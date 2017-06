Jan 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 99.9330 8.1596 2 50 99.9322 8.2546 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE434A16CO8 ANDHRA BK 1-Feb-13 99.9119 8.0462 1 25 99.9119 8.0462 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 99.8454 8.0738 1 100 99.8454 8.0738 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 99.8459 8.0476 1 45 99.8459 8.0476 INE651A16DN7 STATE BK OF MYSORE 5-Feb-13 99.8239 8.0487 1 150 99.8239 8.0487 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 99.8239 8.0487 1 20 99.8239 8.0487 INE654A16CI3 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Feb-13 99.8019 8.0500 1 25 99.8019 8.0500 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.7571 8.0795 2 50 99.7577 8.0595 INE238A16MX3 AXIS BK 12-Feb-13 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.6484 8.0492 2 50 99.6484 8.0492 INE705A16EC2 VIJAYA BK 19-Feb-13 99.5195 8.0104 1 25 99.5195 8.0104 INE476A16GC5 CANARA BK 22-Feb-13 99.4517 8.0493 1 25 99.4517 8.0493 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.3893 8.0098 1 25 99.3893 8.0098 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.3459 8.0106 2 50 99.3459 8.0106 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 99.3459 8.0106 1 25 99.3459 8.0106 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 99.3243 8.0099 1 25 99.3243 8.0099 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.3052 7.9805 2 100 99.3052 7.9805 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.3035 8.0002 1 25 99.3035 8.0002 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.2862 8.2003 1 0.1 99.2862 8.2003 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 99.2359 8.0298 1 75 99.2359 8.0298 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 99.2378 8.0097 1 50 99.2378 8.0097 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.0710 7.9596 1 75 99.0710 7.9596 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.0460 7.9901 1 25 99.0460 7.9901 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.0173 8.0499 2 75 99.0173 8.0499 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.0087 8.1212 2 47.7 99.0173 8.0499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 98.9996 8.0180 8 233 98.9981 8.0303 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.0053 7.9719 3 125 99.0068 7.9599 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 98.9883 8.1097 1 10 98.9883 8.1097 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 98.8980 8.3002 1 50 98.8980 8.3002 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 98.9259 8.0876 2 40 98.9243 8.1000 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 98.9361 8.0105 2 2.01 98.9361 8.0102 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 98.9146 8.0104 1 25 98.9146 8.0104 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 98.8891 8.0399 1 25 98.8891 8.0399 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 98.8662 8.0497 1 50 98.8662 8.0497 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 98.8418 8.0697 1 25 98.8418 8.0697 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 98.7512 8.2422 2 65 98.7426 8.2999 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 98.7538 8.0806 5 155 98.7585 8.0499 INE608A16CQ2 PUNJAB AND SIND BK 26-Mar-13 98.7585 8.0499 1 50 98.7585 8.0499 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 98.7585 8.0499 1 31 98.7585 8.0499 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.7676 7.9902 1 25 98.7676 7.9902 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 98.7571 8.0588 5 15.21 98.7667 7.9961 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.7585 7.9111 1 34 98.7585 7.9111 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 98.6919 8.1997 3 185.5 98.6919 8.1997 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 98.6281 8.6052 1 150 98.6281 8.6052 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 98.6919 8.1997 4 145 98.6919 8.1997 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.7170 8.0401 2 50 98.7265 7.9801 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.7206 8.0175 2 48.75 98.7206 8.0175 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 98.6913 8.2034 2 35 98.7076 8.1000 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 98.7139 8.0600 1 15 98.7139 8.0600 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 98.5336 8.4875 1 50 98.5336 8.4875 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 98.5374 8.4652 1 2.75 98.5374 8.4652 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 98.5149 8.4651 2 50 98.5149 8.4651 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 98.4881 8.6202 1 15 98.4881 8.6202 INE036D16CI7 THE KARUR VYSYA BK 5-Apr-13 98.4557 8.5449 1 100 98.4557 8.5449 INE562A16CQ1 INDIAN BK 5-Apr-13 98.4673 8.4798 1 100 98.4673 8.4798 INE166A16GV2 ING VYSYA BK 8-Apr-13 98.3691 8.6452 2 165 98.3737 8.6202 INE008A16NL3 IDBI BK 10-Apr-13 98.3475 8.5182 4 260 98.3474 8.5185 INE667A16BM9 SYNDICATE BK 15-Apr-13 98.2415 8.4850 1 50 98.2415 8.4850 INE166A16HL1 ING VYSYA BK 26-Apr-13 97.9629 8.6250 2 55 97.9629 8.6250 INE528G16OS0 YES BK 26-Apr-13 97.9594 8.6402 1 30 97.9594 8.6402 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 97.0336 8.6499 1 5 97.0336 8.6499 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 96.9444 8.6500 1 5 96.9444 8.6500 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 96.7626 8.5999 1 20 96.7626 8.5999 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 96.7332 8.6199 1 25 96.7332 8.6199 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 96.7480 8.6400 1 25 96.7480 8.6400 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 96.7111 8.6199 1 25 96.7111 8.6199 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.6449 8.6199 1 30 96.6449 8.6199 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 96.6084 8.6000 1 25 96.6084 8.6000 INE166A16FZ5 ING VYSYA BK 25-Jul-13 95.9433 8.6702 1 5 95.9433 8.6702 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 95.1037 8.6200 1 25 95.1037 8.6200 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 94.8154 8.6401 1 100 94.8154 8.6401 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 93.9025 8.6500 2 50 93.9025 8.6500 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 93.1607 8.7000 1 2.8 93.1607 8.7000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.9305 8.6500 1 25 92.9305 8.6500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.7943 8.7750 1 5 92.7943 8.7750 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.7334 8.7200 1 60 92.7334 8.7200 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.7283 8.7000 1 25 92.7283 8.7000 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.6464 8.7000 1 5 92.6464 8.7000 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.6464 8.7000 1 1.5 92.6464 8.7000 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.5851 8.7000 1 1 92.5851 8.7000 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.2836 8.7200 1 75 92.2836 8.7200 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.2836 8.7200 1 75 92.2836 8.7200 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 92.0973 8.7000 1 50 92.0973 8.7000 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 92.0038 8.7150 3 425 92.0038 8.7150 INE008A16NK5 IDBI BK 27-Jan-14 91.9912 8.7300 3 250 91.9912 8.7300 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 92.0038 8.7150 1 25 92.0038 8.7150 INE528G16SR3 YES BK 28-Jan-14 91.8611 8.8600 1 28.5 91.8611 8.8600 ===============================================================================================
*: Crores