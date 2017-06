Dec 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16GL3 ING VYSYA BK 28-Dec-12 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE141A16IR9 OBC 3-Jan-13 99.7663 8.5500 1 100 99.7663 8.5500 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 99.6539 8.4510 1 25 99.6539 8.4510 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.4336 8.3165 1 25 99.4336 8.3165 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.3539 8.4771 1 0.01 99.3539 8.4771 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.3062 8.5002 1 50 99.3062 8.5002 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.3237 8.2843 1 10 99.3237 8.2843 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 99.1208 8.5199 1 100 99.1208 8.5199 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 98.8828 8.4160 1 25 98.8828 8.4160 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 98.8557 8.4501 1 40 98.8557 8.4501 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 98.8331 8.4499 1 5 98.8331 8.4499 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 98.7836 8.4802 1 50 98.7836 8.4802 INE428A16IO7 ALLAHABAD BK 18-Feb-13 98.7366 8.3400 2 100 98.7366 8.3400 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.6735 8.6085 5 350 98.6733 8.6098 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 98.6892 8.5052 1 50 98.6892 8.5052 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 98.6693 8.6361 1 10 98.6693 8.6361 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 98.6952 8.3198 1 100 98.6952 8.3198 INE652A16EI3 STATE BK OF PATIALA 22-Feb-13 98.6240 8.4875 1 250 98.6240 8.4875 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 98.4915 8.4702 1 20 98.4915 8.4702 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.3960 8.5001 1 50 98.3960 8.5001 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 98.3988 8.4850 1 15 98.3988 8.4850 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 98.4146 8.3999 1 5 98.4146 8.3999 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 98.3735 8.4998 1 50 98.3735 8.4998 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.3763 8.4850 2 50 98.3791 8.4701 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.3791 8.4700 3 40 98.3735 8.4998 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 98.0990 8.7321 5 450 98.0984 8.7350 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.1593 8.4501 1 50 98.1593 8.4501 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.1550 8.4702 1 25 98.1550 8.4702 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 97.9716 8.5874 2 200 97.9716 8.5874 INE095A16GQ3 INDUSIND BK 25-Mar-13 97.8776 8.6975 2 200 97.8776 8.6975 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 97.9200 8.5201 1 25 97.9200 8.5201 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 97.8564 8.6908 3 300 97.8584 8.6825 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.8938 8.5359 1 10 97.8938 8.5359 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 97.8529 8.5201 1 25 97.8529 8.5201 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 97.6491 8.7874 1 25 97.6491 8.7874 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 97.6641 8.7300 1 15 97.6641 8.7300 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 97.5732 8.9001 2 50 97.5732 8.9001 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 97.5269 8.8150 1 25 97.5269 8.8150 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 97.2014 8.7575 3 200 97.2014 8.7575 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 97.2468 8.7574 1 50 97.2468 8.7574 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 95.9605 8.7799 2 75 95.9605 8.7799 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 95.8531 8.8217 2 150 95.8539 8.8200 INE238A16QQ8 AXIS BK 24-Jul-13 95.0924 8.9701 1 50 95.0924 8.9701 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.1487 8.8199 1 100 95.1487 8.8199 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 94.8384 8.7899 1 75 94.8384 8.7899 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.0950 8.8099 1 5 94.0950 8.8099 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 93.9521 8.7999 1 50 93.9521 8.7999 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 92.2223 8.7700 2 75 92.2223 8.7700 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.0294 8.8550 1 25 92.0294 8.8550 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.0999 8.7700 1 25 92.0999 8.7700 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.0158 8.8467 6 225 92.0712 8.7800 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 92.0346 8.7750 1 15 92.0346 8.7750 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 91.9727 8.7519 6 500 91.9490 8.7800 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 91.8774 8.8650 2 35 91.8774 8.8650 INE168A16EV3 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Dec-13 91.8542 8.8925 1 15 91.8542 8.8925 INE237A16SF9 KOTAK MAH BK 23-Dec-13 91.8900 8.8500 1 8 91.8900 8.8500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com