Dec 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16DW7 THE FEDERAL BK 17-Dec-12 99.9113 8.0974 3 250 99.9113 8.1011 INE237A16QT4 KOTAK MAH BK 17-Dec-12 99.9109 8.1376 1 160 99.9109 8.1376 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.9115 8.0858 2 75 99.9114 8.0919 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 99.9116 8.0736 1 75 99.9116 8.0736 INE434A16CK6 ANDHRA BK 17-Dec-12 99.9114 8.0919 1 50 99.9114 8.0919 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.8893 8.0901 3 250 99.8893 8.0901 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.8893 8.0876 3 225 99.8893 8.0901 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.9113 8.1011 2 150 99.9113 8.1011 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.9113 8.1011 3 115 99.9113 8.1011 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE237A16QY4 KOTAK MAH BK 20-Dec-12 99.8441 8.1418 1 75 99.8441 8.1418 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.8455 8.0685 1 50 99.8455 8.0685 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE648A16DK9 STATE BK OF BIKANER AND 26-Dec-12 99.7123 8.1010 1 75 99.7123 8.1010 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.7130 8.0813 1 10 99.7130 8.0813 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.5962 8.2214 1 3 99.5962 8.2214 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.5219 8.3498 2 100 99.5219 8.3498 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 99.5219 8.3498 1 25 99.5219 8.3498 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.5022 8.3003 2 100 99.5022 8.3003 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.4992 8.3505 2 50 99.4992 8.3505 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 99.4992 8.3505 1 40 99.4992 8.3505 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF (I) 7-Jan-13 99.4313 8.3505 2 100 99.4313 8.3505 INE528G16RJ2 YES BK 7-Jan-13 99.4279 8.4007 1 50 99.4279 8.4007 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 99.3635 8.3504 2 50 99.3635 8.3504 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 99.3409 8.3506 2 50 99.3409 8.3506 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 99.2664 8.4295 2 2.38 99.2664 8.4295 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.1739 8.4455 1 35 99.1739 8.4455 INE654A16CF9 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Jan-13 99.1832 8.3496 1 25 99.1832 8.3496 INE141A16FZ8 OBC 18-Jan-13 99.1783 8.4001 1 25 99.1783 8.4001 INE166A16GR0 ING VYSYA BK 21-Jan-13 99.1104 8.4005 1 50 99.1104 8.4005 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 99.1104 8.4005 2 50 99.1104 8.4005 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.1104 8.4005 1 50 99.1104 8.4005 INE692A16BM7 UNION BK OF (I) 23-Jan-13 99.0697 8.3597 1 25 99.0697 8.3597 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.0691 8.3652 1 25 99.0691 8.3652 INE434A16CM2 ANDHRA BK 28-Jan-13 98.9463 8.4499 1 5 98.9463 8.4499 INE171A16EE3 THE FEDERAL BK 29-Jan-13 98.9325 8.3796 1 100 98.9325 8.3796 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 98.8783 8.4503 1 50 98.8783 8.4503 INE428A16IF5 ALLAHABAD BK 1-Feb-13 98.8849 8.4000 1 5 98.8849 8.4000 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.7883 8.4471 2 10 98.7666 8.6002 INE528G16SE1 YES BK 6-Feb-13 98.7133 8.6503 1 20 98.7133 8.6503 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 98.6259 8.4753 13 575 98.6260 8.4749 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 98.6244 8.4852 7 350 98.6244 8.4850 INE654A16CR4 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Feb-13 98.6244 8.4850 7 225 98.6244 8.4850 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 98.6197 8.5144 6 225 98.6148 8.5450 INE141A16IZ2 OBC 11-Feb-13 98.6276 8.4649 3 150 98.6276 8.4649 INE036D16CS6 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-13 98.5790 8.6253 6 150 98.5790 8.6253 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.5145 8.5997 1 5 98.5145 8.5997 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.4249 8.5899 1 5 98.4249 8.5899 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 98.4277 8.4501 1 25 98.4277 8.4501 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.2994 8.6501 1 5 98.2994 8.6501 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 98.2536 8.6502 1 5 98.2536 8.6502 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.2740 8.4349 1 50 98.2740 8.4349 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.2160 8.4998 1 200 98.2160 8.4998 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.2323 8.5301 1 25 98.2323 8.5301 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.1652 8.4223 3 450 98.1700 8.4000 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.1871 8.4241 2 125 98.1922 8.3999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.1572 8.4599 1 50 98.1572 8.4599 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 98.1922 8.3999 1 50 98.1922 8.3999 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.1486 8.5001 1 1.4 98.1486 8.5001 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.1422 8.5300 1 25 98.1422 8.5300 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.0034 8.4501 1 50 98.0034 8.4501 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.9601 8.5401 1 50 97.9601 8.5401 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.9613 8.4401 1 25 97.9613 8.4401 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 97.8133 8.4999 1 100 97.8133 8.4999 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.7961 8.4799 1 50 97.7961 8.4799 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 97.6798 8.4999 2 70 97.6798 8.4999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.7073 8.4799 1 50 97.7073 8.4799 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.6710 8.4501 1 25 97.6710 8.4501 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.6958 8.4399 1 5 97.6958 8.4399 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.8544 8.7699 1 50 95.8544 8.7699 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 95.3970 8.7620 2 125 95.3930 8.7700 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.6945 8.9000 1 25 93.6945 8.9000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.6253 8.7200 2 75 93.6253 8.7200 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 92.0053 8.7614 1 5 92.0053 8.7614 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 91.9785 8.7450 9 375 91.9785 8.7450 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 91.8942 8.8450 3 80 91.8942 8.8450 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 91.8942 8.8450 3 45 91.8942 8.8450 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 91.9752 8.7250 1 25 91.9752 8.7250 Total 1516606.78 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals 