Dec 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 99.8896 8.0681 1 100 99.8896 8.0681 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.8457 8.0581 1 50 99.8457 8.0581 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 99.8234 8.0717 2 51 99.8233 8.0762 INE651A16DH9 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-12 99.8232 8.0808 1 25 99.8232 8.0808 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.8262 7.9434 1 10 99.8262 7.9434 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.7572 8.0755 2 125 99.7574 8.0695 INE428A16HV4 ALLAHABAD BK 18-Dec-12 99.7565 8.0995 1 100 99.7565 8.0995 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.7349 8.0849 1 8 99.7349 8.0849 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.7130 8.0813 1 25 99.7130 8.0813 INE237A16NG8 KOTAK MAH BK 24-Dec-12 99.6002 8.1396 3 325 99.6002 8.1396 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.6007 8.1294 1 100 99.6007 8.1294 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.6026 8.0905 1 100 99.6026 8.0905 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 99.6002 8.1396 1 25 99.6002 8.1396 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.5570 8.1207 1 50 99.5570 8.1207 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.5344 8.1304 1 40 99.5344 8.1304 INE528G16RF0 YES BK 3-Jan-13 99.3635 8.3504 1 50 99.3635 8.3504 INE141A16IV1 OBC 10-Jan-13 99.2170 8.2300 6 800 99.2170 8.2300 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 98.9586 8.3502 2 50 98.9586 8.3502 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 98.8915 8.3498 2 50 98.8915 8.3498 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 98.7978 8.3800 3 500 98.7978 8.3800 INE428A16IB4 ALLAHABAD BK 30-Jan-13 98.7640 8.3052 2 100 98.7640 8.3052 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 98.7361 8.3434 2 75 98.7366 8.3400 INE428A16IG3 ALLAHABAD BK 4-Feb-13 98.6532 8.3049 8 475 98.6532 8.3049 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.6530 8.3064 10 300 98.6528 8.3074 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 98.6428 8.3699 1 100 98.6428 8.3699 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.6428 8.3699 1 100 98.6428 8.3699 INE168A16DQ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Feb-13 98.6404 8.3849 2 50 98.6404 8.3849 INE683A16AH8 THE SOUTH INDIAN BK 4-Feb-13 98.6364 8.4099 1 50 98.6364 8.4099 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.6237 8.3500 3 125 98.6156 8.4000 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 98.5759 8.3699 1 100 98.5759 8.3699 INE654A16BM7 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-13 98.5536 8.3701 1 100 98.5536 8.3701 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.5485 8.4000 1 75 98.5485 8.4000 INE528G16RZ8 YES BK 13-Feb-13 98.4369 8.3999 2 85 98.4369 8.3999 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 98.2160 8.4998 1 25 98.2160 8.4998 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.0991 8.4199 1 50 98.0991 8.4199 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 98.0864 8.3775 1 50 98.0864 8.3775 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.1002 8.4150 1 50 98.1002 8.4150 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 98.0057 8.4401 2 50 98.0057 8.4401 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 98.0337 8.4149 1 50 98.0337 8.4149 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.0080 8.4302 1 25 98.0080 8.4302 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 97.9913 8.4068 4 75 97.9911 8.4076 INE654A16CP8 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Mar-13 97.9761 8.3776 2 200 97.9761 8.3776 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.8284 8.4399 1 50 97.8284 8.4399 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.7841 8.4401 2 50.5 97.7841 8.4401 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.7816 8.4499 1 75 97.7816 8.4499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.7620 8.4401 2 50 97.7620 8.4401 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 97.6218 8.5499 1 50 97.6218 8.5499 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.6268 8.4501 2 50.1 97.5973 8.5579 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 97.5988 8.5524 1 0.01 97.5988 8.5524 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 97.6048 8.4500 2 25 97.6048 8.4500 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 97.5382 8.5300 1 25 97.5382 8.5300 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 97.5081 8.5577 1 0.1 97.5081 8.5577 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 97.5103 8.5499 1 25 97.5103 8.5499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.4697 8.4601 1 50 97.4697 8.4601 INE692A16BN5 UNION BK OF INDIA 4-Apr-13 97.2603 8.6400 1 25 97.2603 8.6400 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.1652 8.6576 1 25 97.1652 8.6576 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 96.2380 8.7000 2 50 96.2380 8.7000 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 96.0222 8.6899 3 75 96.0222 8.6899 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 95.9958 8.7000 1 100 95.9958 8.7000 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 95.9164 8.6813 2 100 95.9306 8.6499 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 95.8377 8.7100 1 50 95.8377 8.7100 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 95.7361 8.7400 1 100 95.7361 8.7400 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.7095 8.7499 1 25 95.7095 8.7499 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 93.9128 8.7300 1 50 93.9128 8.7300 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.7166 8.7400 1 50 93.7166 8.7400 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.6184 8.7300 1 50 93.6184 8.7300 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 93.6116 8.7400 1 25 93.6116 8.7400 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.4440 8.7400 1 50 93.4440 8.7400 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 91.9954 8.7250 7 210 91.9954 8.7250 INE528G16SA9 YES BK 5-Dec-13 91.9237 8.8100 2 93 91.9237 8.8100 INE168A16EM2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Dec-13 91.9364 8.7949 2 65 91.9364 8.7949