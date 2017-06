Jan 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 99.9554 8.1431 1 250 99.9554 8.1431 INE428A16HZ5 ALLAHABAD BK 18-Jan-13 99.9554 8.1431 2 150 99.9554 8.1431 INE457A16BJ1 BK OF MAHARASHTRA 18-Jan-13 99.9554 8.1431 1 125 99.9554 8.1431 INE141A16FZ8 OBC 18-Jan-13 99.9560 8.0335 2 15 99.9560 8.0335 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 99.8885 8.1486 1 75 99.8885 8.1486 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.8886 8.1413 1 25 99.8886 8.1413 INE112A16CR3 CORPORATION BK 21-Jan-13 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 99.8885 8.1486 1 25 99.8885 8.1486 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.7550 8.1495 1 50 99.7550 8.1495 INE008A16MV4 IDBI BK 28-Jan-13 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.6442 8.1457 2 50 99.6444 8.1411 INE171A16EF0 THE FEDERAL BK 1-Feb-13 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.5760 8.1799 1 35 99.5760 8.1799 INE166A16GY6 ING VYSYA BK 4-Feb-13 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 99.5786 8.1296 1 5 99.5786 8.1296 INE238A16MU9 AXIS BK 4-Feb-13 99.5781 8.1393 1 5 99.5781 8.1393 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.5717 8.2633 1 1 99.5717 8.2633 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 99.5538 8.1796 1 115 99.5538 8.1796 INE166A16GZ3 ING VYSYA BK 5-Feb-13 99.5750 8.1993 1 25 99.5750 8.1993 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.5333 8.1497 1 25 99.5333 8.1497 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 99.4228 8.1500 1 50 99.4228 8.1500 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 99.4442 8.1601 2 50 99.4435 8.1704 INE652A16EU8 STATE BK OF PATIALA 11-Feb-13 99.4228 8.1500 1 50 99.4228 8.1500 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.3346 8.1499 1 25 99.3346 8.1499 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.2685 8.1505 1 25 99.2685 8.1505 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 99.2685 8.1505 1 25 99.2685 8.1505 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.1094 8.1998 1 10 99.1094 8.1998 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 99.1115 8.1802 1 5 99.1115 8.1802 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 99.0928 8.1502 1 25 99.0928 8.1502 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 99.0950 8.1303 1 25 99.0950 8.1303 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.0709 8.1500 1 25 99.0709 8.1500 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.0720 8.1403 1 25 99.0720 8.1403 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.0462 8.1742 1 50 99.0462 8.1742 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 99.0490 8.1499 1 25 99.0490 8.1499 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 99.0373 8.2512 1 10 99.0373 8.2512 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.0490 8.1499 1 0.05 99.0490 8.1499 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 98.9895 8.0999 1 100 98.9895 8.0999 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 98.9652 8.1202 1 8 98.9652 8.1202 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.9665 8.1099 1 75 98.9665 8.1099 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 98.9460 8.1002 1 25 98.9460 8.1002 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 98.9460 8.1002 1 25 98.9460 8.1002 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 98.9230 8.1099 1 25 98.9230 8.1099 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 98.7060 8.2500 1 50 98.7060 8.2500 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 98.7261 8.1202 1 50 98.7261 8.1202 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 98.6628 8.1097 1 25 98.6628 8.1097 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 98.6378 8.1302 1 50 98.6378 8.1302 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 98.6212 8.1000 1 25 98.6212 8.1000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.5996 8.1001 1 50 98.5996 8.1001 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.5134 8.1000 2 75 98.5134 8.1000 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.5134 8.1000 1 25 98.5134 8.1000 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 98.4517 8.2002 1 25 98.4517 8.2002 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.4703 8.1002 1 100 98.4703 8.1002 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.4451 8.1198 1 50 98.4451 8.1198 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 98.2463 8.4615 4 350 98.2507 8.4398 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.2160 8.4998 1 5 98.2160 8.4998 INE168A16FA4 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Apr-13 97.9341 8.5551 2 25 97.9341 8.5551 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 96.9041 8.4500 1 25 96.9041 8.4500 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 96.7051 8.4600 1 25 96.7051 8.4600 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 96.6777 8.4751 1 25 96.6777 8.4751 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.6143 8.5273 6 275 96.6094 8.5400 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 96.5891 8.4799 1 25 96.5891 8.4799 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.5908 8.4201 1 50 96.5908 8.4201 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 94.9048 8.5200 1 25 94.9048 8.5200 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 94.9161 8.5001 1 25 94.9161 8.5001 INE562A16CF4 INDIAN BK 6-Sep-13 94.8418 8.5199 2 50 94.8418 8.5199 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 94.7486 8.5000 1 25 94.7486 8.5000 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 94.4923 8.5099 1 25 94.4923 8.5099 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 94.4776 8.5000 3 100 94.4776 8.5000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.4568 8.5000 1 50 94.4568 8.5000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.4776 8.5000 1 25 94.4776 8.5000 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 92.8979 8.5335 1 0.04 92.8979 8.5335 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.5832 8.6000 1 50 92.5832 8.6000 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.4823 8.6000 1 25 92.4823 8.6000 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.5025 8.6000 1 25 92.5025 8.6000 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.2363 8.6300 3 100 92.2363 8.6300 INE237A16ST0 KOTAK MAH BK 13-Jan-14 92.0317 8.7300 1 9 92.0317 8.7300 INE168A16FB2 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Jan-14 92.0065 8.7600 1 9 92.0065 8.7600 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.0830 8.6450 1 25 92.0830 8.6450 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.0175 8.6750 11 375 92.0175 8.6750 