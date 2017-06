Jan 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 99.9331 8.1449 1 75 99.9331 8.1449 INE036D16CJ5 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-13 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE095A16GO8 INDUSIND BK 21-Jan-13 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 99.9101 8.2077 4 300 99.9113 8.1011 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 99.8891 8.1071 3 75 99.8894 8.0827 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 99.8898 8.0535 1 10 99.8898 8.0535 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.8884 8.1559 1 1 99.8884 8.1559 INE651A16DS6 STATE BK OF MYSORE 24-Jan-13 99.8678 8.0528 2 75 99.8678 8.0528 INE648A16FK4 SBBJ 24-Jan-13 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.7772 8.1504 2 2.4 99.7772 8.1504 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 99.7553 8.1395 2 125 99.7565 8.0995 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 99.7120 8.1095 1 30 99.7120 8.1095 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.6895 8.1204 1 225 99.6895 8.1204 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 99.6168 8.2592 1 1 99.6168 8.2592 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 99.4449 8.1497 1 100 99.4449 8.1497 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.4922 8.0997 1 10 99.4922 8.0997 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.3787 8.1497 1 125 99.3787 8.1497 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 99.2966 8.0800 1 50 99.2966 8.0800 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 99.2534 8.5800 1 50 99.2534 8.5800 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 99.1638 8.0997 1 50 99.1638 8.0997 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 99.1633 8.1045 1 0.1 99.1633 8.1045 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 99.1419 8.1004 1 25 99.1419 8.1004 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 99.1201 8.1004 1 50 99.1201 8.1004 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.0983 8.1004 1 50 99.0983 8.1004 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 99.0983 8.1004 2 50 99.0983 8.1004 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.0754 8.1102 1 50 99.0754 8.1102 INE652A16FC3 STATE BK OF PATIALA 1-Mar-13 99.0754 8.1102 1 25 99.0754 8.1102 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.0766 8.0996 1 25 99.0766 8.0996 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 99.0276 8.5336 1 25 99.0276 8.5336 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 99.0106 8.1054 2 150 99.0100 8.1103 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 98.9895 8.0999 1 75 98.9895 8.0999 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 98.9833 8.1502 1 5 98.9833 8.1502 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 98.9460 8.1002 1 50 98.9460 8.1002 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 98.9230 8.1099 1 25 98.9230 8.1099 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 98.8487 8.1751 2 50 98.8383 8.2501 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 98.8383 8.2501 1 25 98.8383 8.2501 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.9138 8.1799 1 5 98.9138 8.1799 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 98.7721 8.2501 2 50 98.7721 8.2501 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.7795 8.1998 1 37 98.7795 8.1998 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.7744 8.0873 4 177 98.7740 8.0901 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 98.7650 8.1502 1 5 98.7650 8.1502 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.7740 8.0901 1 0.8 98.7740 8.0901 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.7045 8.1197 1 50 98.7045 8.1197 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 98.6860 8.0999 1 50 98.6860 8.0999 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 98.6860 8.0999 1 4 98.6860 8.0999 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 98.6644 8.0999 1 25 98.6644 8.0999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.5584 8.0889 4 325 98.5591 8.0850 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.5582 8.0900 1 25 98.5582 8.0900 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 98.5563 8.1011 1 1 98.5563 8.1011 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.5367 8.0901 2 50 98.5367 8.0901 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 98.5296 8.1299 1 50 98.5296 8.1299 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.5349 8.1002 1 25 98.5349 8.1002 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.5655 8.3002 1 5 98.5655 8.3002 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.4635 8.2547 3 350.8 98.4735 8.2001 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.4735 8.2001 1 46 98.4735 8.2001 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 98.4735 8.2001 1 42 98.4735 8.2001 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 98.4882 8.1200 1 10 98.4882 8.1200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.4827 8.1500 1 5 98.4827 8.1500 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 98.2834 8.5000 3 275 98.2834 8.5000 INE237A16SV6 KOTAK MAH BK 5-Apr-13 98.2283 8.5498 1 100 98.2283 8.5498 INE528G16SQ5 YES BK 5-Apr-13 98.2201 8.5901 1 50 98.2201 8.5901 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.2384 8.5002 1 15 98.2384 8.5002 INE141A16JK2 OBC 10-Apr-13 98.1332 8.4676 4 200 98.1332 8.4676 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 97.9988 8.4699 2 150 97.9988 8.4699 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 96.8977 8.5926 1 25 96.8977 8.5926 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 96.9006 8.4599 1 50 96.9006 8.4599 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 96.8752 8.4701 1 25 96.8752 8.4701 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 96.8499 8.4799 1 50 96.8499 8.4799 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.6320 8.4249 1 50 96.6320 8.4249 INE654A16DA8 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Jul-13 96.2438 8.5301 1 25 96.2438 8.5301 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 95.6128 8.5449 2 25 95.6128 8.5449 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 95.3702 8.5600 1 25 95.3702 8.5600 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 94.9525 8.5100 1 50 94.9525 8.5100 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 94.6504 8.5600 1 25 94.6504 8.5600 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 94.6353 8.5501 1 15 94.6353 8.5501 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 94.5096 8.5501 1 15 94.5096 8.5501 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 94.4800 8.5300 1 25 94.4800 8.5300 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.4923 8.5099 1 25 94.4923 8.5099 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 93.7352 8.6201 3 125 93.7352 8.6201 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.0093 8.6000 2 50 93.0093 8.6000 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 92.8668 8.6000 1 25 92.8668 8.6000 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.7320 8.6167 2 75 92.7294 8.6200 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.6637 8.6005 6 250 92.6641 8.6000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.6034 8.6000 1 75 92.6034 8.6000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.5186 8.6050 1 25 92.5186 8.6050 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.4622 8.6000 1 75 92.4622 8.6000 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.1232 8.6450 5 150 92.1232 8.6450 INE141A16JL0 OBC 16-Jan-14 92.0746 8.6550 6 140 92.0746 8.6550 INE705A16FN6 VIJAYA BK 16-Jan-14 92.0662 8.6650 3 75 92.0662 8.6650 INE168A16FC0 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Jan-14 92.0156 8.7250 1 25 92.0156 8.7250 ===============================================================================================
*: Crores