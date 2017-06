Jan 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16DS6 STATE BK OF MYSORE 24-Jan-13 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE428A16IC2 ALLAHABAD BK 24-Jan-13 99.9559 8.0518 1 24 99.9559 8.0518 INE457A16BK9 BK OF MAHARASHTRA 25-Jan-13 99.9556 5.4044 2 25 99.9556 5.4044 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 99.8668 8.1108 5 200 99.8667 8.1199 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 99.8656 8.1870 2 125 99.8656 8.1870 INE434A16CM2 ANDHRA BK 28-Jan-13 99.8667 8.1199 1 50 99.8667 8.1199 INE565A16681 INDIAN OVERSEAS BK 28-Jan-13 99.8674 8.0772 1 50 99.8674 8.0772 INE608A16CI9 PUNJAB AND SIND BK 28-Jan-13 99.8667 8.1199 1 50 99.8667 8.1199 INE667A16AY6 SYNDICATE BK 28-Jan-13 99.8670 8.1016 2 50 99.8670 8.1016 INE008A16MV4 IDBI BK 28-Jan-13 99.8672 8.0894 1 25 99.8672 8.0894 INE562A16CN8 INDIAN BK 29-Jan-13 99.8445 8.1208 1 75 99.8445 8.1208 INE237A16RD6 KOTAK MAH BK 30-Jan-13 99.8225 8.1106 3 100 99.8223 8.1220 INE428A16IB4 ALLAHABAD BK 30-Jan-13 99.8223 8.1220 1 50 99.8223 8.1220 INE036D16CP2 THE KARUR VYSYA BK 1-Feb-13 99.7772 8.1504 2 150 99.7772 8.1504 INE141A16IS7 OBC 1-Feb-13 99.7784 8.1063 2 75 99.7786 8.0990 INE434A16CO8 ANDHRA BK 1-Feb-13 99.7791 8.0807 1 25 99.7791 8.0807 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.6462 8.0997 2 75 99.6462 8.0997 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 99.5587 8.0894 1 50 99.5587 8.0894 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 99.5325 8.1638 1 5 99.5325 8.1638 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.4728 8.0603 1 5 99.4728 8.0603 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 99.3637 8.0599 1 100 99.3637 8.0599 INE654A16BN5 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Feb-13 99.3637 8.0599 1 50 99.3637 8.0599 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 99.3209 8.0505 1 100 99.3209 8.0505 INE562A16CM0 INDIAN BK 22-Feb-13 99.3395 8.0895 1 50 99.3395 8.0895 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 99.2511 8.1003 1 25 99.2511 8.1003 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 99.2113 8.0601 1 100 99.2113 8.0601 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.2094 8.0797 1 25 99.2094 8.0797 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.1876 8.0799 1 25 99.1876 8.0799 INE095A16FF8 INDUSIND BK 28-Feb-13 99.1856 8.0999 1 25 99.1856 8.0999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.1689 8.0500 1 50 99.1689 8.0500 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.1886 8.0698 1 25 99.1886 8.0698 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.0994 8.0904 1 100 99.0994 8.0904 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 99.0330 8.1000 1 10 99.0330 8.1000 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 98.9473 8.0900 1 100 98.9473 8.0900 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 98.9512 8.0598 1 25 98.9512 8.0598 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 98.9537 8.0404 1 10 98.9537 8.0404 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 98.9331 8.2004 2 1.4 98.9331 8.2004 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 98.9335 8.0300 1 25 98.9335 8.0300 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 98.8672 8.2002 1 50 98.8672 8.2002 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.8648 8.0597 1 100 98.8648 8.0597 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 98.8689 8.0303 1 50 98.8689 8.0303 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 98.8453 8.1998 1 50 98.8453 8.1998 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.8741 8.1497 2 40 98.8741 8.1497 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.7986 8.0699 1 25 98.7986 8.0699 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 98.7575 8.2003 1 75 98.7575 8.2003 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 98.7585 8.0499 1 50 98.7585 8.0499 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 98.7395 8.1747 1 25 98.7395 8.1747 INE705A16ER0 VIJAYA BK 20-Mar-13 98.7356 8.2003 1 25 98.7356 8.2003 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 98.7280 8.2502 1 20 98.7280 8.2502 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 98.7060 8.2500 1 50 98.7060 8.2500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.7323 8.0802 1 25 98.7323 8.0802 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.6476 8.0710 3 215 98.6477 8.0703 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 98.6180 8.2500 1 70 98.6180 8.2500 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.6461 8.0799 3 60 98.6461 8.0799 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 98.6461 8.0799 1 25 98.6461 8.0799 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 98.6461 8.0799 1 20 98.6461 8.0799 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 98.6477 8.0703 1 2 98.6477 8.0703 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.6024 8.2121 4 125 98.6279 8.0601 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.6212 8.1000 1 10 98.6212 8.1000 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 98.6030 8.0801 1 25 98.6030 8.0801 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.5741 8.2497 1 25 98.5741 8.2497 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.5911 8.1500 1 50 98.5911 8.1500 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.5815 8.0800 2 45 98.5815 8.0800 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 98.5815 8.0800 1 40 98.5815 8.0800 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 98.5850 8.0598 1 25 98.5850 8.0598 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 98.5798 8.0899 1 25 98.5798 8.0899 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 98.4039 8.4575 1 100 98.4039 8.4575 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 98.4018 8.4687 3 100 98.4016 8.4699 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.3751 8.6126 1 50 98.3751 8.6126 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 98.3777 8.4775 4 300 98.3777 8.4775 INE237A16SQ6 KOTAK MAH BK 3-Apr-13 98.3565 8.5902 1 100 98.3565 8.5902 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 98.3796 8.4674 2 100 98.3796 8.4674 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 98.3556 8.5949 1 50 98.3556 8.5949 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 98.3791 8.4701 1 25 98.3791 8.4701 INE166A16HI7 ING VYSYA BK 4-Apr-13 98.3328 8.5951 4 200 98.3328 8.5951 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 98.3323 8.4799 4 150 98.3323 8.4799 INE036D16CI7 THE KARUR VYSYA BK 5-Apr-13 98.3187 8.5503 1 100 98.3187 8.5503 INE683A16AJ4 THE SOUTH INDIAN BK 5-Apr-13 98.3018 8.6377 1 5 98.3018 8.6377 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 98.2428 8.5901 1 100 98.2428 8.5901 INE683A16AB1 THE SOUTH INDIAN BK 8-Apr-13 98.2323 8.6424 2 100 98.2323 8.6424 INE237A16SS2 KOTAK MAH BK 10-Apr-13 98.1954 8.5998 1 5 98.1954 8.5998 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 97.0559 8.6499 1 25 97.0559 8.6499 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 96.9811 8.6076 1 25 96.9811 8.6076 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.9126 8.5500 2 50 96.9126 8.5500 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 96.9346 8.5500 1 25 96.9346 8.5500 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 96.8466 8.5501 1 25 96.8466 8.5501 INE090A16UK8 ICICI BK 10-Jun-13 96.7977 8.7501 1 5 96.7977 8.7501 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 96.7803 8.5512 4 200 96.7808 8.5499 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 96.7405 8.6000 6 300 96.7405 8.6000 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.7185 8.5999 2 75 96.7185 8.5999 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.7405 8.6000 2 75 96.7405 8.6000 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 96.7006 8.5299 5 250 96.7006 8.5299 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 96.6524 8.6000 1 50 96.6524 8.6000 INE008A16LN3 IDBI BK 21-Jun-13 96.6056 8.5499 2 50 96.6056 8.5499 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 96.3452 8.6000 1 50 96.3452 8.6000 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 96.2808 8.6500 1 25 96.2808 8.6500 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 95.4316 8.6499 1 25 95.4316 8.6499 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 94.7101 8.5299 1 100 94.7101 8.5299 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 94.5184 8.6401 1 3 94.5184 8.6401 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.5636 8.5299 2 100 94.5636 8.5299 INE457A16BH5 BK OF MAHARASHTRA 30-Oct-13 93.7773 8.6500 1 125 93.7773 8.6500 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 93.7773 8.6500 1 75 93.7773 8.6500 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.0610 8.6400 1 25 93.0610 8.6400 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.7875 8.6500 2 50 92.7875 8.6500 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 92.7138 8.6400 1 50 92.7138 8.6400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.6417 8.6800 1 50 92.6417 8.6800 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.5795 8.6300 1 1 92.5795 8.6300 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.3039 8.7200 3 200 92.3039 8.7200 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 92.2754 8.7300 2 200 92.2754 8.7300 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 92.1244 8.6918 2 30 92.1275 8.6880 =============================================================================================== *: Crores