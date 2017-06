Dec 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 99.9314 8.3521 2 75 99.9314 8.3521 INE457A16BI3 BK OF MAHARASHTRA 1-Jan-13 99.9026 8.8964 1 40 99.9026 8.8964 INE648A16FA5 SBBJ 2-Jan-13 99.8748 9.1511 1 75 99.8748 9.1511 INE095A16GM2 INDUSIND BK 2-Jan-13 99.9491 9.2940 1 50 99.9491 9.2940 INE095A16GM2 INDUSIND BK 2-Jan-13 99.8728 9.2974 1 25 99.8728 9.2974 INE428A16HX0 ALLAHABAD BK 3-Jan-13 99.8500 9.1411 3 250 99.8498 9.1509 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.9252 9.1115 2 150 99.9249 9.1440 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 99.8506 9.1021 1 100 99.8506 9.1021 INE428A16HX0 ALLAHABAD BK 3-Jan-13 99.9253 9.0953 1 100 99.9253 9.0953 INE166A16GN9 ING VYSYA BK 3-Jan-13 99.8641 8.2785 1 75 99.8641 8.2785 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.8248 9.1515 2 200 99.8248 9.1515 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.9001 9.1250 2 200 99.8987 9.2530 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 99.8258 9.0991 3 150 99.8258 9.0991 INE112A16CP7 CORPORATION BK 4-Jan-13 99.8229 9.2509 1 100 99.8229 9.2509 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.8258 9.0991 1 100 99.8258 9.0991 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 99.8987 9.2530 1 100 99.8987 9.2530 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.8987 9.2530 1 100 99.8987 9.2530 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 99.8258 9.0991 1 50 99.8258 9.0991 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 99.8229 9.2509 1 25 99.8229 9.2509 INE237A16RF1 KOTAK MAH BK 4-Jan-13 99.8982 9.2987 1 5 99.8982 9.2987 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.8428 8.2098 1 4 99.8428 8.2098 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jan-13 99.7540 9.0011 2 125 99.7540 9.0011 INE141A16IO6 OBC 8-Jan-13 99.7516 8.2629 1 175 99.7516 8.2629 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 99.8031 9.0013 1 100 99.8031 9.0013 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 99.7325 8.8999 1 25 99.7325 8.8999 INE237A16NN4 KOTAK MAH BK 10-Jan-13 99.6752 9.1491 1 200 99.6752 9.1491 INE649A16CA0 STATE BK OF HYDERABAD 11-Jan-13 99.7340 8.8499 1 50 99.7340 8.8499 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.5141 8.4875 2 82 99.5141 8.4875 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 99.5105 8.5498 1 50 99.5105 8.5498 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.5105 8.5498 1 25 99.5105 8.5498 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 99.5752 8.6507 1 5 99.5752 8.6507 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.4410 8.5492 1 25 99.4410 8.5492 INE976G16208 THE RATNAKAR BK 22-Jan-13 99.4843 8.6003 1 25 99.4843 8.6003 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 99.4724 8.7998 1 25 99.4724 8.7998 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.4137 8.2793 1 30 99.4137 8.2793 INE683A16971 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jan-13 99.4507 8.4001 1 50 99.4507 8.4001 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 99.3295 8.7994 1 25 99.3295 8.7994 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 99.3192 8.3398 1 75 99.3192 8.3398 INE036D16CP2 THE KARUR VYSYA BK 1-Feb-13 99.1915 8.5000 1 50 99.1915 8.5000 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 99.1929 8.4854 1 44 99.1929 8.4854 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.2156 8.2448 1 25 99.2156 8.2448 INE652A16EM5 STATE BK OF PATIALA 1-Feb-13 99.1934 8.4801 1 25 99.1934 8.4801 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.1468 8.2657 1 37 99.1468 8.2657 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.1435 8.2980 1 7 99.1435 8.2980 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.0597 8.4504 1 25 99.0597 8.4504 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.0370 8.4503 2 100 99.0370 8.4503 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 98.9690 8.4497 1 25 98.9690 8.4497 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 98.9564 8.3681 2 126.14 98.9564 8.3681 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 98.9010 8.4498 1 0.25 98.9010 8.4498 INE562A16CJ6 INDIAN BK 15-Feb-13 98.8850 8.3993 1 100 98.8850 8.3993 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 98.8810 8.4297 1 25 98.8810 8.4297 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 98.8810 8.4297 1 25 98.8810 8.4297 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 98.8017 8.5134 2 150 98.8035 8.5002 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 98.7902 8.5959 1 150 98.7902 8.5959 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 98.8063 8.4801 3 130 98.8063 8.4801 INE608A16EA2 PUNJAB AND SIND BK 18-Feb-13 98.7902 8.5959 1 50 98.7902 8.5959 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.8147 8.4197 2 30 98.8147 8.4197 INE237A16NZ8 KOTAK MAH BK 19-Feb-13 98.7732 8.5537 1 25 98.7732 8.5537 INE652A16EI3 STATE BK OF PATIALA 22-Feb-13 98.7285 8.3942 1 50 98.7285 8.3942 INE457A16BN3 BK OF MAHARASHTRA 22-Feb-13 98.7936 8.4097 1 25 98.7936 8.4097 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 98.6446 8.5000 1 25 98.6446 8.5000 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 98.6462 8.4901 1 25 98.6462 8.4901 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 98.6470 8.4851 1 25 98.6470 8.4851 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.6811 8.2683 1 10 98.6811 8.2683 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 98.5784 8.4898 1 175 98.5784 8.4898 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.5616 8.4552 8 475 98.5675 8.4200 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.5625 8.4498 4 150 98.5625 8.4498 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.5717 8.3950 2 100 98.5717 8.3950 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 98.5457 8.5500 2 75 98.5457 8.5500 INE652A16FC3 STATE BK OF PATIALA 1-Mar-13 98.5691 8.4102 2 50 98.5658 8.4302 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 98.5675 8.4200 1 25 98.5675 8.4200 INE652A16FC3 STATE BK OF PATIALA 1-Mar-13 98.6396 8.3899 1 25 98.6396 8.3899 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 98.4994 8.4252 5 400 98.4994 8.4252 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 98.5073 8.3802 1 100 98.5073 8.3802 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.5069 8.3825 1 100 98.5069 8.3825 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 98.5457 8.5500 1 50 98.5457 8.5500 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.5709 8.3997 1 25 98.5709 8.3997 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.4762 8.4298 2 50 98.4762 8.4298 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.4762 8.4298 1 25 98.4762 8.4298 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 98.3284 8.5001 1 50 98.3284 8.5001 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.2963 8.4350 4 275 98.2963 8.4350 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 98.2428 8.5901 2 75 98.2428 8.5901 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.2486 8.4501 2 90.5 98.2486 8.4501 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.3613 8.3300 1 50 98.3613 8.3300 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 98.1816 8.4501 1 1.25 98.1816 8.4501 INE090A16TD5 ICICI BK 19-Mar-13 98.1614 8.4402 1 5 98.1614 8.4402 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 98.2366 8.3999 1 50 98.2366 8.3999 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.1099 8.4718 2 18.8 98.1082 8.4798 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.0015 8.4582 7 450 98.0075 8.4324 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 97.9918 8.5002 1 50 97.9918 8.5002 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 97.9771 8.4673 7 750 97.9771 8.4675 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.9424 8.5200 1 25 97.9424 8.5200 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 97.9826 8.3501 1 10 97.9826 8.3501 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 97.7410 8.7874 3 275 97.7410 8.7874 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 97.7567 8.7249 3 185 97.7567 8.7249 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.7234 8.8575 1 50 97.7234 8.8575 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 97.6874 8.8170 4 500 97.6880 8.8148 INE651A16DM9 STATE BK OF MYSORE 3-May-13 97.1422 8.7299 2 50 97.1422 8.7299 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 96.6964 8.6001 1 2 96.6964 8.6001 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 96.4873 8.6851 1 50 96.4873 8.6851 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 96.4450 8.6800 1 100 96.4450 8.6800 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 96.3043 8.7000 2 100 96.3043 8.7000 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.0764 8.8201 3 250 96.0764 8.8201 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 96.0491 8.7801 1 25 96.0491 8.7801 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 96.0270 8.7799 1 25 96.0270 8.7799 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 95.8629 8.8001 2 50 95.8629 8.8001 INE237A16SJ1 KOTAK MAH BK 26-Jun-13 95.8181 8.8500 1 125 95.8181 8.8500 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 95.8691 8.7375 1 50 95.8691 8.7375 INE562A16BR1 INDIAN BK 28-Jun-13 95.8354 8.7150 1 200 95.8354 8.7150 INE168A16ED1 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Jul-13 95.3401 8.9200 1 0.25 95.3401 8.9200 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 94.3884 8.7500 1 25 94.3884 8.7500 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 94.3428 8.7899 1 100 94.3428 8.7899 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 94.3610 8.7600 1 30 94.3610 8.7600 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.2054 8.7700 2 150 94.2054 8.7700 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 94.0268 8.8501 1 1 94.0268 8.8501 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 93.8687 8.8300 1 35 93.8687 8.8300 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 93.8959 8.7559 2 60 93.8932 8.7600 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 93.8916 8.7624 1 50 93.8916 8.7624 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 93.4478 8.8250 1 3 93.4478 8.8250 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 92.3041 8.7700 1 100 92.3041 8.7700 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.2551 8.7800 1 25 92.2551 8.7800 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.1117 8.8550 1 50 92.1117 8.8550 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.2346 8.7800 1 50 92.2346 8.7800 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.1733 8.7799 1 25 92.1733 8.7799 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.1446 8.7900 1 50 92.1446 8.7900 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.1248 8.7400 1 50 92.1248 8.7400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.0430 8.7649 2 150 92.0430 8.7649 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 92.0304 8.7800 1 50 92.0304 8.7800 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 91.9541 8.7739 15 550 91.9574 8.7700 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 91.8973 8.8413 5 425 91.9048 8.8324 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 91.9448 8.7850 1 50 91.9448 8.7850 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 91.8858 8.8550 1 25 91.8858 8.8550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : 