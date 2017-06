Dec 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.9557 8.0883 1 25 99.9557 8.0883 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.8899 8.0498 2 40 99.8894 8.0827 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.8668 8.1138 3 300 99.8667 8.1199 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.8667 8.1199 1 50 99.8667 8.1199 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.8672 8.0894 2 50 99.8674 8.0772 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.8452 8.0860 2 75 99.8453 8.0790 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 99.8445 8.1208 1 50 99.8445 8.1208 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.8217 8.1495 1 100 99.8217 8.1495 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.8217 8.1495 2 50 99.8217 8.1495 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.8232 8.0808 1 25 99.8232 8.0808 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 99.8007 8.0989 1 150 99.8007 8.0989 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.7338 8.1185 1 50 99.7338 8.1185 INE695A16DJ2 UNITED BK OF INDIA 24-Dec-12 99.7338 8.1185 1 25 99.7338 8.1185 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.7338 8.1185 1 3 99.7338 8.1185 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.6895 8.1204 1 25 99.6895 8.1204 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.6876 8.1702 1 15 99.6876 8.1702 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 99.6431 8.1709 1 25 99.6431 8.1709 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.5738 8.2226 1 55 99.5738 8.2226 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.4697 8.4605 1 100 99.4697 8.4605 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.4716 8.4300 2 50 99.4716 8.4300 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 99.4716 8.4300 1 25 99.4716 8.4300 INE008A16IS8 IDBI BK 9-Jan-13 99.3552 8.4600 1 25 99.3552 8.4600 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 99.3119 8.4299 1 25 99.3119 8.4299 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.0760 8.5101 2 25 99.0760 8.5101 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.0236 8.3698 1 25 99.0236 8.3698 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 98.8678 8.5303 2 75 98.8678 8.5303 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.7875 8.2962 1 6.35 98.7875 8.2962 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.7581 8.4999 1 5 98.7581 8.4999 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 98.6705 8.4794 5 175 98.6727 8.4652 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.6727 8.4652 1 0.7 98.6727 8.4652 INE036D16CR8 THE KARUR VYSYA BK 11-Feb-13 98.5790 8.6253 3 300 98.5790 8.6253 INE036D16CS6 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-13 98.5561 8.6249 2 50 98.5561 8.6249 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 98.4131 8.5298 1 25 98.4131 8.5298 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.2981 8.5398 1 25 98.2981 8.5398 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 98.2509 8.5498 2 250 98.2509 8.5498 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 98.1954 8.5998 1 5 98.1954 8.5998 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.1789 8.5700 1 100 98.1789 8.5700 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.1831 8.5499 1 25 98.1831 8.5499 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 98.1831 8.5499 1 25 98.1831 8.5499 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 98.1154 8.5499 1 50 98.1154 8.5499 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 98.1262 8.5000 1 5 98.1262 8.5000 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 98.1262 8.5000 1 5 98.1262 8.5000 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.0999 8.5177 2 62 98.0999 8.5177 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.0863 8.5799 1 5 98.0863 8.5799 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 98.1038 8.4999 1 5 98.1038 8.4999 INE652A16EW4 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-13 97.9430 8.5175 2 75 97.9430 8.5175 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.9306 8.5699 1 25 97.9306 8.5699 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.8880 8.5599 1 25 97.8880 8.5599 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.8655 8.5601 4 100 97.8655 8.5601 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 97.8606 8.5801 1 25 97.8606 8.5801 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.8880 8.5599 1 25 97.8880 8.5599 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.7206 8.5999 1 25 97.7206 8.5999 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 97.7059 8.5701 1 25 97.7059 8.5701 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 97.6333 8.5902 1 25 97.6333 8.5902 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 97.6576 8.4998 1 15 97.6576 8.4998 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 97.6179 8.6474 1 3.1 97.6179 8.6474 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.6082 8.6000 1 25 97.6082 8.6000 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 97.6082 8.6000 1 25 97.6082 8.6000 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 97.5744 8.5599 1 50 97.5744 8.5599 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 97.5612 8.6077 1 6 97.5612 8.6077 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 97.3969 8.7100 3 450 97.3969 8.7100 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 97.3021 8.6499 1 2 97.3021 8.6499 INE692A16BE4 UNION BK OF INDIA 31-May-13 96.0850 8.8000 1 25 96.0850 8.8000 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.0004 8.7900 2 100 96.0004 8.7900 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 96.0070 8.7750 3 100 96.0004 8.7900 INE648A16FQ1 SBBJ 10-Jun-13 95.8666 8.7430 3 125 95.8657 8.7450 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 95.7523 8.7999 1 25 95.7523 8.7999 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 95.7001 8.7700 1 25 95.7001 8.7700 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 95.5097 8.8001 1 25 95.5097 8.8001 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 94.0287 8.7801 1 50 94.0287 8.7801 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.6731 8.9000 1 25 93.6731 8.9000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.5632 8.7799 1 50 93.5632 8.7799 INE168A16ER1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Dec-13 91.8933 8.8950 1 40 91.8933 8.8950 INE528G16SD3 YES BK 9-Dec-13 91.9310 8.8500 1 29 91.9310 8.8500 INE036D16CQ0 THE KARUR VYSYA BK 10-Dec-13 91.9021 8.8600 1 50 91.9021 8.8600 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 91.9616 8.7651 1 100 91.9616 8.7651 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 91.9413 8.7650 2 100 91.9413 8.7650 INE652A16EV6 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-13 91.9583 8.7449 1 50 91.9583 8.7449 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com