Dec 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 99.9772 8.3239 1 30 99.9772 8.3239 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 99.9547 8.2710 4 275 99.9547 8.2710 INE090A16RG2 ICICI BK 21-Dec-12 99.9545 8.3075 1 75 99.9545 8.3075 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 99.9547 8.2710 2 75 99.9547 8.2710 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 99.8877 8.2071 1 100 99.8877 8.2071 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.8878 8.1998 1 50 99.8878 8.1998 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.8870 8.2552 2 35 99.8864 8.3022 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.8424 8.2333 2 200 99.8420 8.2516 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 99.8436 8.1679 2 45 99.8436 8.1679 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 99.8422 8.2411 1 25 99.8422 8.2411 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 99.8173 8.3509 1 10 99.8173 8.3509 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 99.7958 8.2984 1 25 99.7958 8.2984 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.7246 8.3999 1 50 99.7246 8.3999 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.3253 8.5496 1 50 99.3253 8.5496 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 99.3072 8.4879 1 0.1 99.3072 8.4879 INE654A16BI5 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Feb-13 98.9881 8.4800 1 50 98.9881 8.4800 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 98.9189 8.4875 1 5 98.9189 8.4875 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.8971 8.4802 1 50 98.8971 8.4802 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 98.7624 8.4701 1 150 98.7624 8.4701 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 98.7836 8.4802 1 10 98.7836 8.4802 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.7199 8.4517 12 425 98.7157 8.4798 INE171A16EG8 THE FEDERAL BK 15-Feb-13 98.6511 8.6048 3 200 98.6511 8.6048 INE428A16IM1 ALLAHABAD BK 15-Feb-13 98.6851 8.3851 2 100 98.6851 8.3851 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 98.6704 8.4801 4 100 98.6704 8.4801 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.6067 8.4546 3 225 98.6042 8.4701 INE476A16IV1 CANARA BK 18-Feb-13 98.6213 8.3649 1 150 98.6213 8.3649 INE683A16625 THE SOUTH INDIAN BK 18-Feb-13 98.5864 8.5797 1 5 98.5864 8.5797 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.5635 8.5801 1 5 98.5635 8.5801 INE141A16JC9 OBC 20-Feb-13 98.5662 8.4278 1 200 98.5662 8.4278 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 98.5541 8.4999 1 25 98.5541 8.4999 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 98.4447 8.4802 1 25 98.4447 8.4802 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.4726 8.4500 1 5 98.4726 8.4500 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 98.3645 8.5476 1 100 98.3645 8.5476 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.3754 8.4897 1 100 98.3754 8.4897 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.3509 8.5002 2 2.85 98.3509 8.5002 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.2735 8.5499 1 50 98.2735 8.5499 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.2834 8.5000 1 50 98.2834 8.5000 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 98.2933 8.4502 1 25 98.2933 8.4502 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 98.2675 8.5802 1 5 98.2675 8.5802 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.2854 8.4900 2 200 98.2854 8.4900 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.2629 8.4901 2 100 98.2629 8.4901 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.2609 8.5001 1 25 98.2609 8.5001 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.1465 8.5099 1 25 98.1465 8.5099 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.1089 8.5800 1 25 98.1089 8.5800 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 98.1316 8.4750 2 8.75 98.1316 8.4750 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.0590 8.4999 1 50 98.0590 8.4999 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.0703 8.5500 1 50 98.0703 8.5500 INE528G16SH4 YES BK 14-Mar-13 98.0590 8.4999 1 25 98.0590 8.4999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.0366 8.4999 1 25 98.0366 8.4999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.0366 8.4999 1 25 98.0366 8.4999 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 98.0190 8.5775 2 0.2 98.0213 8.5675 INE095A16FJ0 INDUSIND BK 18-Mar-13 97.9803 8.5498 1 10 97.9803 8.5498 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 97.9001 8.5098 1 1 97.9001 8.5098 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 97.8813 8.5877 1 0.1 97.8813 8.5877 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.8106 8.6002 1 25 97.8106 8.6002 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.7335 8.5501 1 15 97.7335 8.5501 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 97.7322 8.5551 1 0.1 97.7322 8.5551 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 97.4782 8.8250 1 25 97.4782 8.8250 INE648A16FU3 SBBJ 8-Apr-13 97.4515 8.6775 4 200 97.4515 8.6775 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 97.2740 8.7425 1 0.1 97.2740 8.7425 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 95.9463 8.7125 1 50 95.9463 8.7125 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 95.8634 8.7501 3 250 95.8634 8.7501 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 95.6419 8.7999 1 50 95.6419 8.7999 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.8264 8.8949 1 25 93.8264 8.8949 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 93.8392 8.8425 1 1 93.8392 8.8425 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 93.6985 8.8300 1 25 93.6985 8.8300 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.6897 8.7800 1 50 93.6897 8.7800 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.6638 8.8501 1 50 93.6638 8.8501 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 92.3886 8.7925 3 6 92.3886 8.7925 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 92.2020 8.8200 1 25 92.2020 8.8200 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 92.0841 8.7401 1 50 92.0841 8.7401 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.0247 8.7383 3 225 92.0191 8.7450 INE528G16SJ0 YES BK 19-Dec-13 91.9118 8.8000 1 50 91.9118 8.8000