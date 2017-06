Jan 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 99.9779 8.0683 1 275 99.9779 8.0683 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 99.9779 8.0683 1 50 99.9779 8.0683 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 99.9779 8.0683 1 25 99.9779 8.0683 INE483A16DU0 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jan-13 99.9113 8.1011 1 100 99.9113 8.1011 INE141A16IO6 OBC 8-Jan-13 99.8892 8.0974 2 220 99.8892 8.0974 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE237A16NP9 KOTAK MAH BK 14-Jan-13 99.7547 8.1595 2 150 99.7547 8.1595 INE654A16CF9 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Jan-13 99.6703 8.0492 1 50 99.6703 8.0492 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.6682 8.1007 2 50 99.6682 8.1007 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.6703 8.0492 1 25 99.6703 8.0492 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 99.6021 8.1008 4 300 99.6021 8.1008 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.6021 8.1008 3 200 99.6021 8.1008 INE683A16AE5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jan-13 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE036D16CL1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-13 99.5652 8.3892 1 25 99.5652 8.3892 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.5581 8.1005 1 50 99.5581 8.1005 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.4428 8.1807 1 25 99.4428 8.1807 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 99.4401 8.2206 1 10 99.4401 8.2206 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 99.4381 8.2501 1 10 99.4381 8.2501 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 99.4207 8.1799 1 10 99.4207 8.1799 INE036D16CP2 THE KARUR VYSYA BK 1-Feb-13 99.3449 8.2996 1 115 99.3449 8.2996 INE428A16IF5 ALLAHABAD BK 1-Feb-13 99.3535 8.1899 1 25 99.3535 8.1899 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 99.3519 8.2103 1 25 99.3519 8.2103 INE528G16RY1 YES BK 1-Feb-13 99.3449 8.2996 1 5 99.3449 8.2996 INE237A16RE4 KOTAK MAH BK 4-Feb-13 99.2720 8.3646 1 100 99.2720 8.3646 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.0478 8.1603 1 25 99.0478 8.1603 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 98.8905 8.1902 1 25 98.8905 8.1902 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 98.8021 8.3497 1 50 98.8021 8.3497 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 98.8318 8.1402 1 25 98.8318 8.1402 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 98.7790 8.3551 1 50 98.7790 8.3551 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 98.8101 8.1397 1 25 98.8101 8.1397 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 98.7744 8.2342 3 125 98.7853 8.1603 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 98.7457 8.2793 4 450 98.7460 8.2772 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 98.7620 8.1703 1 50 98.7620 8.1703 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.7302 8.2359 4 500 98.7433 8.1497 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 98.7372 8.1900 2 50 98.7372 8.1900 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.7173 8.3205 1 50 98.7173 8.3205 INE608A16CO7 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-13 98.7372 8.1900 1 25 98.7372 8.1900 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 98.7433 8.1497 1 25 98.7433 8.1497 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 98.6514 8.3161 1 100 98.6514 8.3161 INE457A16BU8 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-13 98.6732 8.1799 1 75 98.6732 8.1799 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 98.6732 8.1799 1 50 98.6732 8.1799 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.6708 8.1949 2 50 98.6716 8.1899 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.6495 8.3280 2 50 98.6495 8.3280 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 98.6716 8.1899 1 25 98.6716 8.1899 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 98.6764 8.1600 1 25 98.6764 8.1600 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.6287 8.3194 6 325 98.6286 8.3200 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.6780 8.1499 2 50 98.6780 8.1499 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 98.6530 8.1702 2 50 98.6562 8.1503 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.6414 8.2414 2 35 98.6465 8.2099 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.6497 8.1903 1 25 98.6497 8.1903 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.6497 8.1903 1 2 98.6497 8.1903 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 98.6044 8.2001 1 25 98.6044 8.2001 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 98.5662 8.2958 5 550 98.5660 8.2973 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 98.5126 8.3500 1 15 98.5126 8.3500 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.5171 8.2001 1 5 98.5171 8.2001 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.4736 8.3202 2 125 98.4736 8.3202 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.4790 8.1701 1 25 98.4790 8.1701 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.4471 8.2250 1 0.05 98.4471 8.2250 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.4319 8.1898 1 25 98.4319 8.1898 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.4206 8.2497 1 5 98.4206 8.2497 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.4425 8.2497 1 5 98.4425 8.2497 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 98.3574 8.3502 1 75 98.3574 8.3502 INE095A16FJ0 INDUSIND BK 18-Mar-13 98.3451 8.3000 1 25 98.3451 8.3000 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 98.3647 8.2001 1 5 98.3647 8.2001 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.3172 8.2202 1 5 98.3172 8.2202 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.2751 8.3200 1 125 98.2751 8.3200 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 98.2690 8.3499 1 25 98.2690 8.3499 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.1871 8.3201 1 175 98.1871 8.3201 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 98.1871 8.3201 1 125 98.1871 8.3201 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 98.2053 8.2350 2 50 98.2053 8.2350 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.2117 8.2051 1 25 98.2117 8.2051 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 98.1807 8.3500 2 75 98.1807 8.3500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.1480 8.3993 3 54.5 98.1478 8.4001 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 98.1807 8.3500 1 25 98.1807 8.3500 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.1366 8.3501 1 85 98.1366 8.3501 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.1375 8.2468 2 75 98.1212 8.3202 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 98.1366 8.3501 1 50 98.1366 8.3501 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.1388 8.3400 1 25 98.1388 8.3400 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 98.1366 8.2507 1 75 98.1366 8.2507 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 97.9177 8.6245 1 250 97.9177 8.6245 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.9471 8.5001 1 50 97.9471 8.5001 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 97.9519 8.4800 1 25 97.9519 8.4800 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.9248 8.5000 1 50 97.9248 8.5000 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 97.8696 8.6361 1 100 97.8696 8.6361 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 97.8356 8.4999 3 100 97.8356 8.4998 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.8356 8.5000 2 50 97.8356 8.5000 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.8579 8.4998 1 50 97.8579 8.4998 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 96.8950 8.5375 1 0.5 96.8950 8.5375 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 96.7299 8.5099 2 50 96.7299 8.5099 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 96.5852 8.4899 1 25 96.5852 8.4899 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 96.4568 8.5400 1 50 96.4568 8.5400 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 96.2917 8.6769 4 200 96.2917 8.6769 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 96.3316 8.5800 2 100 96.3028 8.6499 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 96.3089 8.6351 1 0.7 96.3089 8.6351 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 96.2913 8.5201 2 100 96.2913 8.5201 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.2739 8.5100 1 50 96.2739 8.5100 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.2369 8.6499 1 25 96.2369 8.6499 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 96.2655 8.5300 1 25 96.2655 8.5300 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 96.1718 8.7001 1 5 96.1718 8.7001 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.1963 8.5399 1 50 96.1963 8.5399 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.1270 8.5500 2 75 96.1270 8.5500 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 96.0754 8.5200 1 25 96.0754 8.5200 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 96.0258 8.5831 1 0.15 96.0258 8.5831 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.4283 8.6138 3 200 95.4277 8.6150 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 94.3952 8.6001 2 50 94.3952 8.6001 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 94.4162 8.6001 1 50 94.4162 8.6001 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 94.2552 8.6901 1 0.2 94.2552 8.6901 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 94.1440 8.6000 2 100 94.1440 8.6000 INE238A16QZ9 AXIS BK 24-Sep-13 94.1138 8.6800 2 75 94.1138 8.6800 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.4626 8.7001 1 5 92.4626 8.7001 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.4944 8.6100 3 75 92.4944 8.6100 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.5146 8.6100 2 25 92.5146 8.6100 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.4204 8.6266 3 75 92.4258 8.6200 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 92.4298 8.6400 1 25 92.4298 8.6400 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.2859 8.7925 1 25 92.2859 8.7925 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.3426 8.7225 1 25 92.3426 8.7225 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 92.3406 8.7250 1 7 92.3406 8.7250 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.3571 8.6300 1 25 92.3571 8.6300 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.3554 8.6075 3 150 92.3616 8.6000 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.3329 8.6350 2 50 92.3452 8.6200 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.3817 8.6000 1 25 92.3817 8.6000 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 92.2167 8.7025 4 250 92.2600 8.6500 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 92.2848 8.6200 2 50 92.2848 8.6200 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.2683 8.6400 1 50 92.2683 8.6400 INE168A16EX9 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Dec-13 92.2016 8.6475 1 25 92.2016 8.6475 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.2211 8.6000 5 175 92.2211 8.6000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.1746 8.6800 7 175 92.2245 8.6200 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.1877 8.6400 2 150 92.1877 8.6400 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.0961 8.7500 2 100 92.0961 8.7500 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 92.0813 8.6950 4 150 92.0813 8.6950 INE483A16EE2 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-13 92.0792 8.6975 1 25 92.0792 8.6975 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 92.0456 8.7376 1 25 92.0456 8.7376 INE237A16SI3 KOTAK MAH BK 30-Dec-13 92.0456 8.7376 1 25 92.0456 8.7376 INE528G16SL6 YES BK 31-Dec-13 91.9729 8.8000 1 7 91.9729 8.8000 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 92.0006 8.6949 1 150 92.0006 8.6949 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 91.9921 8.7050 2 50 91.9921 8.7050 