Jan 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16IV1 OBC 10-Jan-13 99.9553 8.1523 2 100 99.9551 8.1979 INE238A16MF0 AXIS BK 14-Jan-13 99.8664 8.1382 1 25 99.8664 8.1382 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.7776 8.1351 4 240 99.7772 8.1504 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 99.7772 8.1504 1 50 99.7772 8.1504 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 99.7982 8.2007 1 25 99.7982 8.2007 INE562A16CK4 INDIAN BK 18-Jan-13 99.7994 8.1518 1 25 99.7994 8.1518 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 99.7106 8.1490 1 75 99.7106 8.1490 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 99.6865 8.1991 2 125 99.6865 8.1991 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE683A16AF2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Jan-13 99.6807 8.3513 1 2 99.6807 8.3513 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.6668 8.1350 2 300 99.6668 8.1350 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 99.6659 8.1582 3 220 99.6662 8.1497 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.6658 8.1595 1 25 99.6658 8.1595 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.6418 8.2008 1 25 99.6418 8.2008 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 99.4878 8.1702 1 50 99.4878 8.1702 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 99.5171 8.0506 1 5 99.5171 8.0506 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.4805 8.2873 1 0.5 99.4805 8.2873 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 99.4657 8.1695 2 50 99.4657 8.1695 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.3869 8.3393 1 50 99.3869 8.3393 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.3923 8.2654 1 37 99.3923 8.2654 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.3101 8.1794 2 100 99.3101 8.1794 INE483A16CC0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Feb-13 99.2475 8.1396 1 25 99.2475 8.1396 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 99.2208 8.1898 1 150 99.2208 8.1898 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 99.2066 8.3402 1 50 99.2066 8.3402 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.1597 8.1397 1 25 99.1597 8.1397 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 99.0720 8.1403 1 25 99.0720 8.1403 INE237A16RI5 KOTAK MAH BK 20-Feb-13 99.0190 8.4096 1 50 99.0190 8.4096 INE648A16FI8 SBBJ 22-Feb-13 98.9776 8.3785 1 66 98.9776 8.3785 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 98.8611 8.4097 1 50 98.8611 8.4097 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 98.8959 8.1499 1 25 98.8959 8.1499 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 98.8746 8.1457 3 125 98.8768 8.1299 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.8754 8.1402 1 50 98.8754 8.1402 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.8782 8.1197 1 25 98.8782 8.1197 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.8550 8.1301 1 25 98.8550 8.1301 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 98.7898 8.1297 1 25 98.7898 8.1297 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.7883 8.1399 2 50 98.7883 8.1399 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 98.7912 8.1202 1 25 98.7912 8.1202 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 98.6584 8.1365 2 75 98.6579 8.1398 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.6595 8.1300 1 25 98.6595 8.1300 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.6180 8.2500 1 10 98.6180 8.2500 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.6180 8.2500 1 9 98.6180 8.2500 INE652A16EW4 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-13 98.6395 8.1199 1 25 98.6395 8.1199 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.6162 8.1298 1 25 98.6162 8.1298 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 98.5928 8.1400 1 25 98.5928 8.1400 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.5711 8.1401 1 50 98.5711 8.1401 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.5498 8.1379 4 125 98.5495 8.1398 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.5711 8.1401 1 35 98.5711 8.1401 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.5729 8.1297 1 25 98.5729 8.1297 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 98.5711 8.1401 1 25 98.5711 8.1401 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 98.5473 8.1523 1 21 98.5473 8.1523 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.4646 8.3700 1 5 98.4646 8.3700 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.4799 8.1652 1 0.01 98.4799 8.1652 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 98.4524 8.1963 2 14 98.4480 8.2201 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.3303 8.1551 1 25 98.3303 8.1551 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.3152 8.2301 1 5 98.3152 8.2301 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 98.2955 8.2199 2 100 98.2955 8.2199 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.3087 8.1551 1 25 98.3087 8.1551 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.3253 8.1800 1 5 98.3253 8.1800 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 98.3067 8.1649 1 0.01 98.3067 8.1649 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.2666 8.1500 1 25 98.2666 8.1500 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 98.2520 8.2199 1 5 98.2520 8.2199 INE652A16FI0 STATE BK OF PATIALA 8-Apr-13 97.9613 8.4401 1 100 97.9613 8.4401 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 97.9353 8.5500 1 25 97.9353 8.5500 INE090A16TU9 ICICI BK 22-May-13 96.9644 8.5275 1 0.1 96.9644 8.5275 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 96.6351 8.5299 1 50 96.6351 8.5299 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.6132 8.5301 1 25 96.6132 8.5301 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 96.5201 8.4900 1 50 96.5201 8.4900 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 96.4985 8.4899 1 50 96.4985 8.4899 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 96.4748 8.4950 3 100 96.4728 8.5000 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 96.4985 8.4899 1 50 96.4985 8.4899 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 96.4078 8.5000 2 75 96.4078 8.5000 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 96.2009 8.5800 1 5 96.2009 8.5800 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 96.2091 8.5101 1 25 96.2091 8.5101 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 95.3710 8.6000 1 25 95.3710 8.6000 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 95.2272 8.6700 1 50 95.2272 8.6700 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 95.2639 8.6001 1 25 95.2639 8.6001 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.4137 8.5700 1 50 94.4137 8.5700 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.6157 8.6100 2 25 92.6157 8.6100 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.5760 92.5760 8.6600 1 10 92.5760 8.6600 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.5066 8.6200 1 10 92.5066 8.6200 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.4541 8.6100 1 25 92.4541 8.6100 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.4018 8.6000 1 6 92.4018 8.6000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.3103 8.6134 2 75 92.3049 8.6200 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 92.0931 8.7050 1 1.7 92.0931 8.7050 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.0630 8.6450 7 400 92.0630 8.6450 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 92.0006 8.6949 4 275 92.0006 8.6949 INE528G16SM4 YES BK 8-Jan-14 91.9540 8.7500 1 10 91.9540 8.7500