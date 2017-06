Dec 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 99.9331 8.1449 1 10 99.9331 8.1449 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 99.8687 7.9979 2 150 99.8687 7.9979 INE667A16AO7 SYNDICATE BK 10-Dec-12 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE237A16NE3 KOTAK MAH BK 12-Dec-12 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.8024 8.0312 3 35 99.7979 8.2129 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.7797 8.0587 3 425 99.7797 8.0587 INE090A16RL2 ICICI BK 14-Dec-12 99.7791 8.0807 1 25 99.7791 8.0807 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.7827 7.9487 1 25 99.7827 7.9487 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.7367 8.0299 1 25 99.7367 8.0299 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.6861 8.2096 1 20 99.6861 8.2096 INE090A16RG2 ICICI BK 21-Dec-12 99.6246 8.0904 2 230 99.6246 8.0904 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 99.5598 8.0692 1 25 99.5598 8.0692 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 99.5806 8.0908 1 25 99.5806 8.0908 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.4941 8.0692 1 50 99.4941 8.0692 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.3504 8.2295 1 25 99.3504 8.2295 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.3273 8.2399 2 100 99.3273 8.2399 INE090A16RW9 ICICI BK 16-Jan-13 99.0305 8.3100 1 110 99.0305 8.3100 INE238A16MH6 AXIS BK 16-Jan-13 99.0305 8.3100 1 35 99.0305 8.3100 INE090A16RU3 ICICI BK 17-Jan-13 99.0088 8.3048 4 175 99.0088 8.3048 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 98.9871 8.2998 2 100 98.9871 8.2998 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 98.9203 8.3000 1 9.7 98.9203 8.3000 INE428A16IF5 ALLAHABAD BK 1-Feb-13 98.6753 8.3050 7 750 98.6753 8.3052 INE528G16RY1 YES BK 1-Feb-13 98.6604 8.3999 5 590 98.6604 8.3999 INE434A16CO8 ANDHRA BK 1-Feb-13 98.6801 8.2747 3 200 98.6801 8.2747 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.6094 8.3022 6 500 98.6107 8.2942 INE036D16CO5 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-13 98.5874 8.4353 7 300 98.5874 8.4353 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.5932 8.4001 1 50 98.5932 8.4001 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.6147 8.2700 1 25 98.6147 8.2700 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 98.6114 8.2899 1 25 98.6114 8.2899 INE166A16GZ3 ING VYSYA BK 5-Feb-13 98.5734 8.3848 2 100 98.5734 8.3848 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.3700 8.4001 1 75 98.3700 8.4001 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.3033 8.3998 1 50 98.3033 8.3998 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 98.2810 8.4001 1 25 98.2810 8.4001 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.0285 8.4376 5 300 98.0285 8.4376 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 97.9306 8.5699 4 150 97.9306 8.5699 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 97.9695 8.4999 1 50 97.9695 8.4999 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 97.9929 8.4000 1 25 97.9929 8.4000 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.9451 8.4151 1 25 97.9451 8.4151 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.8284 8.4399 1 25 97.8284 8.4399 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 97.8284 8.4399 1 25 97.8284 8.4399 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.7452 8.4199 2 50 97.7452 8.4199 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.7284 8.4001 1 25 97.7284 8.4001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.7231 8.4201 1 25 97.7231 8.4201 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.4937 8.5302 1 25 97.4937 8.5302 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.4785 8.4299 1 25 97.4785 8.4299 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 97.4346 8.4300 1 25 97.4346 8.4300 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 97.2286 8.6700 4 500 97.2286 8.6700 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 97.0906 8.7500 1 25 97.0906 8.7500 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 95.8606 8.6600 1 50 95.8606 8.6600 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 95.8606 8.6600 1 50 95.8606 8.6600 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 95.7590 8.7854 1 0.05 95.7590 8.7854 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 95.8031 8.6901 1 50 95.8031 8.6901 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.6656 8.7499 1 25 95.6656 8.7499 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 95.6648 8.6600 1 50 95.6648 8.6600 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 95.6504 8.6900 1 50 95.6504 8.6900 INE608A16EF1 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-13 92.0072 8.7350 2 65 92.0072 8.7350 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 92.0156 8.7250 1 50 92.0156 8.7250 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 92.0283 8.7100 2 50 92.0283 8.7100 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.0081 8.7099 2 60 92.0081 8.7099 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.0325 8.7050 1 50 92.0325 8.7050 =============================================================================================== *: Crores