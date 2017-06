Dec 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16NG8 KOTAK MAH BK 24-Dec-12 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.6632 8.2232 1 8 99.6632 8.2232 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.3432 8.3213 1 75 99.3432 8.3213 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.3253 8.5496 1 25 99.3253 8.5496 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 99.2589 8.2582 1 25 99.2589 8.2582 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.2337 8.2900 1 100 99.2337 8.2900 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.2356 8.5199 1 50 99.2356 8.5199 INE692A16BM7 UNION BK OF INDIA 23-Jan-13 99.2374 8.4996 1 50 99.2374 8.4996 INE651A16DS6 STATE BK OF MYSORE 24-Jan-13 99.2111 8.2925 1 50 99.2111 8.2925 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.1248 8.2633 1 50 99.1248 8.2633 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 98.9947 8.6200 1 25 98.9947 8.6200 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 98.9702 8.4397 1 25 98.9702 8.4397 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 98.9377 8.5196 1 5 98.9377 8.5196 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.8517 8.4800 1 97 98.8517 8.4800 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 98.7808 8.5000 1 100 98.7808 8.5000 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 98.7780 8.5200 1 50 98.7780 8.5200 INE652A16EX2 STATE BK OF PATIALA 15-Feb-13 98.6900 8.4999 1 100 98.6900 8.4999 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 98.6372 8.4049 4 200 98.6372 8.4049 INE476A16IV1 CANARA BK 18-Feb-13 98.6384 8.3974 1 25 98.6384 8.3974 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.5797 8.6208 2 255 98.5790 8.6253 INE237A16RI5 KOTAK MAH BK 20-Feb-13 98.5652 8.5698 1 200 98.5652 8.5698 INE562A16CM0 INDIAN BK 22-Feb-13 98.5315 8.4999 2 200 98.5315 8.4999 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 98.4548 8.5500 1 25 98.4548 8.5500 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 98.4584 8.5298 1 25 98.4584 8.5298 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 98.4708 8.4601 1 25 98.4708 8.4601 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 98.4076 8.5599 1 25 98.4076 8.5599 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 98.3872 8.5475 3 250 98.3872 8.5475 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.0590 8.4999 1 100 98.0590 8.4999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.0500 8.5401 3 30 98.0500 8.5401 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 97.8795 8.7861 1 100 97.8795 8.7861 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 97.8381 8.5801 1 30 97.8381 8.5801 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 97.8057 8.5301 2 20 97.8057 8.5301 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.8246 8.4550 1 1 97.8246 8.4550 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 97.4805 8.8999 1 25 97.4805 8.8999 INE648A16FU3 SBBJ 8-Apr-13 97.4755 8.6725 2 100 97.4755 8.6725 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 97.4110 8.9000 1 1.07 97.4110 8.9000 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 96.1126 8.8401 1 25 96.1126 8.8401 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.0807 8.8101 1 50 96.0807 8.8101 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 95.9428 8.7699 3 300 95.9428 8.7699 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 94.7179 8.8499 1 5 94.7179 8.8499 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 93.8511 8.8899 1 25 93.8511 8.8899 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.9266 8.8200 1 50 92.9266 8.8200 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 92.0541 8.9000 1 25 92.0541 8.9000 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 92.0170 8.8700 1 25 92.0170 8.8700 INE483A16DZ9 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-13 91.9921 8.9001 1 25 91.9921 8.9001 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.0336 8.8499 1 25 92.0336 8.8499 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 91.9887 8.8300 1 100 91.9887 8.8300 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 91.9097 8.9000 1 50 91.9097 8.9000 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 91.9316 8.8006 11 525 91.9364 8.7949 INE608A16EK1 PUNJAB AND SIND BK 19-Dec-13 91.9369 8.7944 3 250 91.9364 8.7949 INE652A16FA7 STATE BK OF PATIALA 19-Dec-13 91.9218 8.8123 4 215 91.9237 8.8100 INE237A16SD4 KOTAK MAH BK 19-Dec-13 91.9153 8.8200 1 70 91.9153 8.8200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com