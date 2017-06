Dec 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.7705 8.3960 1 4 99.7705 8.3960 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.7666 8.5390 1 25 99.7666 8.5390 INE112A16CP7 CORPORATION BK 4-Jan-13 99.6731 8.5507 1 100 99.6731 8.5507 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.3030 8.2642 1 0.3 99.3030 8.2642 INE683A16AF2 THE SOUTH INDIAN BANK 22-Jan-13 99.2702 8.3855 1 20 99.2702 8.3855 INE565A16681 INDIAN OVERSEAS BK 28-Jan-13 99.1423 8.3097 1 75 99.1423 8.3097 INE171A16EE3 THE FEDERAL BK 29-Jan-13 99.1142 8.3643 1 15 99.1142 8.3643 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.1125 8.3805 1 50 99.1125 8.3805 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.0145 8.6497 1 5 99.0145 8.6497 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 98.9711 8.4323 1 0.5 98.9711 8.4323 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 98.9970 8.6001 1 5 98.9970 8.6001 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.8737 8.4850 3 100 98.8757 8.4701 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 98.8849 8.4000 1 50 98.8849 8.4000 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.8058 8.6500 1 5 98.8058 8.6500 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.7162 8.4765 3 75 98.7172 8.4698 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.7162 8.4765 3 75 98.7172 8.4698 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 98.7172 8.4698 1 25 98.7172 8.4698 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 98.6977 8.6002 1 150 98.6977 8.6002 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 98.6494 8.4698 1 25 98.6494 8.4698 INE651A16DZ1 STATE BK OF MYSORE 19-Feb-13 98.6404 8.3849 5 300 98.6404 8.3849 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 98.6004 8.6351 6 200 98.6004 8.6351 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.6008 8.6326 4 125 98.6008 8.6326 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 98.6042 8.4701 1 25 98.6042 8.4701 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 98.4872 8.4948 1 50 98.4872 8.4948 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 98.4784 8.5449 1 0.1 98.4784 8.5449 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 98.4103 8.5451 2 150 98.4103 8.5451 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.4186 8.4998 1 25 98.4186 8.4998 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 98.4600 8.6499 1 5 98.4600 8.6499 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.3960 8.5001 1 50 98.3960 8.5001 INE667A16AA6 SYNDICATE BK 4-Mar-13 98.3444 8.4174 4 300 98.3444 8.4174 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.3284 8.5001 1 50 98.3284 8.5001 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 98.3284 8.5001 1 25 98.3284 8.5001 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 98.3381 8.4499 1 25 98.3381 8.4499 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.3444 8.4174 1 2.5 98.3444 8.4174 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 98.2609 8.5001 1 25 98.2609 8.5001 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 98.2710 8.4498 1 25 98.2710 8.4498 INE476A16GQ5 CANARA BK 8-Mar-13 98.2384 8.5002 1 25 98.2384 8.5002 INE238A16NU7 AXIS BK 8-Mar-13 98.2293 8.5449 1 0.75 98.2293 8.5449 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.1816 8.4501 1 25 98.1816 8.4501 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 98.1711 8.4998 1 25 98.1711 8.4998 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.1478 8.6101 1 1.9 98.1478 8.6101 INE652A16EW4 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-13 98.1556 8.4674 2 175 98.1556 8.4674 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 98.1262 8.5000 1 25 98.1262 8.5000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.1038 8.4999 2 150 98.1038 8.4999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.1711 8.4998 1 100 98.1711 8.4998 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 98.0775 8.6201 4 65 98.0775 8.6201 INE160A16IO6 PUNJAB NATIONAL BK 14-Mar-13 98.1147 8.4501 1 25 98.1147 8.4501 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 98.0947 8.4398 2 200 98.0947 8.4398 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.1486 8.5001 1 100 98.1486 8.5001 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 98.1486 8.5001 1 50 98.1486 8.5001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.1550 8.4702 1 25 98.1550 8.4702 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 97.9799 8.6499 1 25 97.9799 8.6499 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 98.0039 8.5450 1 0.2 98.0039 8.5450 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 97.9994 8.4673 4 225 97.9994 8.4673 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.9471 8.5001 1 5 97.9471 8.5001 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 97.9365 8.5450 1 0.25 97.9365 8.5450 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 97.8505 8.5298 1 50 97.8505 8.5298 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 97.9009 8.6000 1 5 97.9009 8.6000 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 97.7870 8.6950 1 30 97.7870 8.6950 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.7907 8.6801 1 0.2 97.7907 8.6801 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 97.7907 8.6801 1 0.1 97.7907 8.6801 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.7529 8.6500 1 25 97.7529 8.6500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.7453 8.6799 1 0.25 97.7453 8.6799 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 97.6118 8.6701 2 100 97.6118 8.6701 INE238A16OO8 AXIS BK 3-Apr-13 97.5635 8.8498 1 25 97.5635 8.8498 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 97.5729 8.8148 1 10 97.5729 8.8148 INE238A16PA4 AXIS BK 17-Apr-13 97.3191 8.8200 2 5 97.3191 8.8200 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 96.3395 8.7775 1 150 96.3395 8.7775 INE654A16CW4 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Jun-13 95.9826 8.7800 2 175 95.9826 8.7800 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 95.8598 8.7579 4 225 95.8634 8.7501 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.0891 8.8500 1 100 95.0891 8.8500 INE090A16VQ3 ICICI BK 25-Jul-13 94.9900 8.9125 1 0.2 94.9900 8.9125 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 94.2346 8.9325 1 0.25 94.2346 8.9325 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 94.1556 8.8501 1 25 94.1556 8.8501 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.0054 8.8500 1 100 94.0054 8.8500 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 93.8511 8.8899 1 1 93.8511 8.8899 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.8605 8.8426 2 100 93.8654 8.8351 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.7119 8.8099 1 50 93.7119 8.8099 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 93.6437 8.8800 1 0.05 93.6437 8.8800 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.9252 8.8500 2 150 92.9252 8.8500 INE168A16EP5 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Dec-13 91.9884 8.9800 2 50 91.9884 8.9800 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 91.9887 8.8300 1 25 91.9887 8.8300 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 91.9567 8.7950 2 100 91.9567 8.7950 INE692A16BT2 UNION BK OF INDIA 19-Dec-13 91.9988 8.7450 2 40 91.9988 8.7450 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 91.9735 8.7751 2 25 91.9735 8.7751 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 91.9827 8.7400 7 650 91.9827 8.7400 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 91.9195 8.8150 2 150 91.9195 8.8150 =============================================================================================== *: Crores