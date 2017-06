Dec 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.9335 8.0919 3 140 99.9335 8.0962 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.9337 8.0719 2 100 99.9339 8.0475 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 99.9331 8.1449 2 46 99.9331 8.1449 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 99.9331 8.1449 1 20 99.9331 8.1449 INE237A16QT4 KOTAK MAH BK 17-Dec-12 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.8673 8.0833 1 5 99.8673 8.0833 INE238A16LS5 AXIS BK 17-Dec-12 99.8665 8.1321 1 1.2 99.8665 8.1321 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.8444 8.1268 4 182 99.8449 8.0999 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.8441 8.1418 1 100 99.8441 8.1418 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.8434 8.1784 1 50 99.8434 8.1784 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.8225 8.1106 2 100 99.8228 8.0991 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.8002 8.1192 1 50 99.8002 8.1192 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.7116 8.1194 2 50 99.7106 8.1490 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.7127 8.0897 1 25 99.7127 8.0897 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.6662 8.1497 1 175 99.6662 8.1497 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 99.6884 8.1493 1 75 99.6884 8.1493 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.6686 8.0909 2 50 99.6686 8.0909 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 99.6686 8.0909 1 25 99.6686 8.0909 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.1706 8.2503 1 10 99.1706 8.2503 INE095A16GO8 INDUSIND BK 21-Jan-13 99.0542 8.5003 2 100 99.0542 8.5003 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 99.0932 8.3503 1 5 99.0932 8.3503 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.0002 8.3776 3 75 99.0002 8.3776 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 98.8126 8.6002 1 35 98.8126 8.6002 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 98.7280 8.5502 1 50 98.7280 8.5502 INE036D16CO5 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-13 98.7442 8.4399 1 18 98.7442 8.4399 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 98.7603 8.3304 1 1 98.7603 8.3304 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 98.6797 8.4198 10 425 98.6789 8.4251 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 98.6596 8.4050 7 425 98.6596 8.4050 INE652A16EU8 STATE BK OF PATIALA 11-Feb-13 98.5957 8.3850 1 200 98.5957 8.3850 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.4758 8.5598 1 75 98.4758 8.5598 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.3033 8.3998 1 10 98.3033 8.3998 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.1262 8.3976 2 100 98.1262 8.3976 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.0579 8.6060 1 50 98.0579 8.6060 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.0974 8.4276 1 0.75 98.0974 8.4276 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 97.9211 8.6101 2 75 97.9211 8.6101 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 97.9117 8.6499 1 5 97.9117 8.6499 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 97.7881 8.6001 1 125 97.7881 8.6001 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 97.7076 8.6501 1 100 97.7076 8.6501 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 97.7076 8.6501 1 25 97.7076 8.6501 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 97.6850 8.6500 2 125 97.6850 8.6500 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 97.6354 8.8398 2 4.2 97.6354 8.8398 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 97.6326 8.5101 1 15 97.6326 8.5101 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.5431 8.8400 1 2 97.5431 8.8400 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 97.6028 8.6199 1 50 97.6028 8.6199 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 97.5495 8.6500 1 25 97.5495 8.6500 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.5270 8.6498 1 11 97.5270 8.6498 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 97.3743 8.7099 2 4.65 97.3743 8.7099 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.3428 8.7399 2 50 97.3428 8.7399 INE112A16CZ6 CORPORATION BK 22-Apr-13 96.9497 8.6999 3 75 96.9497 8.6999 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.8392 8.8100 1 50 93.8392 8.8100 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.5705 8.8001 1 75 93.5705 8.8001 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 93.5494 8.8001 2 200 93.5494 8.8001 INE651A16DJ5 STATE BK OF MYSORE 27-Sep-13 93.4862 8.8000 1 100 93.4862 8.8000 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 92.0737 8.7525 2 25 92.0737 8.7525 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 92.0123 8.7050 3 75 92.0123 8.7050 INE528G16SB7 YES BK 10-Dec-13 91.9237 8.8100 1 57 91.9237 8.8100 INE168A16EP5 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Dec-13 91.9364 8.7949 1 50 91.9364 8.7949 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 91.9954 8.7250 1 50 91.9954 8.7250 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 91.9785 8.7450 1 50 91.9785 8.7450 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 91.9638 8.7624 1 50 91.9638 8.7624 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com