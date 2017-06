Dec 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 99.9556 8.1066 1 75 99.9556 8.1066 INE237A16NE3 KOTAK MAH BK 12-Dec-12 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.9558 8.0701 2 25 99.9558 8.0701 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.9326 8.2059 1 3 99.9326 8.2059 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.9115 8.0828 1 50 99.9115 8.0828 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.9116 8.0736 1 25 99.9116 8.0736 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 99.9119 8.0462 1 15 99.9119 8.0462 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 99.8674 8.0772 1 25 99.8674 8.0772 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.8231 8.0838 2 75 99.8230 8.0899 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.8459 8.0476 1 10 99.8459 8.0476 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 99.7141 8.0502 1 5 99.7141 8.0502 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.6484 8.0492 1 5 99.6484 8.0492 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.5289 8.2269 1 75 99.5289 8.2269 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 99.1962 8.4504 2 125 99.1962 8.4504 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.1157 8.3500 2 50 99.1157 8.3500 INE976G16208 THE RATNAKAR BK 22-Jan-13 99.0145 8.6497 1 50 99.0145 8.6497 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 98.7202 8.4497 1 100 98.7202 8.4497 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.7202 8.4497 1 25 98.7202 8.4497 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 98.6636 8.3793 5 275 98.6639 8.3776 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 98.6484 8.3351 12 600 98.6484 8.3349 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 98.6364 8.4099 1 0.5 98.6364 8.4099 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.4726 8.4500 1 100 98.4726 8.4500 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.4726 8.4500 1 100 98.4726 8.4500 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.3641 8.5498 1 25 98.3641 8.5498 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.2790 8.4101 1 50 98.2790 8.4101 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.2165 8.3899 1 50 98.2165 8.3899 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 98.1831 8.5499 1 5 98.1831 8.5499 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 98.1531 8.5850 2 25 98.1531 8.5850 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.0814 8.4999 2 10 98.0814 8.4999 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.0777 8.4164 2 300 98.0819 8.3976 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.0836 8.4899 1 150 98.0836 8.4899 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.0752 8.4275 1 50 98.0752 8.4275 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 97.9400 8.5302 1 75 97.9400 8.5302 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.9025 8.4999 1 50 97.9025 8.4999 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 97.7138 8.5399 1 25 97.7138 8.5399 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 97.7059 8.5701 1 25 97.7059 8.5701 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.6022 8.5400 1 25 97.6022 8.5400 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 97.5940 8.5699 1 14 97.5940 8.5699 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.5910 8.4999 1 150 97.5910 8.4999 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.5854 8.5202 4 50 97.5854 8.5202 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 97.5410 8.5200 1 25 97.5410 8.5200 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.5269 8.5701 1 11 97.5269 8.5701 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.5241 8.5801 1 0.01 97.5241 8.5801 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 97.4823 8.5700 1 25 97.4823 8.5700 INE112A16CZ6 CORPORATION BK 22-Apr-13 96.9497 8.6999 1 25 96.9497 8.6999 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 95.8423 8.7000 1 50 95.8423 8.7000 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 95.6893 8.6999 2 50 95.6893 8.6999 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 95.5779 8.7500 1 5 95.5779 8.7500 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 95.5150 8.7000 1 50 95.5150 8.7000 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 95.3173 8.7900 1 75 95.3173 8.7900 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 94.5627 8.7813 4 175 94.5576 8.7900 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.8575 8.7500 1 100 93.8575 8.7500 INE528G16SA9 YES BK 5-Dec-13 92.0638 8.7401 1 65 92.0638 8.7401 INE237A16RY2 KOTAK MAH BK 5-Dec-13 92.1008 8.7200 1 65 92.1008 8.7200 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 91.9616 8.7651 2 100 91.9616 8.7651 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 91.9701 8.7550 2 75 91.9701 8.7550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com