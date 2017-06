Jan 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 99.9555 8.1249 2 75 99.9555 8.1249 INE166A16GP4 ING VYSYA BK 16-Jan-13 99.8430 8.1993 3 300 99.8430 8.1993 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.7985 8.1884 2 50 99.7985 8.1884 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.7982 8.2007 1 25 99.7982 8.2007 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.7526 8.2295 1 100 99.7526 8.2295 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 99.7313 8.1950 2 50 99.7305 8.2194 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.7311 8.2011 1 25 99.7311 8.2011 INE166A16GR0 ING VYSYA BK 21-Jan-13 99.7311 8.2011 1 25 99.7311 8.2011 INE683A16AE5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jan-13 99.7321 8.1705 1 25 99.7321 8.1705 INE171A16EC7 THE FEDERAL BK 22-Jan-13 99.7099 8.1688 2 200 99.7099 8.1688 INE683A16AF2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Jan-13 99.7099 8.1688 1 75 99.7099 8.1688 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 99.7095 8.1801 1 25 99.7095 8.1801 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.6881 8.1562 2 150 99.6884 8.1493 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 99.6881 8.1576 2 125 99.6880 8.1597 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.6880 8.1597 1 50 99.6880 8.1597 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.6651 8.1754 2 50 99.6641 8.2011 INE683A16971 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jan-13 99.6654 8.1693 1 6 99.6654 8.1693 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 99.5750 8.1993 2 475 99.5750 8.1993 INE608A16CI9 PUNJAB AND SIND BK 28-Jan-13 99.5765 8.1703 1 100 99.5765 8.1703 INE565A16681 INDIAN OVERSEAS BK 28-Jan-13 99.5750 8.1993 1 50 99.5750 8.1993 INE008A16MV4 IDBI BK 28-Jan-13 99.5750 8.1993 1 25 99.5750 8.1993 INE008A16MW2 IDBI BK 29-Jan-13 99.5527 8.1999 2 125 99.5527 8.1999 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 99.5304 8.2006 1 100 99.5304 8.2006 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.5052 8.2500 2 50 99.5052 8.2500 INE141A16IS7 OBC 1-Feb-13 99.4859 8.2007 1 50 99.4859 8.2007 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.4140 8.2750 1 3 99.4140 8.2750 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.3185 8.3485 1 5 99.3185 8.3485 INE652A16EU8 STATE BK OF PATIALA 11-Feb-13 99.2685 8.1505 2 150 99.2685 8.1505 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 99.2685 8.1505 1 25 99.2685 8.1505 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 99.2431 8.1875 1 30 99.2431 8.1875 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 99.1816 8.1400 1 100 99.1816 8.1400 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 99.0934 8.1448 1 25 99.0934 8.1448 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 98.9243 8.1000 1 100 98.9243 8.1000 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 98.8754 8.1402 1 25 98.8754 8.1402 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.8110 8.1332 3 75 98.8115 8.1300 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.8086 8.1501 1 25 98.8086 8.1501 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 98.8093 8.1452 1 5 98.8093 8.1452 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 98.8101 8.1397 1 0.35 98.8101 8.1397 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.8129 8.1203 1 100 98.8129 8.1203 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.7883 8.1399 1 25 98.7883 8.1399 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.7905 8.1250 1 0.2 98.7905 8.1250 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 98.7184 8.1699 1 25 98.7184 8.1699 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.6589 8.1339 2 125 98.6595 8.1300 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.6319 8.2997 1 50 98.6319 8.2997 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.6195 8.1101 1 25 98.6195 8.1101 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.5979 8.1101 1 100 98.5979 8.1101 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.5860 8.1799 1 100 98.5860 8.1799 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.5711 8.1401 3 79.2 98.5711 8.1401 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 98.5434 8.3003 1 50 98.5434 8.3003 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.5911 8.1500 1 25 98.5911 8.1500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.5711 8.1401 1 25 98.5711 8.1401 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 98.5655 8.3002 1 5 98.5655 8.3002 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 98.4682 8.3501 1 70 98.4682 8.3501 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 98.4989 8.1802 1 25 98.4989 8.1802 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.4998 8.1752 1 25 98.4998 8.1752 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 98.4555 8.1798 1 50 98.4555 8.1798 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.4337 8.1802 2 50 98.4337 8.1802 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 98.3132 8.3499 1 70 98.3132 8.3499 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.3470 8.1798 2 50 98.3470 8.1798 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 98.3213 8.1998 1 25 98.3213 8.1998 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.3271 8.2800 1 5 98.3271 8.2800 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.2975 8.2101 1 1.5 98.2975 8.2101 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 98.2758 8.2099 1 5 98.2758 8.2099 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 98.0880 8.4700 3 50 98.0880 8.4700 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 97.9765 8.4700 2 175 97.9765 8.4700 INE141A16JH8 OBC 9-Apr-13 97.9613 8.4401 3 300 97.9613 8.4401 INE649A16CT0 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-13 96.9958 8.5000 2 50 96.9958 8.5000 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 96.8645 8.5000 6 150 96.8645 8.5000 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 96.7373 8.4900 1 25 96.7373 8.4900 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 96.7081 8.5099 1 25 96.7081 8.5099 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 96.7155 8.4901 1 25 96.7155 8.4901 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 96.6493 8.5500 1 50 96.6493 8.5500 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 96.5799 8.5599 1 50 96.5799 8.5599 INE651A16DY4 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-13 96.5339 8.5101 1 25 96.5339 8.5101 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 96.4431 8.5199 1 25 96.4431 8.5199 INE608A16DL1 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-13 96.3976 8.5251 1 1 96.3976 8.5251 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.3346 8.5200 2 50 96.3326 8.5249 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.3439 8.5501 1 25 96.3439 8.5501 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 95.7367 8.6000 1 25 95.7367 8.6000 INE090A16VP5 ICICI BK 24-Jul-13 95.6054 8.5600 1 0.5 95.6054 8.5600 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.5840 8.5599 1 100 95.5840 8.5599 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 95.3796 8.6251 1 25 95.3796 8.6251 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 94.3884 8.6800 2 100 94.3884 8.6800 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.4224 8.5900 1 25 94.4224 8.5900 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 92.7700 8.6200 2 150 92.7700 8.6200 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.6280 8.6200 1 100 92.6280 8.6200 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.5390 8.6300 1 50 92.5390 8.6300 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.4783 8.6300 1 25 92.4783 8.6300 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.4864 8.6199 1 25 92.4864 8.6199 INE692A16BU0 UNION BK OF INDIA 23-Dec-13 92.4177 8.6300 2 100 92.4177 8.6300 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.3004 8.6500 4 175 92.3004 8.6500 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.3086 8.6400 1 100 92.3086 8.6400 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.3004 8.6500 1 75 92.3004 8.6500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.3411 8.6250 1 25 92.3411 8.6250 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.2564 8.6300 1 75 92.2564 *: Crores