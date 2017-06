Jan 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16BL7 BK OF MAHARASHTRA 1-Feb-13 99.9567 7.9057 1 50 99.9567 7.9057 INE428A16IF5 ALLAHABAD BK 1-Feb-13 99.9567 7.9057 1 25 99.9567 7.9057 INE166A16GY6 ING VYSYA BK 4-Feb-13 99.8912 7.9511 2 200 99.8912 7.9511 INE652A16EN3 STATE BK OF PATIALA 4-Feb-13 99.8915 7.9291 1 85 99.8915 7.9291 INE428A16IG3 ALLAHABAD BK 4-Feb-13 99.8915 7.9291 1 75 99.8915 7.9291 INE683A16AH8 THE SOUTH INDIAN BK 4-Feb-13 99.8905 8.0023 1 50 99.8905 8.0023 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 99.8919 7.8998 1 10 99.8919 7.8998 INE652A16EQ6 STATE BK OF PATIALA 5-Feb-13 99.8695 7.9491 1 5 99.8695 7.9491 INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.8271 7.9022 1 50 99.8271 7.9022 INE654A16BM7 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-13 99.8056 7.8994 1 100 99.8056 7.8994 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.8053 7.9102 3 75 99.8056 7.8994 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 99.8048 7.9319 1 25 99.8048 7.9319 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 99.8282 7.8519 1 25 99.8282 7.8519 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 99.8276 7.8793 1 25 99.8276 7.8793 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 99.7413 7.8907 2 50 99.7409 7.9014 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 99.7400 7.9289 1 25 99.7400 7.9289 INE654A16CR4 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Feb-13 99.7625 7.8994 1 25 99.7625 7.8994 INE565A16699 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-13 99.7194 7.9006 1 100 99.7194 7.9006 INE428A16IL3 ALLAHABAD BK 12-Feb-13 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE238A16MX3 AXIS BK 12-Feb-13 99.7176 7.9514 1 25 99.7176 7.9514 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 99.7409 7.9014 1 25 99.7409 7.9014 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.7201 7.8808 1 25 99.7201 7.8808 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.6764 7.8998 1 75 99.6764 7.8998 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.6105 7.9291 1 100 99.6105 7.9291 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 99.5905 7.5041 1 200 99.5905 7.5041 INE090A16SO4 ICICI BK 21-Feb-13 99.5458 7.9304 1 25 99.5458 7.9304 INE141A16GJ0 OBC 22-Feb-13 99.5065 7.8705 1 25 99.5065 7.8705 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.4423 7.8728 2 100 99.4425 7.8703 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 99.4425 7.8703 1 100 99.4425 7.8703 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 99.4425 7.8703 2 50 99.4425 7.8703 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.4638 7.8707 2 50 99.4638 7.8707 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 99.4411 7.8902 1 25 99.4411 7.8902 INE652A16DH7 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-13 99.4190 7.9002 1 50 99.4190 7.9002 INE652A16DH7 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-13 99.3999 7.8700 1 25 99.3999 7.8700 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 99.4190 7.9002 1 25 99.4190 7.9002 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.3723 7.9503 1 25 99.3723 7.9503 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.3723 7.9503 1 25 99.3723 7.9503 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 99.2695 7.8998 1 25 99.2695 7.8998 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.1149 7.9499 1 5 99.1149 7.9499 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.0756 7.9199 1 25 99.0756 7.9199 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.0562 7.9035 5 84.5 99.0575 7.8929 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.0614 7.8599 2 50 99.0614 7.8599 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 98.9545 7.8702 1 100 98.9545 7.8702 INE237A16PP4 KOTAK MAH BK 22-Mar-13 98.8670 8.2017 1 45 98.8670 8.2017 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 98.8491 7.8698 1 50 98.8491 7.8698 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 98.8447 7.9002 1 25 98.8447 7.9002 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 98.8545 7.9802 1 25 98.8545 7.9802 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.8251 7.8898 1 25 98.8251 7.8898 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.8251 7.8898 1 25 98.8251 7.8898 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 98.8375 7.9501 1 20 98.8375 7.9501 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 98.7829 7.8897 1 25 98.7829 7.8897 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.7783 7.9199 1 25 98.7783 7.9199 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 98.5817 8.4698 1 250 98.5817 8.4698 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.5619 8.5898 1 100 98.5619 8.5898 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 98.5850 8.4498 1 50 98.5850 8.4498 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 98.5625 8.4498 1 50 98.5625 8.4498 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 98.5541 8.4999 1 25 98.5541 8.4999 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 98.5400 8.4499 1 25 98.5400 8.4499 INE562A16CQ1 INDIAN BK 5-Apr-13 98.5175 8.4501 1 50 98.5175 8.4501 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 98.4398 8.5073 2 100 98.4398 8.5073 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.1805 8.5401 2 200 97.1805 8.5401 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.1676 8.6501 1 5 97.1676 8.6501 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 97.0946 8.6000 1 25 97.0946 8.6000 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 96.9273 8.6999 1 50 96.9273 8.6999 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 96.9221 8.6501 1 50 96.9221 8.6501 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 96.8999 8.6499 1 15 96.8999 8.6499 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 96.8951 8.6000 1 25 96.8951 8.6000 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 96.8793 8.5199 1 25 96.8793 8.5199 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 96.8332 8.6499 2 75 96.8332 8.6499 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.7001 8.5901 1 125 96.7001 8.5901 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 95.9872 8.6699 2 50 95.9872 8.6699 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.8027 8.7001 1 100 94.8027 8.7001 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 94.6297 8.7401 1 2.7 94.6297 8.7401 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.9499 8.7333 2 60 92.9374 8.7500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.9207 8.8000 1 50 92.9207 8.8000 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.9056 8.7100 2 50 92.9056 8.7100 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.9056 8.7100 1 25 92.9056 8.7100 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.7245 8.8666 2 150 92.6991 8.9000 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 92.6516 8.8800 1 50 92.6516 8.8800 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.6796 8.7099 1 25 92.6796 8.7099 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.6445 8.7550 1 5 92.6445 