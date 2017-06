Dec 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.9560 8.0425 1 1.7 99.9560 8.0425 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 99.9117 8.0645 1 100 99.9117 8.0645 INE667A16AO7 SYNDICATE BK 10-Dec-12 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 99.8459 8.0476 1 30 99.8459 8.0476 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 99.8443 8.1313 1 25 99.8443 8.1313 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.8024 8.0303 2 62 99.8044 7.9482 INE090A16RL2 ICICI BK 14-Dec-12 99.8009 8.0907 1 25 99.8009 8.0907 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 99.7987 8.1803 1 5 99.7987 8.1803 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 99.7351 8.0788 1 25 99.7351 8.0788 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.7133 8.0738 2 75 99.7138 8.0587 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.6914 8.0705 2 75 99.6914 8.0705 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 99.6910 8.0810 1 25 99.6910 8.0810 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.6690 8.0811 1 80 99.6690 8.0811 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.6695 8.0688 1 50 99.6695 8.0688 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.6690 8.0811 1 25 99.6690 8.0811 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 99.6475 8.0699 1 50 99.6475 8.0699 INE238A16LZ0 AXIS BK 21-Dec-12 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.5806 8.0908 1 25 99.5806 8.0908 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 99.3232 8.2905 4 200 99.3232 8.2905 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 99.3232 8.2905 1 65 99.3232 8.2905 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 99.2113 8.2904 1 50 99.2113 8.2904 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 99.1178 8.3300 1 75 99.1178 8.3300 INE090A16RW9 ICICI BK 16-Jan-13 99.0534 8.3050 1 110 99.0534 8.3050 INE238A16MH6 AXIS BK 16-Jan-13 99.0534 8.3050 1 35 99.0534 8.3050 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 98.7862 8.3052 1 90 98.7862 8.3052 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 98.7884 8.2900 2 25 98.7884 8.2900 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 98.6967 8.3101 3 200 98.6967 8.3101 INE166A16GY6 ING VYSYA BK 4-Feb-13 98.6148 8.4049 2 100 98.6148 8.4049 INE683A16AH8 THE SOUTH INDIAN BK 4-Feb-13 98.6132 8.4148 2 50 98.6132 8.4148 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.6540 8.2999 1 25 98.6540 8.2999 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.6286 8.3200 1 5 98.6286 8.3200 INE166A16GZ3 ING VYSYA BK 5-Feb-13 98.5950 8.3890 4 500 98.5957 8.3850 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.6138 8.2755 6 425 98.6135 8.2772 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 98.3946 8.3878 1 0.1 98.3946 8.3878 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.3961 8.3798 1 25 98.3961 8.3798 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.1593 8.4501 1 5 98.1593 8.4501 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 98.1554 8.3650 1 0.01 98.1554 8.3650 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 98.0570 8.4099 1 25 98.0570 8.4099 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 97.9865 8.4273 9 500 97.9865 8.4273 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 97.9648 8.5200 3 40 97.9648 8.5200 INE695A16EO0 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-13 98.0286 8.2475 1 0.1 98.0286 8.2475 INE651A16DT4 STATE BK OF MYSORE 5-Mar-13 97.9690 8.4076 1 300 97.9690 8.4076 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 97.9712 8.3981 4 200 97.9714 8.3975 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 97.9882 8.4200 1 75 97.9882 8.4200 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 97.6077 8.5199 1 50 97.6077 8.5199 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.5195 8.4401 2 50 97.5195 8.4401 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 97.4802 8.5000 1 50 97.4802 8.5000 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 97.4727 8.4498 1 25 97.4727 8.4498 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.4360 8.4999 1 50 97.4360 8.4999 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.4368 8.4972 1 0.1 97.4368 8.4972 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 97.3918 8.4999 1 25 97.3918 8.4999 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 97.2641 8.6277 4 150 97.2642 8.6273 INE608A16EC8 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-13 97.2642 8.6273 1 50 97.2642 8.6273 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.2356 8.6474 2 75 97.2356 8.6474 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.1429 8.6574 3 300 97.1429 8.6574 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 95.8899 8.6917 5 150 95.8895 8.6925 INE608A16EG9 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-13 95.8861 8.7000 1 50 95.8861 8.7000 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 95.8250 8.6900 2 125 95.8250 8.6900 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.6781 8.7700 1 50 95.6781 8.7700 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 95.6722 8.6900 2 50 95.6722 8.6900 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 95.3988 8.7150 1 25 95.3988 8.7150 INE692A16BJ3 UNION BK OF INDIA 8-Jul-13 95.1361 8.7200 2 100 95.1361 8.7200 INE692A16BJ3 UNION BK OF INDIA 8-Jul-13 95.1092 8.7300 1 25 95.1092 8.7300 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 94.3579 8.7300 1 50 94.3579 8.7300 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 94.3550 8.7000 1 25 94.3550 8.7000 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.7267 8.7250 3 150 93.7267 8.7250 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.6184 8.7300 2 50 93.6184 8.7300 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.4963 8.7250 2 125 93.4963 8.7250 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.4929 8.7000 1 25 93.4929 8.7000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.0325 8.7050 2 50 92.0325 8.7050 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.0527 8.7050 1 50 92.0527 8.7050 =============================================================================================== *: Crores