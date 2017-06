Dec 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 99.9336 8.0800 6 225 99.9335 8.0962 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 99.9340 8.0313 2 75 99.9335 8.0962 INE434A16CK6 ANDHRA BK 17-Dec-12 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE095A16EQ8 INDUSIND BK 17-Dec-12 99.9331 8.1449 2 50 99.9331 8.1449 INE090A16RD9 ICICI BK 17-Dec-12 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE238A16LS5 AXIS BK 17-Dec-12 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.9113 8.1011 3 325 99.9113 8.1011 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.9111 8.1154 4 175 99.9108 8.1468 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 99.9112 8.1065 3 84 99.9113 8.1011 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 99.9115 8.0828 1 25 99.9115 8.0828 INE648A16DH5 STATE BK OF BIKANER AND 19-Dec-12 99.8884 8.1550 3 80 99.8871 8.2510 INE692A16BI5 UNION BK OF (I) 19-Dec-12 99.8888 8.1266 1 50 99.8888 8.1266 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.8663 8.1434 3 175 99.8664 8.1382 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.8672 8.0864 2 100 99.8667 8.1199 INE237A16QY4 KOTAK MAH BK 20-Dec-12 99.8662 8.1504 1 75 99.8662 8.1504 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE237A16NG8 KOTAK MAH BK 24-Dec-12 99.7772 8.1504 1 100 99.7772 8.1504 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 99.7772 8.1504 2 75 99.7772 8.1504 INE648A16DL7 STATE BK OF BIKANER AND 24-Dec-12 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 99.7769 8.1614 2 45 99.7745 8.2494 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.7352 8.0770 3 140 99.7338 8.1185 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.7338 8.1185 1 25 99.7338 8.1185 INE648A16DK9 STATE BK OF BIKANER AND 26-Dec-12 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.7108 8.1425 2 120 99.7070 8.2507 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 04-Jan-13 99.5219 8.3498 1 200 99.5219 8.3498 INE528G16RI4 YES BK 04-Jan-13 99.5285 8.2339 1 10 99.5285 8.2339 INE238A16MD5 AXIS BK 09-Jan-13 99.4641 8.5503 2 100 99.4641 8.5503 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 99.3575 8.4296 1 25 99.3575 8.4296 INE090A16RU3 ICICI BK 17-Jan-13 99.2337 8.2900 1 125 99.2337 8.2900 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.2569 8.5394 1 50 99.2569 8.5394 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.2689 8.4005 1 25 99.2689 8.4005 INE565A16681 INDIAN OVERSEAS BK 28-Jan-13 98.9859 8.3097 1 75 98.9859 8.3097 INE090A16SF2 ICICI BK 05-Feb-13 98.7836 8.4802 1 50 98.7836 8.4802 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 07-Feb-13 98.7471 8.4202 1 75 98.7471 8.4202 INE141A16IX7 OBC 08-Feb-13 98.7216 8.4403 1 25 98.7216 8.4403 INE476A16FW5 CANARA BK 08-Feb-13 98.7273 8.4022 1 3.5 98.7273 8.4022 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 98.6309 8.5874 7 300 98.6309 8.5874 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 98.6466 8.4876 1 50 98.6466 8.4876 INE434A16BA9 ANDHRA BK 11-Feb-13 98.6572 8.4202 1 25 98.6572 8.4202 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 98.6316 8.4400 9 1000 98.6404 8.3849 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 98.6082 8.5866 11 425 98.6084 8.5850 INE652A16EY0 STATE BK OF PATIALA 12-Feb-13 98.6244 8.4850 4 150 98.6244 8.4850 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.3867 8.5501 1 25 98.3867 8.5501 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 01-Mar-13 98.2384 8.5002 1 25 98.2384 8.5002 INE141A16IU3 OBC 04-Mar-13 98.1880 8.4198 1 50 98.1880 8.4198 INE608A16CP4 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-13 98.1435 8.4200 1 10 98.1435 8.4200 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 98.0257 8.4498 2 5 98.0257 8.4498 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.0096 8.5201 1 1.5 98.0096 8.5201 INE652A16EW4 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-13 97.9872 8.5200 2 75 97.9872 8.5200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.9613 8.4401 2 39.5 97.9613 8.4401 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 97.9895 8.5101 1 25 97.9895 8.5101 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 97.6571 8.6700 1 10 97.6571 8.6700 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.6872 8.4722 2 29 97.6958 8.4399 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 97.6549 8.5099 1 0.25 97.6549 8.5099 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 97.6401 8.4825 1 50 97.6401 8.4825 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 04-Jun-13 96.0530 8.7200 1 25 96.0530 8.7200 INE651A16DY4 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-13 95.8498 8.7800 4 175 95.8770 8.7201 INE238A16QT2 AXIS BK 05-Aug-13 94.6961 8.8500 1 50 94.6961 8.8500 INE691A16GM8 UCO BK 21-Aug-13 94.3796 8.8000 1 50 94.3796 8.8000 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.8786 8.7500 1 5 93.8786 8.7500 INE090A16XB1 ICICI BK 09-Dec-13 92.0137 8.8000 1 0.1 92.0137 8.8000 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 91.9577 8.7938 4 100 91.9588 8.7925 INE528G16SF8 YES BK 12-Dec-13 91.8685 8.9000 1 25 91.8685 8.9000 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 91.9988 8.7450 1 25 91.9988 8.7450 INE168A16ES9 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Dec-13 91.8727 8.8950 1 25 91.8727 8.8950 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 91.9189 8.8400 1 25 91.9189 8.8400 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 91.9743 8.7500 1 50 91.9743 8.7500 Total 1325882.85