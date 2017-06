Jan 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16AX8 SYNDICATE BK 23-Jan-13 99.9552 8.1797 2 200 99.9552 8.1797 INE692A16BM7 UNION BK OF INDIA 23-Jan-13 99.9552 8.1797 1 75 99.9552 8.1797 INE483A16DW6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Jan-13 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.9336 8.0780 3 100 99.9335 8.0962 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 99.9335 6.0722 1 25 99.9335 6.0722 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.8441 8.1418 2 125 99.8441 8.1418 INE434A16CM2 ANDHRA BK 28-Jan-13 99.8443 8.1313 2 100 99.8443 8.1313 INE652A16EH5 STATE BK OF PATIALA 28-Jan-13 99.8441 8.1418 2 50 99.8441 8.1418 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 99.8219 8.1403 3 150 99.8219 8.1403 INE428A16IB4 ALLAHABAD BK 30-Jan-13 99.7997 8.1396 2 125 99.7997 8.1396 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE434A16CO8 ANDHRA BK 1-Feb-13 99.7791 8.0807 1 25 99.7791 8.0807 INE237A16RW6 KOTAK MAH BK 8-Feb-13 99.6021 8.1008 1 25 99.6021 8.1008 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 99.5350 8.1199 1 25 99.5350 8.1199 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.4449 8.1497 1 25 99.4449 8.1497 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.4044 8.0999 1 100 99.4044 8.0999 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 99.3802 8.1299 1 5 99.3802 8.1299 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 99.2028 8.3805 1 3.25 99.2028 8.3805 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 99.1502 8.2325 1 15 99.1502 8.2325 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.1440 8.0805 2 50 99.1440 8.0805 INE528G16RX3 YES BK 1-Mar-13 99.1272 8.2404 1 25 99.1272 8.2404 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 99.1452 8.0690 2 5.2 99.1452 8.0690 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 99.1033 8.0550 1 25 99.1033 8.0550 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.8620 8.0798 1 45 98.8620 8.0798 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 98.8453 8.1998 1 38 98.8453 8.1998 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 98.8233 8.2002 1 36 98.8233 8.2002 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 98.8162 8.2503 1 25 98.8162 8.2503 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.8418 8.0697 1 25 98.8418 8.0697 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.8634 8.0698 1 25 98.8634 8.0698 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 98.7501 8.2498 1 75 98.7501 8.2498 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.7736 8.0927 1 0.01 98.7736 8.0927 INE090A16TD5 ICICI BK 19-Mar-13 98.7280 8.2502 1 100 98.7280 8.2502 INE036D16CV0 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-13 98.7238 8.1351 3 150 98.7238 8.1351 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 98.7370 8.0499 1 75 98.7370 8.0499 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 98.7060 8.2500 1 55 98.7060 8.2500 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 98.7153 8.1900 1 15 98.7153 8.1900 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 98.7174 8.1763 1 5 98.7174 8.1763 INE036D16CW8 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-13 98.7021 8.1350 1 50 98.7021 8.1350 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.7108 8.0797 1 25 98.7108 8.0797 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 98.7100 8.0848 1 25 98.7100 8.0848 INE036D16CX6 THE KARUR VYSYA BK 22-Mar-13 98.6804 8.1349 4 300 98.6804 8.1349 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 98.6889 8.0819 5 125 98.6924 8.0600 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 98.5960 8.2501 1 55 98.5960 8.2501 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 98.6262 8.0702 1 50 98.6262 8.0702 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 98.6212 8.1000 1 50 98.6212 8.1000 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.6227 8.0913 2 27 98.6229 8.0898 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.6044 8.2001 1 25 98.6044 8.2001 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.6044 8.2001 1 25 98.6044 8.2001 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 98.6262 8.0702 1 25 98.6262 8.0702 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.6009 8.0923 2 211 98.6047 8.0702 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 98.5741 8.2497 1 25 98.5741 8.2497 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.6128 8.1500 1 5 98.6128 8.1500 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 98.5826 8.1998 1 1 98.5826 8.1998 INE428A16GN3 ALLAHABAD BK 28-Mar-13 98.5389 8.2001 1 125 98.5389 8.2001 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.5301 8.2503 1 25 98.5301 8.2503 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.5389 8.2001 1 15 98.5389 8.2001 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.3518 8.6153 7 450 98.3523 8.6125 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 98.3798 8.4662 3 105 98.3801 8.4648 INE683A16AK2 THE SOUTH INDIAN BK 2-Apr-13 98.3476 8.6375 1 50 98.3476 8.6375 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 98.3567 8.4698 4 225 98.3567 8.4698 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 98.3629 8.4373 2 200 98.3629 8.4373 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 98.3328 8.5951 1 125 98.3328 8.5951 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 98.3157 8.4500 1 100 98.3157 8.4500 INE683A16AJ4 THE SOUTH INDIAN BK 5-Apr-13 98.2790 8.6374 1 55 98.2790 8.6374 INE237A16SS2 KOTAK MAH BK 10-Apr-13 98.1726 8.6002 3 225 98.1726 8.6002 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 97.9936 8.5900 1 25 97.9936 8.5900 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.0095 8.4600 1 50 97.0095 8.4600 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 96.9911 8.4501 1 75 96.9911 8.4501 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 96.9371 8.4800 1 50 96.9371 8.4800 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 96.7588 8.5501 1 50 96.7588 8.5501 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 96.7882 8.4700 1 25 96.7882 8.4700 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 96.6900 8.5001 1 50 96.6900 8.5001 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.6948 8.4300 1 25 96.6948 8.4300 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 96.6465 8.5000 1 50 96.6465 8.5000 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 96.5064 8.4700 1 25 96.5064 8.4700 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 96.2901 8.5749 1 25 96.2901 8.5749 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.8599 8.5250 2 100 94.8542 8.5350 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 94.7193 8.5501 1 25 94.7193 8.5501 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.7189 8.5150 1 50 94.7189 8.5150 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 94.5605 8.5351 1 25 94.5605 8.5351 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.5366 8.5400 1 25 94.5366 8.5400 INE651A16DL1 STATE BK OF MYSORE 18-Oct-13 94.0123 8.6100 1 25 94.0123 8.6100 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.8768 8.6400 1 100 92.8768 8.6400 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 92.8564 8.6400 1 25 92.8564 8.6400 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 92.7671 8.6500 1 25 92.7671 8.6500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.7671 8.6500 4 150 92.7671 8.6500 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.7091 8.6200 3 100 92.7091 8.6200 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.7294 8.6200 1 25 92.7294 8.6200 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 92.6574 8.6600 1 50 92.6574 8.6600 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.1836 8.6450 4 300 92.1836 8.6450 INE434A16DG2 ANDHRA BK 16-Jan-14 92.1015 8.6950 2 50 92.1015 8.6950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com