Jan 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.9340 8.0353 1 25 99.9340 8.0353 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 99.8680 8.0406 2 145 99.8680 8.0406 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 99.8680 8.0406 1 100 99.8680 8.0406 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 99.8648 8.2358 1 15 99.8648 8.2358 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 99.8460 8.0424 1 100 99.8460 8.0424 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 99.8021 8.0419 1 90 99.8021 8.0419 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE238A16MX3 AXIS BK 12-Feb-13 99.6924 8.0443 1 25 99.6924 8.0443 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.6719 8.0100 1 30 99.6719 8.0100 INE434A16BB7 ANDHRA BK 14-Feb-13 99.6488 8.0400 1 50 99.6488 8.0400 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 99.6545 7.9090 1 25 99.6545 7.9090 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.5905 7.8991 1 25 99.5905 7.8991 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE166A16HA4 ING VYSYA BK 19-Feb-13 99.5352 8.1164 1 1.3 99.5352 8.1164 INE654A16BN5 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Feb-13 99.5475 7.9006 1 25 99.5475 7.9006 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 99.4175 7.9207 1 25 99.4175 7.9207 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.3755 7.9095 1 25 99.3755 7.9095 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 99.3508 7.9502 1 75 99.3508 7.9502 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 99.3475 7.9903 3 50 99.3524 7.9305 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.3226 8.0300 1 50 99.3226 8.0300 INE457A16BT0 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-13 99.3209 8.0505 1 25 99.3209 8.0505 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 99.2704 7.8901 2 75 99.2722 7.8704 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.2837 7.9799 1 25 99.2837 7.9799 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.2603 8.0001 1 3.3 99.2603 8.0001 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 99.1061 8.0297 2 50 99.1039 8.0496 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.1083 8.0097 1 25 99.1083 8.0097 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.0867 8.0102 1 25 99.0867 8.0102 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 99.0779 7.9000 1 50 99.0779 7.9000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.0354 7.9002 5 150 99.0354 7.9002 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.0215 8.0154 5 101.75 99.0197 8.0300 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.0334 7.9170 2 75 99.0390 7.8704 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 99.0173 8.0499 1 50 99.0173 8.0499 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 98.9718 7.8998 6 425 98.9718 7.8998 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 98.9589 8.0000 2 10 98.9589 8.0000 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 98.9093 8.0499 2 60 98.9093 8.0499 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 98.9093 8.0499 1 50 98.9093 8.0499 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 98.9294 7.9000 1 25 98.9294 7.9000 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 98.8918 8.0201 1 50 98.8918 8.0201 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 98.9043 7.9283 2 26 98.9055 7.9199 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 98.8206 7.9203 3 200 98.8206 7.9203 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.8236 7.9000 3 100 98.8236 7.9000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 98.8236 7.9000 1 80 98.8236 7.9000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.8015 8.0502 1 70 98.8015 8.0502 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.8231 8.0497 1 25 98.8231 8.0497 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.8025 7.8997 3 100 98.8025 7.8997 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 98.7995 7.9198 2 75 98.7995 7.9198 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.7800 8.0500 2 70.1 98.7800 8.0500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.8025 7.8997 1 25 98.8025 7.8997 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 98.7813 7.9002 1 25 98.7813 7.9002 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 98.7669 7.9947 1 0.5 98.7669 7.9947 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.7633 7.8801 2 75 98.7633 7.8801 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.7279 8.1085 2 60 98.7261 8.1202 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.7649 7.8698 1 50 98.7649 7.8698 INE166A16HF3 ING VYSYA BK 28-Mar-13 98.7509 7.9601 1 25 98.7509 7.9601 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 98.5591 8.4701 3 250 98.5591 8.4701 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 98.5601 8.4639 3 100 98.5641 8.4403 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 98.5417 8.4399 1 50 98.5417 8.4399 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 98.5114 8.6180 1 3.25 98.5114 8.6180 INE036D16CI7 THE KARUR VYSYA BK 5-Apr-13 98.4784 8.5449 1 100 98.4784 8.5449 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 98.4158 8.5151 2 200 98.4158 8.5151 INE166A16GV2 ING VYSYA BK 8-Apr-13 98.3969 8.6183 1 2 98.3969 8.6183 INE667A16BN7 SYNDICATE BK 10-Apr-13 98.3702 8.5174 1 40 98.3702 8.5174 INE166A16HM9 ING VYSYA BK 15-Apr-13 98.2273 8.6673 1 125 98.2273 8.6673 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 98.0780 8.5152 1 25 98.0780 8.5152 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.0106 8.5159 4 125 98.0108 8.5149 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 97.9400 8.5302 2 250 97.9400 8.5302 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 97.9346 8.5531 3 250 97.9347 8.5526 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 97.2881 8.5499 2 50 97.2881 8.5499 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 97.1110 8.5500 2 50 97.1110 8.5500 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 97.0394 8.6325 1 0.1 97.0394 8.6325 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.8730 8.6000 2 75 96.8730 8.6000 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 96.8431 8.5599 1 50 96.8431 8.5599 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.6819 8.5799 1 50 96.6819 8.5799 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 96.6373 8.6401 1 15 96.6373 8.6401 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 96.6380 8.5799 1 25 96.6380 8.5799 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 94.8569 8.6420 1 31.5 94.8569 8.6420 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 94.6667 8.6400 1 100 94.6667 8.6400 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.1607 8.7000 1 50 93.1607 8.7000 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 93.1400 8.7001 1 25 93.1400 8.7001 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.9920 8.6500 1 10 92.9920 8.6500 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.8774 8.7200 4 100 92.8774 8.7200 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.9131 8.7001 1 25 92.9131 8.7001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.8568 8.7200 1 50 92.8568 8.7200 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.8926 8.7000 1 25 92.8926 8.7000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.7464 8.7031 4 81 92.7488 8.7000 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.6213 8.6799 1 5 92.6213 8.6799 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 92.5198 8.7051 1 0.8 92.5198 8.7051 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 92.0072 8.7350 4 200 92.0072 8.7350 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 91.9823 8.7646 3 115 91.9841 8.7625 INE171A16EM6 THE FEDERAL BK 28-Jan-14 91.8942 8.8450 1 35 91.8942 8.8450 INE166A16HK3 ING VYSYA BK 28-Jan-14 91.8858 8.8550 1 35 91.8858 8.8550 