Dec 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.9552 8.1806 2 95 99.9554 8.1431 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.9545 8.3075 2 75 99.9545 8.3075 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 99.9551 8.1979 1 60 99.9551 8.1979 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 99.9551 8.1979 1 50 99.9551 8.1979 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.9544 8.3258 1 30 99.9544 8.3258 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 99.9323 8.2424 1 25 99.9323 8.2424 INE090A16RG2 ICICI BK 21-Dec-12 99.9338 8.0597 1 15 99.9338 8.0597 INE237A16NG8 KOTAK MAH BK 24-Dec-12 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.8187 8.2849 2 175 99.8186 8.2914 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.8186 8.2914 1 100 99.8186 8.2914 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 99.8213 8.1682 3 55 99.8213 8.1678 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.7961 8.2874 3 250 99.7985 8.1884 INE166A16GL3 ING VYSYA BK 28-Dec-12 99.7704 8.3997 2 175 99.7704 8.3997 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 99.6161 8.7915 2 13.5 99.6161 8.7915 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.6183 8.2267 1 16 99.6183 8.2267 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 99.5219 8.3500 1 50 99.5219 8.3500 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 99.4992 8.3505 1 25 99.4992 8.3505 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 99.4704 8.4493 1 10 99.4704 8.4493 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.3008 8.2905 1 25 99.3008 8.2905 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.1880 8.3002 2 100 99.1880 8.3002 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.2109 8.2946 1 100 99.2109 8.2946 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.1962 8.4504 1 50 99.1962 8.4504 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.1783 8.4001 1 50 99.1783 8.4001 INE652A16EL7 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-13 99.1607 8.3500 1 45 99.1607 8.3500 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 98.9881 8.4800 1 5 98.9881 8.4800 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 98.9750 8.4000 1 50 98.9750 8.4000 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 98.7457 8.4297 1 50 98.7457 8.4297 INE483A16CC0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Feb-13 98.7427 8.4501 1 25 98.7427 8.4501 INE090A16SK2 ICICI BK 12-Feb-13 98.7157 8.4798 1 25 98.7157 8.4798 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 98.7231 8.4303 1 25 98.7231 8.4303 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.6933 8.4783 11 975 98.6933 8.4783 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.6341 8.5669 3 300 98.6344 8.5652 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.6673 8.5001 2 100 98.6673 8.5001 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.6525 8.4501 4 100 98.6525 8.4501 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.6525 8.4501 2 100 98.6525 8.4501 INE652A16EX2 STATE BK OF PATIALA 15-Feb-13 98.6525 8.4501 2 60 98.6525 8.4501 INE476A16IV1 CANARA BK 18-Feb-13 98.5990 8.3650 3 500 98.5990 8.3650 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 98.5924 8.4050 3 75 98.5924 8.4050 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 98.5932 8.4001 1 49.4 98.5932 8.4001 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 98.5541 8.4999 2 100 98.5541 8.4999 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.4502 8.4497 1 25 98.4502 8.4497 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.3352 8.4649 2 50 98.3381 8.4499 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 98.3168 8.5601 1 25 98.3168 8.5601 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.3323 8.4799 1 0.5 98.3323 8.4799 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 98.2700 8.4548 1 25 98.2700 8.4548 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.2609 8.5001 1 25 98.2609 8.5001 INE238A16NU7 AXIS BK 8-Mar-13 98.1763 8.4752 1 0.01 98.1763 8.4752 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.1082 8.4798 1 10 98.1082 8.4798 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 98.1311 8.3752 1 5 98.1311 8.3752 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.1311 8.3752 1 5 98.1311 8.3752 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 98.0366 8.5999 2 75 98.0366 8.5999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.0702 8.4499 1 25 98.0702 8.4499 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.0479 8.4500 1 25 98.0479 8.4500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.0188 8.4799 1 25 98.0188 8.4799 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 98.0366 8.4999 1 25 98.0366 8.4999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.0234 8.4598 1 5 98.0234 8.4598 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.9344 8.4598 1 25 97.9344 8.4598 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 97.8897 8.5529 2 75 97.8897 8.5529 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.7912 8.4125 1 1 97.7912 8.4125 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.7242 8.5001 1 25 97.7242 8.5001 INE683A16997 THE SOUTH INDIAN BK 3-Apr-13 97.5184 8.7626 1 5 97.5184 8.7626 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 97.5016 8.6600 4 200 97.5016 8.6600 INE562A16CR9 INDIAN BK 8-Apr-13 97.4311 8.6700 1 100 97.4311 8.6700 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.1718 8.7000 1 50 96.1718 8.7000 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 96.1200 8.7700 1 25 96.1200 8.7700 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 96.1107 8.7399 1 25 96.1107 8.7399 INE651A16DY4 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-13 95.9605 8.7300 2 25 95.9605 8.7300 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 95.9131 8.7375 2 325 95.9131 8.7375 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 95.8997 8.7674 1 200 95.8997 8.7674 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 95.6341 8.7700 1 25 95.6341 8.7700 INE112A16CK8 CORPORATION BK 9-Sep-13 94.0159 8.8001 1 50 94.0159 8.8001 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.8016 8.9001 1 25 93.8016 8.9001 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.6762 8.8000 1 25 93.6762 8.8000 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 92.4444 8.8000 1 50 92.4444 8.8000 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 92.1144 8.7525 1 20 92.1144 8.7525 INE652A16EV6 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-13 92.0737 8.7525 1 25 92.0737 8.7525 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 91.9918 8.7533 4 225 91.9988 8.7450 INE168A16EU5 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Dec-13 91.9273 8.8300 1 25 91.9273 8.8300 INE528G16SG6 YES BK 16-Dec-13 91.9525 8.8000 1 10 91.9525 8.8000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 91.9456 8.7840 14 500 91.9469 8.7825 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 91.9870 8.7349 7 350 91.9870 8.7349 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 91.9722 8.7525 2 50 91.9722 8.7525 INE168A16ET7 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Dec-13 91.8521 8.8950 1 25 91.8521 8.8950 INE528G16SI2 YES BK 17-Dec-13 91.8479 8.9000 1 13 91.8479 8.9000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com