.6564 8.2849 4 225 98.6576 8.2774 INE528G16RY1 YES BK 1-Feb-13 98.6380 8.3999 2 110 98.6380 8.3999 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.5625 8.4498 1 45 98.5625 8.4498 INE705A16DX0 VIJAYA BK 4-Feb-13 98.5591 8.4701 1 20 98.5591 8.4701 INE651A16DN7 STATE BK OF MYSORE 5-Feb-13 98.5485 8.4000 3 200 98.5485 8.4000 INE090A16SN6 ICICI BK 19-Feb-13 98.2568 8.4098 1 125 98.2568 8.4098 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 98.0880 8.4700 1 25 98.0880 8.4700 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 98.0858 8.3802 1 25 98.0858 8.3802 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 97.9803 8.5498 5 425 97.9803 8.5498 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 97.9837 8.5352 4 250 97.9837 8.5352 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 98.0104 8.4198 1 25 98.0104 8.4198 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.0371 8.4000 1 25 98.0371 8.4000 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.9320 8.4699 1 0.1 97.9320 8.4699 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.9487 8.4001 1 50 97.9487 8.4001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.6971 8.4350 1 25 97.6971 8.4350 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.6090 8.4348 2 75 97.6090 8.4348 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 97.5269 8.5701 1 0.05 97.5269 8.5701 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.4727 8.4498 1 50 97.4727 8.4498 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.3918 8.4999 1 100 97.3918 8.4999 INE112A16CZ6 CORPORATION BK 22-Apr-13 96.7781 8.6795 5 200 96.7780 8.6799 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 96.0361 8.5599 1 125 96.0361 8.5599 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 95.8990 8.7200 1 50 95.8990 8.7200 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 95.8514 8.6801 1 50 95.8514 8.6801 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.6121 8.7701 2 100 95.6121 8.7701 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.6341 8.7700 1 50 95.6341 8.7700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com