Jan 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 99.9554 8.1431 1 200 99.9554 8.1431 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE428A16HY8 ALLAHABAD BK 4-Jan-13 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 99.9551 8.1979 1 45 99.9551 8.1979 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE141A16IO6 OBC 8-Jan-13 99.8654 8.1992 2 175 99.8654 8.1992 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.6438 8.1549 2 275 99.6440 8.1503 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 99.6410 8.2192 2 200 99.6410 8.2192 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.6410 8.2192 1 50 99.6410 8.2192 INE654A16CF9 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Jan-13 99.6440 8.1503 1 25 99.6440 8.1503 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 99.5734 8.2303 2 350 99.5734 8.2303 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.5735 8.2289 2 350 99.5739 8.2206 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.5726 8.2465 2 225 99.5739 8.2206 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 99.5729 8.2400 1 50 99.5729 8.2400 INE036D16CL1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-13 99.5486 8.2748 2 150 99.5418 8.4006 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 99.5505 8.2404 1 50 99.5505 8.2404 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 99.5505 8.2404 1 25 99.5505 8.2404 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.5282 8.2392 1 100 99.5282 8.2392 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 99.5287 8.2304 1 25 99.5287 8.2304 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.5052 8.2500 1 25 99.5052 8.2500 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 99.5052 8.2500 1 5 99.5052 8.2500 INE648A16FL2 SBBJ 28-Jan-13 99.4172 8.2296 1 100 99.4172 8.2296 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.4172 8.2296 1 25 99.4172 8.2296 INE428A16IB4 ALLAHABAD BK 30-Jan-13 99.3772 8.1695 1 100 99.3772 8.1695 INE168A16EO8 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-13 99.3551 8.1695 1 100 99.3551 8.1695 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.3284 8.2263 6 335 99.3281 8.2301 INE652A16EM5 STATE BK OF PATIALA 1-Feb-13 99.3266 8.2486 1 50 99.3266 8.2486 INE428A16IF5 ALLAHABAD BK 1-Feb-13 99.3279 8.2329 2 35 99.3281 8.2301 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.1977 8.2002 1 50 99.1977 8.2002 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.1487 8.4701 1 100 99.1487 8.4701 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.1977 8.2002 1 25 99.1977 8.2002 INE036D16CS6 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-13 99.0796 8.2699 1 25 99.0796 8.2699 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 98.9632 8.8929 1 0.5 98.9632 8.8929 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 98.9551 8.2003 2 50 98.9551 8.2003 INE090A16SO4 ICICI BK 21-Feb-13 98.8457 8.5248 1 0.1 98.8457 8.5248 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 98.7698 8.4188 1 100 98.7698 8.4188 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 98.7927 8.2602 1 50 98.7927 8.2602 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 98.7890 8.2858 1 0.25 98.7890 8.2858 INE090A16SQ9 ICICI BK 25-Feb-13 98.7974 8.2276 1 0.1 98.7974 8.2276 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 98.7517 8.2392 6 390 98.7575 8.2003 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 98.7501 8.2498 1 25 98.7501 8.2498 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 98.7356 8.2003 1 150 98.7356 8.2003 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 98.7381 8.1840 2 125 98.7387 8.1799 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 98.7254 8.2673 1 50 98.7254 8.2673 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 98.7356 8.2003 2 50 98.7356 8.2003 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.7356 8.2003 1 25 98.7356 8.2003 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 98.7326 8.2200 1 25 98.7326 8.2200 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 98.6802 8.4167 1 200 98.6802 8.4167 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 98.7158 8.1868 2 75 98.7168 8.1803 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.7045 8.2597 1 50 98.7045 8.2597 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 98.6290 8.3177 6 350 98.6262 8.3348 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.6385 8.2591 2 200 98.6384 8.2597 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 98.6349 8.2813 2 150 98.6481 8.2001 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 98.6481 8.2001 1 75 98.6481 8.2001 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.6263 8.1997 2 50 98.6263 8.1997 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 98.5483 8.2717 4 150 98.5478 8.2748 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 98.4788 8.2914 2 100 98.4763 8.3052 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.4644 8.2498 1 25 98.4644 8.2498 INE160A16IO6 PUNJAB NATIONAL BK 14-Mar-13 98.3932 8.3952 3 300 98.3932 8.3952 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.4555 8.1798 1 100 98.4555 8.1798 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.4243 8.2301 1 25 98.4243 8.2301 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.3678 8.4115 3 250 98.3916 8.2870 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.3983 8.2521 2 125 98.4120 8.1802 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.4337 8.1802 1 100 98.4337 8.1802 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.3996 8.2451 2 50 98.4101 8.1901 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.3929 8.2802 1 5 98.3929 8.2802 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.3176 8.3276 3 400 98.3231 8.3001 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.3231 8.3001 1 1 98.3231 8.3001 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.2808 8.2920 4 250 98.2812 8.2900 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 98.2996 8.1998 1 50 98.2996 8.1998 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.2778 8.2002 1 100 98.2778 8.2002 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 98.2758 8.2099 1 50 98.2758 8.2099 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 98.2339 8.3065 4 150 98.2357 8.2979 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.1751 8.2741 4 500 98.1765 8.2676 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 98.1911 8.2001 3 250 98.1911 8.2001 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.1911 8.2001 1 50 98.1911 8.2001 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 98.1801 8.2509 1 0.5 98.1801 8.2509 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.1439 8.3167 4 425 98.1695 8.1999 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.1470 8.3026 1 100 98.1470 8.3026 INE428A16GM5 ALLAHABAD BK 26-Mar-13 98.1624 8.2323 1 0.1 98.1624 8.2323 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.1252 8.3021 3 400 98.1257 8.2998 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 98.0686 8.4570 1 195 98.0686 8.4570 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.1053 8.2933 2 75 98.1150 8.2499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.1075 8.2834 1 1 98.1075 8.2834 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.1127 8.2602 2 0.5 98.1127 8.2602 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 97.8886 8.6513 7 550 97.8591 8.7750 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 97.9039 8.5874 2 125 97.9039 8.5874 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 97.8977 8.6134 2 100 97.8977 8.6134 INE608A16EC8 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-13 97.9248 8.5000 2 75 97.9248 8.5000 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.9519 8.4799 1 50 97.9519 8.4799 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.9025 8.4999 1 50 97.9025 8.4999 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 97.8378 8.6736 2 200 97.8378 8.6736 INE562A16CQ1 INDIAN BK 5-Apr-13 97.8525 8.6133 2 200 97.8525 8.6133 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 97.8544 8.6055 1 100 97.8544 8.6055 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.8133 8.4999 1 50 97.8133 8.4999 INE608A16EJ3 PUNJAB AND SIND BK 10-Apr-13 97.7687 8.5001 1 25 97.7687 8.5001 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 97.6562 8.5050 1 0.1 97.6562 8.5050 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 96.7680 8.5851 1 0.2 96.7680 8.5851 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 96.6030 8.5000 1 50 96.6030 8.5000 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 96.5774 8.5100 1 50 96.5774 8.5100 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.5446 8.5945 1 25 96.5446 8.5945 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 96.5567 8.5074 2 100 96.5557 8.5099 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.4786 8.5400 1 25 96.4786 8.5400 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 96.4646 8.5751 1 0.35 96.4646 8.5751 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 96.4310 8.5500 1 50 96.4310 8.5500 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 96.2697 8.5200 1 50 96.2697 8.5200 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.1877 8.6625 2 200 96.1877 8.6625 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.2423 8.5851 8 200 96.2739 8.5100 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 96.1498 8.7000 1 100 96.1498 8.7000 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.0731 8.7759 1 100 96.0731 8.7759 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 96.0538 8.5201 1 100 96.0538 8.5201 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 96.0427 8.5451 1 100 96.0427 8.5451 INE166A16FW2 ING VYSYA BK 11-Jul-13 95.6674 8.7001 1 0.5 95.6674 8.7001 INE166A16FY8 ING VYSYA BK 18-Jul-13 95.5150 8.7000 1 0.1 95.5150 8.7000 INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 94.6938 8.6299 1 15 94.6938 8.6299 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 94.6144 8.5499 1 25 94.6144 8.5499 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 94.3237 8.6819 1 25 94.3237 8.6819 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 94.2179 8.7499 3 15 94.2179 8.7499 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 94.1649 8.6000 2 75 94.1649 8.6000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.1345 8.5500 1 25 94.1345 8.5500 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 92.5388 8.6050 2 50 92.5388 8.6050 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.4423 8.7000 1 5 92.4423 8.7000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.2637 8.7946 2 150 92.2654 8.7925 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 92.3633 8.6720 2 75 92.3893 8.6400 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.3162 8.7299 1 25 92.3162 8.7299 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.2901 8.7370 3 150 92.2901 8.7370 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.2866 8.7413 1 50 92.2866 8.7413 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.2223 8.7700 1 50 92.2223 8.7700 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.3017 8.6484 4 125 92.2667 8.6910 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.2180 8.6764 7 225 92.1557 8.7518 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 92.1077 8.8099 2 100 92.1077 8.8099 INE692A16BU0 UNION BK OF INDIA 23-Dec-13 92.1897 8.7106 1 100 92.1897 8.7106 INE168A16EX9 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Dec-13 92.1794 8.6500 1 25 92.1794 8.6500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.1139 8.7043 4 200 92.1927 8.6100 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.1478 8.6637 4 125 92.1676 8.6400 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.0138 8.8244 1 100 92.0138 8.8244 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.1607 8.6725 4 100 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.0322 8.8023 2 75 92.0322 8.8023 INE483A16EE2 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-13 92.0569 8.7000 1 25 92.0569 8.7000 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 92.0233 8.7400 1 25 92.0233 8.7400 INE237A16SI3 KOTAK MAH BK 30-Dec-13 92.0233 8.7400 1 25 92.0233 8.7400 =============================================================================================== *: Crores