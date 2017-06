Jan 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16DU0 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jan-13 99.9336 8.0810 2 100 99.9336 8.0840 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 99.8892 8.0974 2 100 99.8892 8.0974 INE141A16IV1 OBC 10-Jan-13 99.8666 8.1275 4 200 99.8664 8.1382 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 99.8674 8.0772 1 25 99.8674 8.0772 INE090A16RU3 ICICI BK 17-Jan-13 99.7106 8.1490 1 50 99.7106 8.1490 INE238A16MI4 AXIS BK 17-Jan-13 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.6880 8.1586 4 325 99.6874 8.1755 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.6903 8.0994 3 125 99.6903 8.0994 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.6903 8.0999 2 100 99.6903 8.0994 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 99.6884 8.1493 1 100 99.6884 8.1493 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.6242 8.0991 2 100 99.6242 8.0991 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 99.6218 8.1510 1 50 99.6218 8.1510 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 99.6216 8.1553 1 25 99.6216 8.1553 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 99.6007 8.1294 1 50 99.6007 8.1294 INE036D16CL1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-13 99.5880 8.3890 1 25 99.5880 8.3890 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.5711 8.2749 1 200 99.5711 8.2749 INE692A16BM7 UNION BK OF INDIA 23-Jan-13 99.5763 8.1746 2 100 99.5750 8.1993 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.5716 8.2652 2 6 99.5716 8.2652 INE651A16DS6 STATE BK OF MYSORE 24-Jan-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.4644 8.1894 1 200 99.4644 8.1894 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 99.4688 8.1218 1 25 99.4688 8.1218 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.4022 8.1300 1 150 99.4022 8.1300 INE434A16CO8 ANDHRA BK 1-Feb-13 99.3802 8.1299 1 75 99.3802 8.1299 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.3787 8.1497 1 50 99.3787 8.1497 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.3126 8.1496 1 25 99.3126 8.1496 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 99.2931 8.1205 4 75 99.2931 8.1205 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 99.2274 8.1198 2 25 99.2274 8.1198 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.2198 8.2004 1 10 99.2198 8.2004 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.1153 8.1450 1 25 99.1153 8.1450 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.0709 8.1500 1 25 99.0709 8.1500 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 98.9992 8.1997 1 100 98.9992 8.1997 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 98.8508 8.1603 1 25 98.8508 8.1603 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 98.8522 8.1502 1 20 98.8522 8.1502 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 98.8321 8.1381 1 5 98.8321 8.1381 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 98.7898 8.1300 2 100 98.7898 8.1300 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 98.7824 8.1800 1 85 98.7824 8.1800 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.7650 8.1501 3 75 98.7650 8.1502 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 98.7680 8.1302 1 25 98.7680 8.1302 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 98.7351 8.3501 1 25 98.7351 8.3501 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 98.8021 8.3497 1 25 98.8021 8.3497 INE171A16EI4 THE FEDERAL BK 4-Mar-13 98.6801 8.2747 4 300 98.6801 8.2747 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 98.7351 8.3501 1 25 98.7351 8.3501 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 98.6997 8.1500 1 25 98.6997 8.1500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.6800 8.1374 5 150 98.6812 8.1299 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.7463 8.1300 3 100 98.7463 8.1300 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.6700 8.1999 1 10 98.6700 8.1999 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 98.6073 8.1828 1 25 98.6073 8.1828 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 98.5424 8.1801 2 50 98.5424 8.1802 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.5477 8.1500 1 50 98.5477 8.1500 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.5301 8.2503 1 5 98.5301 8.2503 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.5207 8.1800 1 25 98.5207 8.1800 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 98.4044 8.4548 1 175 98.4044 8.4548 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.4573 8.1699 3 75 98.4573 8.1701 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.4628 8.1407 2 55 98.4425 8.2497 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.4555 8.1798 1 50 98.4555 8.1798 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 98.4332 8.2998 1 50 98.4332 8.2998 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.4555 8.1798 1 40 98.4555 8.1798 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 98.4610 8.1502 2 25 98.4610 8.1502 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 98.3686 8.2923 1 50 98.3686 8.2923 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 98.3652 8.3098 1 0.05 98.3652 8.3098 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 98.3647 8.2001 1 50 98.3647 8.2001 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 98.3182 8.3248 1 100 98.3182 8.3248 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.3490 8.1700 1 35 98.3490 8.1700 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.2345 8.1999 2 100 98.2345 8.1999 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.2197 8.2698 1 50 98.2197 8.2698 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 98.1807 8.3500 1 50 98.1807 8.3500 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 98.1828 8.3402 1 25 98.1828 8.3402 INE166A16HF3 ING VYSYA BK 28-Mar-13 98.1514 8.2823 5 250 98.1519 8.2802 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 98.1501 8.2884 1 75 98.1501 8.2884 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.1366 8.3501 1 50 98.1366 8.3501 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 98.1501 8.2884 1 35 98.1501 8.2884 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.1366 8.3501 1 25 98.1366 8.3501 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.2366 8.1899 1 25 98.2366 8.1899 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.1695 8.1999 1 5 98.1695 8.1999 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 98.1651 8.1221 2 30 98.1651 8.1221 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 97.9812 8.4499 1 250 97.9812 8.4499 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 97.9812 8.4499 1 250 97.9812 8.4499 INE608A16EC8 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-13 97.9695 8.5000 3 100 97.9695 8.5000 INE237A16SQ6 KOTAK MAH BK 3-Apr-13 97.9578 8.5499 1 25 97.9578 8.5499 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 97.9471 8.5000 2 50 97.9471 8.5000 INE562A16CQ1 INDIAN BK 5-Apr-13 97.9368 8.4498 1 200 97.9368 8.4498 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 97.8937 8.6301 2 100 97.8937 8.6301 INE112A16DD1 CORPORATION BK 8-Apr-13 97.8654 8.4694 5 325 97.8653 8.4698 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 97.8633 8.4780 3 275 97.8653 8.4698 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 96.9169 8.5377 2 0.1 96.9169 8.5377 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 96.8686 8.5501 2 3 96.8686 8.5501 INE090A16TU9 ICICI BK 22-May-13 96.8686 8.5501 1 1.5 96.8686 8.5501 INE238A16PS6 AXIS BK 22-May-13 96.8686 8.5501 1 0.15 96.8686 8.5501 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 96.6119 8.5334 2 75 96.6132 8.5301 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 96.6976 8.4799 2 50 96.6976 8.4799 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 96.5992 8.5099 1 25 96.5992 8.5099 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 96.5420 8.5450 2 50 96.5420 8.5450 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 96.5182 8.5500 1 25 96.5182 8.5500 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 96.3574 8.5702 4 125.3 96.3308 8.6352 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 96.3780 8.5200 3 75 96.3780 8.5200 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 96.3088 8.5300 4 225 96.3088 8.5300 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.3326 8.5776 6 150 96.3563 8.5200 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 96.2871 8.5300 1 50 96.2871 8.5300 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.2976 8.5051 2 50 96.2997 8.5000 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 96.1835 8.6724 2 300 96.1835 8.6724 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.2222 8.5300 1 25 96.2222 8.5300 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.1400 8.5700 2 175 96.1400 8.5700 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 96.0878 8.6401 1 10 96.0878 8.6401 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 96.0511 8.5749 1 0.05 96.0511 8.5749 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 95.9531 8.6001 1 5 95.9531 8.6001 INE651A16EE4 STATE BK OF MYSORE 3-Jul-13 95.9360 8.5900 2 45 95.9360 8.5900 INE654A16DA8 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Jul-13 95.9132 8.5925 1 25 95.9132 8.5925 INE090A16VN0 ICICI BK 22-Jul-13 95.5001 8.6425 1 0.2 95.5001 8.6425 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.4568 8.6000 2 100 95.4568 8.6000 INE090A16VZ4 ICICI BK 22-Aug-13 94.8169 8.6750 1 0.5 94.8169 8.6750 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 94.6027 8.6050 1 25 94.6027 8.6050 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.4583 8.6000 1 25 94.4583 8.6000 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 94.3176 8.5900 1 25 94.3176 8.5900 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 94.1488 8.5925 2 50 94.1488 8.5925 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.2067 8.6000 1 25 94.2067 8.6000 INE648A16FH0 SBBJ 26-Nov-13 92.9431 8.5800 1 25 92.9431 8.5800 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 92.7372 8.6100 1 100 92.7372 8.6100 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 92.6685 8.6200 1 25 92.6685 8.6200 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 92.6482 8.6201 1 25 92.6482 8.6201 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.5832 8.6000 1 25 92.5832 8.6000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.4136 8.6600 2 150 92.4460 8.6200 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.4258 8.6200 2 75 92.4258 8.6200 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.3284 8.7401 1 50 92.3284 8.7401 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.2550 8.7550 5 250 92.2550 8.7550 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.3796 8.6025 4 90 92.3899 8.5900 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 92.3735 8.6100 1 75 92.3735 8.6100 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.3049 8.6200 1 50 92.3049 8.6200 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 92.2884 8.6400 2 50 92.2884 8.6400 INE237A16SF9 KOTAK MAH BK 23-Dec-13 92.3214 8.6000 1 6 92.3214 8.6000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.2328 8.6100 4 100 92.2328 8.6100 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.2992 8.6026 2 100 92.2930 8.6101 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 92.1015 8.6950 2 100 92.1015 8.6950 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.2370 8.6050 1 25 92.2370 8.6050 INE434A16DA5 ANDHRA BK 3-Jan-14 92.0207 8.6950 2 300 92.0207 8.6950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD 