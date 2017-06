Dec 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 99.9554 8.1431 2 75 99.9554 8.1431 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.9330 8.1522 5 260 99.9326 8.2059 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.9329 8.1693 1 50 99.9329 8.1693 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.9328 8.1815 1 50 99.9328 8.1815 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.9329 8.1740 2 30.25 99.9322 8.2546 INE090A16RG2 ICICI BK 21-Dec-12 99.9104 8.1833 1 200 99.9104 8.1833 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 99.9108 8.1468 2 150 99.9108 8.1468 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 99.9103 8.1925 1 100 99.9103 8.1925 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 99.8430 8.1993 2 75 99.8430 8.1993 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.8430 8.1993 2 75 99.8430 8.1993 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.8430 8.1993 1 75 99.8430 8.1993 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.8430 8.1993 2 50 99.8430 8.1993 INE090A16RJ6 ICICI BK 26-Dec-12 99.7970 8.2495 1 50 99.7970 8.2495 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.7982 8.2007 1 50 99.7982 8.2007 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 99.7987 8.1803 1 25 99.7987 8.1803 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.7769 8.1623 4 100 99.7767 8.1687 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 99.7537 8.1928 2 150 99.7535 8.1995 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 99.7540 8.1845 2 100 99.7535 8.1995 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 99.5934 8.2786 1 6 99.5934 8.2786 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 99.3778 8.1616 1 1.35 99.3778 8.1616 INE090A16RU3 ICICI BK 17-Jan-13 99.3017 8.2797 1 125 99.3017 8.2797 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.2799 8.5401 1 25 99.2799 8.5401 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.1649 8.3075 3 110.5 99.1649 8.3075 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.1686 8.5001 1 50 99.1686 8.5001 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.1657 8.2995 1 30 99.1657 8.2995 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.1447 8.2863 1 25 99.1447 8.2863 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.1447 8.5102 1 25 99.1447 8.5102 INE652A16EL7 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-13 99.1507 8.4500 1 5 99.1507 8.4500 INE171A16EE3 THE FEDERAL BK 29-Jan-13 99.0236 8.3698 2 100 99.0236 8.3698 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.9048 8.4203 1 25 98.9048 8.4203 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 98.7865 8.4598 1 5 98.7865 8.4598 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 98.7145 8.4878 2 75 98.7145 8.4878 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.6718 8.4712 14 1500 98.6836 8.3947 INE428A16IM1 ALLAHABAD BK 15-Feb-13 98.6080 8.5875 2 200 98.6080 8.5875 INE652A16EX2 STATE BK OF PATIALA 15-Feb-13 98.6304 8.4475 3 200 98.6236 8.4900 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.6116 8.5650 5 175 98.6116 8.5650 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.5662 8.4278 1 200 98.5662 8.4278 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 98.5709 8.4000 1 50 98.5709 8.4000 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 98.5468 8.4100 1 100 98.5468 8.4100 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 98.4369 8.3999 1 25 98.4369 8.3999 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 98.3979 8.4898 1 5 98.3979 8.4898 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 98.3567 8.4698 1 25 98.3567 8.4698 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 98.3342 8.4701 1 25 98.3342 8.4701 INE652A16FC3 STATE BK OF PATIALA 1-Mar-13 98.3245 8.4051 2 200 98.3245 8.4051 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 98.3245 8.4051 1 0.5 98.3245 8.4051 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 98.1998 8.4699 1 25 98.1998 8.4699 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 98.1079 8.4813 2 325 98.1038 8.4999 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 98.0880 8.4700 1 25 98.0880 8.4700 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.0814 8.4999 1 5 98.0814 8.4999 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.0746 8.4302 1 100 98.0746 8.4302 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.0475 8.4519 2 125 98.0502 8.4399 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.0211 8.4699 1 25 98.0211 8.4699 INE160A16IO6 PUNJAB NATIONAL BK 14-Mar-13 97.9982 8.5699 1 25 97.9982 8.5699 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 97.9716 8.5874 2 100 97.9716 8.5874 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.9988 8.4699 1 25 97.9988 8.4699 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 97.8356 8.4998 1 5 97.8356 8.4998 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 97.7910 8.5000 1 25 97.7910 8.5000 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 97.7910 8.5000 1 25 97.7910 8.5000 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.7354 8.6299 1 2 97.7354 8.6299 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 97.7465 8.4999 3 150 97.7465 8.4999 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 97.7687 8.5001 1 25 97.7687 8.5001 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.7465 8.4999 2 25 97.7465 8.4999 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.7687 8.5001 1 25 97.7687 8.5001 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.7020 8.5000 2 6.18 97.7020 8.5000 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.4963 8.7600 1 300 97.4963 8.7600 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 97.5297 8.6402 3 125 97.5297 8.6402 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 97.4679 8.6995 3 500 97.4627 8.7177 INE608A16EJ3 PUNJAB AND SIND BK 10-Apr-13 97.3494 8.7176 4 150 97.3494 8.7176 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 96.4917 8.6175 1 1.55 96.4917 8.6175 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.0400 8.7500 1 25 96.0400 8.7500 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 95.9035 8.7100 1 25 95.9035 8.7100 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 95.8102 8.7701 1 75 95.8102 8.7701 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 95.5758 8.7999 1 25 95.5758 8.7999 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.7802 8.9000 1 25 93.7802 8.9000 INE651A16DJ5 STATE BK OF MYSORE 27-Sep-13 93.6462 8.7200 1 100 93.6462 8.7200 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 92.4238 8.8000 1 25 92.4238 8.8000 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 92.2061 8.7400 1 75 92.2061 8.7400 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 92.0691 8.7825 2 100 92.0691 8.7825 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 92.0304 8.7800 1 100 92.0304 8.7800 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 92.0638 8.7401 1 50 92.0638 8.7401 INE168A16ES9 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Dec-13 91.9866 8.8325 2 15 91.9887 8.8300 INE528G16SF8 YES BK 12-Dec-13 92.0137 8.8000 2 11.5 92.0137 8.8000 INE237A16SB8 KOTAK MAH BK 12-Dec-13 92.0221 8.7900 1 11 92.0221 8.7900 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 91.9578 8.8424 1 0.1 91.9578 8.8424 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 91.9419 8.7884 3 200 91.9532 8.7750 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 91.9946 8.7500 1 150 91.9946 8.7500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 91.9195 8.8150 4 125 91.9195 8.8150 INE168A16EU5 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Dec-13 91.8908 8.8491 5 105 91.9069 8.8300 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 91.9117 8.8242 3 75 91.9111 8.8250 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 91.9364 8.7949 1 50 91.9364 8.7949 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 91.9588 8.7925 1 50 91.9588 8.7925 INE528G16SG6 