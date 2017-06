Dec 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 99.9112 8.1057 2 156 99.9113 8.1011 INE160A16II8 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-12 99.8905 8.0023 2 100 99.8905 8.0023 INE237A16NE3 KOTAK MAH BK 12-Dec-12 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.8674 8.0772 1 5 99.8674 8.0772 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.8478 7.9482 2 75 99.8478 7.9482 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.7788 8.0917 1 25 99.7788 8.0917 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.7556 8.1311 3 108 99.7534 8.2029 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 99.8226 8.1083 1 100 99.8226 8.1083 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.7516 8.2629 1 0.5 99.7516 8.2629 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.8031 8.0011 1 5 99.8031 8.0011 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.5806 8.0908 2 50 99.5806 8.0908 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.5543 8.1700 1 25 99.5543 8.1700 INE237A16RC8 KOTAK MAH BK 1-Jan-13 99.4285 8.3919 1 25 99.4285 8.3919 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 99.3922 8.2668 1 20 99.3922 8.2668 INE090A16RM0 ICICI BK 7-Jan-13 99.2916 8.4003 1 365 99.2916 8.4003 INE238A16MC7 AXIS BK 7-Jan-13 99.2916 8.4003 1 250 99.2916 8.4003 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 99.1435 8.2980 1 0.5 99.1435 8.2980 INE562A16CK4 INDIAN BK 18-Jan-13 99.0517 8.3201 2 50 99.0517 8.3201 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.0517 8.3201 2 50 99.0517 8.3201 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 98.9810 8.3503 2 100 98.9810 8.3503 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 99.0143 8.4503 1 50 99.0143 8.4503 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 98.8202 8.3802 1 0.22 98.8202 8.3802 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 98.7754 8.3800 3 75 98.7754 8.3800 INE168A16EO8 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-13 98.7523 8.3848 2 100 98.7523 8.3848 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 98.6600 8.4025 1 4 98.6600 8.4025 INE168A16EN0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Feb-13 98.6404 8.3849 3 150 98.6404 8.3849 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.6502 8.3239 3 125 98.6380 8.3999 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.5709 8.3997 2 25 98.5709 8.3997 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 98.5725 8.3902 1 1 98.5725 8.3902 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 98.5558 8.4898 1 5 98.5558 8.4898 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 98.4204 8.4900 1 10 98.4204 8.4900 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.2588 8.4000 1 5 98.2588 8.4000 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 98.1279 8.3898 2 200 98.1279 8.3898 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 98.1103 8.4702 1 75 98.1103 8.4702 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.0331 8.4175 2 200 98.0331 8.4175 INE528G16PG2 YES BK 5-Mar-13 98.0104 8.4198 2 15 98.0104 8.4198 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.0011 8.4600 1 5 98.0011 8.4600 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 97.9718 8.4901 1 25 97.9718 8.4901 INE651A16DV0 STATE BK OF MYSORE 7-Mar-13 97.9761 8.3776 2 200 97.9761 8.3776 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 97.8677 8.4601 1 5 97.8677 8.4601 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.8702 8.4499 1 100 97.8702 8.4499 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 97.7973 8.4750 1 8.2 97.7973 8.4750 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.7867 8.4300 1 0.1 97.7867 8.4300 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.6931 8.4500 2 50 97.6931 8.4500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 97.5579 8.4600 1 40 97.5579 8.4600 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.5607 8.4501 1 25 97.5607 8.4501 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.5273 8.4901 1 25 97.5273 8.4901 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 97.5167 8.4499 1 40 97.5167 8.4499 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 97.5052 8.4900 1 25 97.5052 8.4900 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.4918 8.4599 1 10 97.4918 8.4599 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.3635 8.6700 1 25 97.3635 8.6700 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 97.1553 8.7600 2 50 97.1553 8.7600 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 96.3002 8.7100 4 150 96.3002 8.7100 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 96.2380 8.7000 1 50 96.2380 8.7000 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 95.8997 8.6700 1 25 95.8997 8.6700 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 95.5073 8.7601 1 25 95.5073 8.7601 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 94.5382 8.7499 1 25 94.5382 8.7499 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 94.3671 8.7499 1 25 94.3671 8.7499 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 93.6053 8.7800 1 50 93.6053 8.7800 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.4579 8.7501 1 50 93.4579 8.7501 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.0771 8.7000 1 15 92.0771 8.7000 INE090A16WZ2 ICICI BK 5-Dec-13 92.0114 8.7300 1 65 92.0114 8.7300 INE237A16RY2 KOTAK MAH BK 5-Dec-13 91.9693 8.7800 1 65 91.9693 8.7800 INE528G16SA9 YES BK 5-Dec-13 91.9441 8.8100 1 20 91.9441 8.8100 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 *: Crores