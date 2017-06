Jan 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16RF0 YES BK 03-Jan-13 99.9556 8.1066 1 40 99.9556 8.1066 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 04-Jan-13 99.9335 8.0962 1 20 99.9335 8.0962 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF (I) 07-Jan-13 99.8662 8.1504 6 500 99.8662 8.1504 INE238A16MD5 AXIS BK 09-Jan-13 99.8217 8.1495 3 150 99.8217 8.1495 INE141A16IV1 OBC 10-Jan-13 99.7994 8.1518 7 525 99.7994 8.1518 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.6172 8.2505 4 100 99.6172 8.2505 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.6195 8.2008 1 50 99.6195 8.2008 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.6440 8.1503 1 10 99.6440 8.1503 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 99.5507 8.2375 2 125 99.5500 8.2496 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 99.5527 8.1999 1 25 99.5527 8.1999 INE166A16GR0 ING VYSYA BK 21-Jan-13 99.5511 8.2294 1 25 99.5511 8.2294 INE976G16208 THE RATNAKAR BK 22-Jan-13 99.5197 8.3884 1 25 99.5197 8.3884 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.5034 8.2802 1 80 99.5034 8.2802 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.5052 8.2500 2 50 99.5052 8.2500 INE683A16971 THE SOUTH (I)N BK 24-Jan-13 99.4861 8.1975 1 50 99.4861 8.1975 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 99.5022 7.9394 1 25 99.5022 7.9394 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF (I) 28-Jan-13 99.4037 8.1094 1 150 99.4037 8.1094 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 99.3691 8.2764 1 8 99.3691 8.2764 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 99.3546 8.1759 1 75 99.3546 8.1759 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.3224 8.3004 1 3.5 99.3224 8.3004 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 07-Feb-13 99.1706 8.2503 2 100 99.1706 8.2503 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 08-Feb-13 99.1296 8.4339 2 125 99.1249 8.4798 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 08-Feb-13 99.1527 8.4299 1 5 99.1527 8.4299 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 99.0620 8.4296 1 25 99.0620 8.4296 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 99.0697 8.3597 1 25 99.0697 8.3597 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 99.0188 8.2202 1 25 99.0188 8.2202 INE237A16RK1 KOTAK MAH BK 18-Feb-13 98.9211 8.4701 1 25 98.9211 8.4701 INE090A16SN6 ICICI BK 19-Feb-13 98.8797 8.4396 1 25 98.8797 8.4396 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 98.8783 8.4503 2 25 98.8783 8.4503 INE457A16BN3 BK OF MAHARASHTRA 22-Feb-13 98.8174 8.4003 1 25 98.8174 8.4003 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 98.7214 8.2936 3 200 98.7214 8.2936 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 98.7014 8.2797 1 50 98.7014 8.2797 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 98.6976 8.4500 1 25 98.6976 8.4500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 01-Mar-13 98.6822 8.2612 6 350 98.6813 8.2671 INE428A16IP4 ALLAHABAD BK 01-Mar-13 98.6793 8.2798 2 200 98.6793 8.2798 INE171A16EH6 THE FEDERAL BK 01-Mar-13 98.6651 8.3700 2 200 98.6651 8.3700 INE528G16RX3 YES BK 01-Mar-13 98.6434 8.5082 2 75 98.6525 8.4501 INE476A16GJ0 CANARA BK 01-Mar-13 98.6908 8.2065 3 75 98.6919 8.1997 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 01-Mar-13 98.6604 8.3999 1 50 98.6604 8.3999 INE141A16IT5 OBC 01-Mar-13 98.7014 8.2797 1 50 98.7014 8.2797 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF (I) 01-Mar-13 98.6840 8.2499 1 50 98.6840 8.2499 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 01-Mar-13 98.7073 8.2416 1 25 98.7073 8.2416 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 04-Mar-13 98.6040 8.3347 3 350 98.6040 8.3347 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 04-Mar-13 98.6058 8.3237 4 350 98.6045 8.3317 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 04-Mar-13 98.6015 8.3499 1 100 98.6015 8.3499 INE683A16641 THE SOUTH (I)N BK 04-Mar-13 98.5833 8.4601 2 75 98.5883 8.4298 INE476A16GN2 CANARA BK 04-Mar-13 98.6230 8.2197 1 25 98.6230 8.2197 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 04-Mar-13 98.5949 8.3898 1 25 98.5949 8.3898 INE695A16EO0 UNITED BK OF (I) 04-Mar-13 98.5998 8.3602 1 25 98.5998 8.3602 INE562A16CO6 INDIAN BK 05-Mar-13 98.5725 8.3902 1 100 98.5725 8.3902 INE476A16GM4 CANARA BK 05-Mar-13 98.5840 8.3215 2 60 98.5994 8.2299 INE141A16GU7 OBC 08-Mar-13 98.5126 8.3500 1 25 98.5126 8.3500 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.4442 8.3600 1 50 98.4442 8.3600 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 98.4644 8.2498 1 25 98.4644 8.2498 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.4347 8.2917 2 300 98.4347 8.2917 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.4006 8.2399 1 35 98.4006 8.2399 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.3768 8.2499 5 125 98.3768 8.2499 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.3700 8.2850 1 50 98.3700 8.2850 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.3826 8.2199 1 25 98.3826 8.2199 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.3006 8.3025 2 325 98.3011 8.3002 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.3112 8.2500 2 50 98.3112 8.2500 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-13 98.3092 8.2599 1 5 98.3092 8.2599 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 98.2675 8.2501 4 250 98.2675 8.2501 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.2542 8.3146 2 200 98.2542 8.3146 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-13 98.1519 8.2802 3 400 98.1519 8.2802 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.1478 8.2988 3 225 98.1585 8.2501 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.1563 8.2601 1 25 98.1563 8.2601 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.1290 8.2850 3 600 98.1301 8.2800 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 98.1064 8.4880 1 200 98.1064 8.4880 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 98.0858 8.4800 2 100 98.0858 8.4800 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 98.1412 8.2299 1 75 98.1412 8.2299 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 98.1257 8.2998 2 50 98.1257 8.2998 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.0991 8.4199 1 6 98.0991 8.4199 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.1367 8.1531 1 100 98.1367 8.1531 INE084A16816 BK OF (I) 28-Mar-13 98.0978 8.2298 1 50 98.0978 8.2298 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.0705 8.3503 1 10 98.0705 8.3503 INE705A16FL0 VIJAYA BK 03-Apr-13 97.8204 8.8400 1 100 97.8204 8.8400 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 97.3940 8.7200 1 25 97.3940 8.7200 INE651A16DM9 STATE BK OF MYSORE 03-May-13 97.1676 8.7210 1 25 97.1676 8.7210 INE562A16BJ8 INDIAN BK 03-Jun-13 96.5439 8.5401 1 100 96.5439 8.5401 INE692A16BO3 UNION BK OF (I) 04-Jun-13 96.5005 8.5951 1 100 96.5005 8.5951 INE141A16HS9 OBC 07-Jun-13 96.4408 8.5800 1 5 96.4408 8.5800 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 96.3360 8.6764 1 100 96.3360 8.6764 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF (I) 10-Jun-13 96.3130 8.7330 1 75 96.3130 8.7330 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 96.1710 8.6502 1 0.25 96.1710 8.6502 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.4088 8.6099 2 100 95.4088 8.6099 INE648A16FH0 SBBJ 26-Nov-13 92.7671 8.6500 1 25 92.7671 8.6500 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 03-Dec-13 92.6764 8.6100 2 100 92.6764 8.6100 INE112A16DA7 CORPORATION BK 05-Dec-13 92.5125 8.7400 2 25 92.5125 8.7400 INE028A16466 BK OF BARODA 06-Dec-13 92.5795 8.6300 2 125 92.5795 8.6300 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.4944 8.6100 1 100 92.4944 8.6100 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.3236 8.6958 2 75 92.3447 8.6700 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.3735 8.6100 1 25 92.3735 8.6100 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.2821 8.6723 13 325 92.3086 8.6400 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.2555 8.6800 2 75 92.2555 8.6800 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 92.2884 8.6400 2 50 92.2884 8.6400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.1077 8.7852 2 100 92.1077 8.7852 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF (I) 23-Dec-13 92.1948 8.6800 3 100 92.1948 8.6800 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.1307 8.7821 1 25 92.1307 8.7821 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF (I) 27-Dec-13 92.0346 8.7750 2 200 92.0346 8.7750 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.0553 8.7502 3 125 92.0553 8.7502 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.0862 8.7375 2 100 92.0862 8.7375 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.0107 8.7309 3 250 92.0788 8.6500 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.1326 8.6100 1 50 92.1326 8.6100 