Jan 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 99.9332 8.1328 1 50 99.9332 8.1328 INE691A16GS5 UCO BK 18-Jan-13 99.9332 8.1328 1 50 99.9332 8.1328 INE562A16CK4 INDIAN BK 18-Jan-13 99.9332 8.1328 1 25 99.9332 8.1328 INE166A16GR0 ING VYSYA BK 21-Jan-13 99.8651 8.2190 3 200 99.8641 8.2785 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 99.8665 8.1321 2 175 99.8665 8.1321 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.8662 8.1504 1 150 99.8662 8.1504 INE095A16GO8 INDUSIND BK 21-Jan-13 99.8656 8.1870 1 50 99.8656 8.1870 INE648A16FD9 SBBJ 21-Jan-13 99.8665 8.1321 1 50 99.8665 8.1321 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 99.8637 8.3029 1 25 99.8637 8.3029 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 99.8616 8.4310 1 0.01 99.8616 8.4310 INE562A16CL2 INDIAN BK 22-Jan-13 99.8443 8.1313 1 150 99.8443 8.1313 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 99.8427 8.2132 2 75 99.8430 8.1993 INE166A16GS8 ING VYSYA BK 23-Jan-13 99.8199 8.2334 2 75 99.8195 8.2502 INE608A16EE4 PUNJAB AND SIND BK 23-Jan-13 99.8206 8.1998 1 50 99.8206 8.1998 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.7977 8.2210 2 75 99.7977 8.2210 INE648A16FK4 SBBJ 24-Jan-13 99.7994 8.1518 1 50 99.7994 8.1518 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.7088 8.1999 2 175 99.7088 8.1999 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.7092 8.1897 3 125 99.7088 8.1999 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 99.7088 8.1999 1 75 99.7088 8.1999 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE008A16MW2 IDBI BK 29-Jan-13 99.6880 8.1597 1 75 99.6880 8.1597 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 99.6633 8.2207 1 100 99.6633 8.2207 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.6641 8.2011 1 5 99.6641 8.2011 INE036D16CP2 THE KARUR VYSYA BK 1-Feb-13 99.6172 8.2505 1 26 99.6172 8.2505 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 99.6200 8.1899 1 25 99.6200 8.1899 INE141A16IS7 OBC 1-Feb-13 99.6195 8.2008 1 15 99.6195 8.2008 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.5554 8.1502 2 125 99.5554 8.1502 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.5552 8.1546 2 52 99.5492 8.2644 INE428A16IG3 ALLAHABAD BK 4-Feb-13 99.5532 8.1907 1 25 99.5532 8.1907 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 99.4670 8.1495 1 25 99.4670 8.1495 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 99.3338 8.1598 1 50 99.3338 8.1598 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.3126 8.1496 1 25 99.3126 8.1496 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.3126 8.1496 1 5 99.3126 8.1496 INE428A16IO7 ALLAHABAD BK 18-Feb-13 99.2475 8.1396 1 100 99.2475 8.1396 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.2456 8.1603 1 100 99.2456 8.1603 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.2676 8.1606 1 50 99.2676 8.1606 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.2493 8.1199 1 25 99.2493 8.1199 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 99.2456 8.1603 1 25 99.2456 8.1603 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 99.2055 8.1199 1 25 99.2055 8.1199 INE562A16CM0 INDIAN BK 22-Feb-13 99.1826 8.1300 2 100 99.1826 8.1300 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 99.0548 8.0998 2 100 99.0548 8.0998 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.0525 8.1197 1 25 99.0525 8.1197 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 99.0149 8.2532 2 47 99.0149 8.2532 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.0444 8.1897 1 25 99.0444 8.1897 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.0324 8.1051 1 25 99.0324 8.1051 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.0112 8.1004 4 150 99.0112 8.1004 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 98.9931 8.2501 1 25 98.9931 8.2501 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 99.0137 8.0797 1 17.8 99.0137 8.0797 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 98.9447 8.1103 2 175 98.9447 8.1103 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 98.9447 8.1103 1 50 98.9447 8.1103 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 98.9460 8.1002 1 50 98.9460 8.1002 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.9243 8.1000 2 100 98.9230 8.1099 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.9204 8.1297 1 50 98.9204 8.1297 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 98.7898 8.1297 1 50 98.7898 8.1297 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.7725 8.1001 1 25 98.7725 8.1001 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.7292 8.1002 3 100 98.7292 8.1002 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.7174 8.1764 1 5 98.7174 8.1764 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.7076 8.1000 2 50 98.7076 8.1000 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.7045 8.1197 1 25 98.7045 8.1197 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.7076 8.1000 1 25 98.7076 8.1000 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 98.6428 8.0999 1 25 98.6428 8.0999 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.6384 8.2597 1 5 98.6384 8.2597 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.6345 8.1501 1 0.78 98.6345 8.1501 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 98.6208 8.1024 1 6 98.6208 8.1024 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.5935 8.1361 3 90 98.5962 8.1200 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.4919 8.0998 1 100 98.4919 8.0998 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.4790 8.1701 1 5 98.4790 8.1701 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.4715 8.0938 3 75.78 98.4703 8.1002 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.4273 8.1001 1 25 98.4273 8.1001 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 98.2222 8.4698 2 300 98.2222 8.4698 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 98.2098 8.5299 1 5 98.2098 8.5299 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 98.1370 8.4500 2 125 98.1370 8.4500 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.8949 8.4150 1 100 96.8949 8.4150 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 96.9165 8.4151 1 25 96.9165 8.4151 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 96.8715 8.4199 1 25 96.8715 8.4199 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 96.8099 8.4701 1 25 96.8099 8.4701 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 96.7955 8.4501 1 50 96.7955 8.4501 INE651A16DQ0 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-13 96.7361 8.4350 2 100 96.7343 8.4399 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 96.7258 8.4050 2 150 96.7258 8.4050 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 96.6770 8.4200 1 25 96.6770 8.4200 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 96.6056 8.5499 2 50 96.6056 8.5499 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 96.5791 8.4500 1 25 96.5791 8.4500 INE691A16GG0 UCO BK 17-Jun-13 96.5283 8.5800 1 5 96.5283 8.5800 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 96.5575 8.4501 1 50 96.5575 8.4501 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.5889 8.4250 1 25 96.5889 8.4250 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.4808 8.4800 1 25 96.4808 8.4800 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 96.3934 8.4300 1 25 96.3934 8.4300 INE008A16LS2 IDBI BK 27-Jun-13 96.3305 8.5300 1 10 96.3305 8.5300 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 96.3305 8.5300 1 10 96.3305 8.5300 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 96.1573 8.5300 1 25 96.1573 8.5300 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 95.5362 8.5699 1 25 95.5362 8.5699 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 95.4568 8.6000 2 50 95.4568 8.6000 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 95.4395 8.5917 4 150 95.4404 8.5900 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 94.8781 8.5299 1 50 94.8781 8.5299 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.7368 8.5201 3 300 94.7310 8.5301 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.5861 8.5272 5 375 94.5905 8.5199 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 94.4975 8.5700 1 25 94.4975 8.5700 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.4360 8.5001 2 50 94.4360 8.5001 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 92.9939 8.5400 1 25 92.9939 8.5400 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.8044 8.5499 3 75 92.8044 8.5499 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.7211 8.5533 2 75 92.7158 8.5600 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.7158 8.5600 1 50 92.7158 8.5600 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 92.6055 8.7000 1 4.5 92.6055 8.7000 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.7214 8.5275 1 25 92.7214 8.5275 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.7237 8.5500 1 25 92.7237 8.5500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.7237 8.5500 1 25 92.7237 8.5500 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.6554 8.5600 2 75 92.6554 8.5600 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.6592 8.5300 1 25 92.6592 8.5300 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.5228 8.5500 1 50 92.5228 8.5500 INE168A16EY7 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Dec-13 92.2714 8.7599 1 7 92.2714 8.7599 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.0038 8.7150 2 30 92.0038 8.7150 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.0207 8.6950 1 25 92.0207 8.6950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com