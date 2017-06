Jan 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16NP9 KOTAK MAH BK 14-Jan-13 99.9341 8.0258 2 225 99.9339 8.0475 INE095A16GN0 INDUSIND BK 14-Jan-13 99.9343 7.9988 4 125 99.9343 7.9988 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.8441 8.1437 6 525 99.8439 8.1522 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE237A16QW8 KOTAK MAH BK 18-Jan-13 99.8439 8.1522 1 66 99.8439 8.1522 INE562A16CK4 INDIAN BK 18-Jan-13 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.8443 8.1313 1 25 99.8443 8.1313 INE141A16FZ8 OBC 18-Jan-13 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE166A16GR0 ING VYSYA BK 21-Jan-13 99.7772 8.1503 3 175 99.7772 8.1504 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.7772 8.1504 2 175 99.7772 8.1504 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 99.7786 8.0990 2 170 99.7786 8.0990 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.7778 8.1269 3 125 99.7778 8.1284 INE648A16FD9 SBBJ 21-Jan-13 99.7773 8.1449 3 100 99.7772 8.1504 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 99.7777 8.1333 2 75 99.7772 8.1504 INE428A16IA6 ALLAHABAD BK 21-Jan-13 99.7777 8.1333 2 75 99.7772 8.1504 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE683A16AE5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jan-13 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 99.7552 8.1413 3 275 99.7550 8.1495 INE036D16CL1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-13 99.7546 8.1628 3 150 99.7544 8.1695 INE171A16EC7 THE FEDERAL BK 22-Jan-13 99.7559 8.1195 1 50 99.7559 8.1195 INE683A16AF2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Jan-13 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 99.7336 8.1250 2 200 99.7331 8.1399 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.7328 8.1491 1 50 99.7328 8.1491 INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.7328 8.1491 1 30 99.7328 8.1491 INE652A16EL7 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-13 99.7113 8.1293 1 300 99.7113 8.1293 INE648A16FK4 SBBJ 24-Jan-13 99.7108 8.1424 2 75 99.7106 8.1490 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.6232 8.1207 1 125 99.6232 8.1207 INE648A16FL2 SBBJ 28-Jan-13 99.6218 8.1510 1 75 99.6218 8.1510 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 99.6218 8.1510 1 50 99.6218 8.1510 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.5314 8.1836 2 75 99.5304 8.2006 INE652A16EM5 STATE BK OF PATIALA 1-Feb-13 99.5286 8.2322 2 40 99.5286 8.2322 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.4650 8.1802 1 50 99.4650 8.1802 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.3971 8.1998 2 70 99.3971 8.1998 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 99.3787 8.1497 1 25 99.3787 8.1497 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 99.3084 8.1997 1 50 99.3084 8.1997 INE238A16MW5 AXIS BK 11-Feb-13 99.3084 8.1997 1 5 99.3084 8.1997 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 99.2905 8.1506 4 200 99.2905 8.1506 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.2641 8.1998 1 100 99.2641 8.1998 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.2183 8.2159 2 110 99.2179 8.2205 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 99.2210 8.1877 3 100 99.2246 8.1495 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.2246 8.1495 1 50 99.2246 8.1495 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.1535 8.2003 2 50 99.1535 8.2003 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 99.2260 8.1347 1 25 99.2260 8.1347 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 99.0709 8.1500 1 25 99.0709 8.1500 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 98.9658 8.4762 1 1 98.9658 8.4762 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 98.9614 8.1504 1 25 98.9614 8.1504 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 98.9217 8.1198 1 50 98.9217 8.1198 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 98.9190 8.1403 1 50 98.9190 8.1403 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 98.8592 8.0999 1 25 98.8592 8.0999 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.8522 8.1502 1 25 98.8522 8.1502 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 98.8592 8.0999 1 25 98.8592 8.0999 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 98.8547 8.1323 1 5 98.8547 8.1323 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 98.8547 8.1323 1 5 98.8547 8.1323 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.8340 8.1247 1 4.8 98.8340 8.1247 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.7076 8.1000 2 125 98.7076 8.1000 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 98.7045 8.1197 1 50 98.7045 8.1197 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.7650 8.1502 1 50 98.7650 8.1502 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.7292 8.1002 1 100 98.7292 8.1002 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 98.6644 8.0999 1 50 98.6644 8.0999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.7076 8.1000 1 50 98.7076 8.1000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.6136 8.1455 3 101.75 98.6128 8.1500 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.6178 8.1201 4 100 98.6128 8.1500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.6860 8.0999 1 100 98.6860 8.0999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.6128 8.1500 1 75 98.6128 8.1500 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 98.6157 8.1327 2 26.75 98.6157 8.1327 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.5477 8.1500 1 75 98.5477 8.1500 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 98.5252 8.1549 4 81 98.5260 8.1501 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 98.5607 8.2002 1 5 98.5607 8.2002 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.4039 8.1099 2 125 98.4039 8.1099 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.3824 8.1099 2 50 98.3824 8.1099 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 98.3765 8.1400 1 50 98.3765 8.1400 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 98.2690 8.3499 1 100 98.2690 8.3499 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 98.1998 8.4699 1 50 98.1998 8.4699 INE528G16RR5 YES BK 3-Apr-13 98.1132 8.5601 3 35 98.1132 8.5601 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 97.9913 8.6001 1 100 97.9913 8.6001 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 98.0005 8.5599 1 5 98.0005 8.5599 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 97.9543 8.5649 2 55 97.9543 8.5649 INE237A16SS2 KOTAK MAH BK 10-Apr-13 97.9508 8.5798 1 25 97.9508 8.5798 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.7772 8.5000 2 100 96.7772 8.5000 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 96.7772 8.5000 1 50 96.7772 8.5000 INE090A16UC5 ICICI BK 3-Jun-13 96.7887 8.6501 1 10 96.7887 8.6501 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 96.6900 8.5001 1 25 96.6900 8.5001 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 96.5457 8.4801 1 50 96.5457 8.4801 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 96.4768 8.4900 1 25 96.4768 8.4900 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 96.5083 8.5199 1 100 96.5083 8.5199 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 96.4270 8.5599 1 50 96.4270 8.5599 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 96.2781 8.5001 1 25 96.2781 8.5001 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 96.2565 8.5001 1 25 96.2565 8.5001 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 96.2438 8.5301 1 5 96.2438 8.5301 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.8514 8.6200 1 25 92.8514 8.6200 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 92.6967 8.6100 1 50 92.6967 8.6100 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 92.7575 8.6100 1 50 92.7575 8.6100 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.6606 8.6301 3 100 92.6606 8.6301 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.6403 8.6301 2 10 92.6403 8.6301 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.5835 8.6250 2 50 92.5795 8.6300 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.5716 8.6399 1 25 92.5716 8.6399 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.6280 8.6200 1 25 92.6280 8.6200 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.5672 8.6200 1 25 92.5672 8.6200 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.5107 8.6400 2 50 92.5107 8.6400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.5066 8.6200 1 25 92.5066 8.6200 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.4298 8.6400 1 15 92.4298 8.6400 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 92.0240 8.7151 3 45 92.0240 8.7151 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com