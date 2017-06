Feb 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16IH1 ALLAHABAD BK 7-Feb-13 99.9355 7.8526 1 50 99.9355 7.8526 INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.9149 7.7715 4 170 99.9168 7.5983 INE652A16ES2 STATE BK OF PATIALA 8-Feb-13 99.9140 7.8543 1 25 99.9140 7.8543 INE141A16IZ2 OBC 11-Feb-13 99.8547 7.5861 2 100 99.8564 7.4985 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 99.8487 7.9000 1 50 99.8487 7.9000 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 99.8497 7.8489 1 25 99.8497 7.8489 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.7194 7.9006 1 5 99.7194 7.9006 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 99.6509 8.5245 1 1.3 99.6509 8.5245 INE648A16FE7 SBBJ 20-Feb-13 99.6553 7.8907 1 25 99.6553 7.8907 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 99.6339 7.8893 2 50 99.6339 7.8893 INE008A16JC0 IDBI BK 22-Feb-13 99.6334 7.9001 1 5 99.6334 7.9001 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 99.5279 7.8697 2 50 99.5291 7.8496 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.5053 7.8897 2 125 99.5053 7.8897 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.5022 7.9394 1 100 99.5022 7.9394 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.5291 7.8496 1 25 99.5291 7.8496 INE095A16FF8 INDUSIND BK 28-Feb-13 99.4816 7.9251 2 75 99.4816 7.9251 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 99.4706 7.7704 1 100 99.4706 7.7704 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.4638 7.8707 1 30 99.4638 7.8707 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.4800 7.9497 1 5 99.4800 7.9497 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.4014 7.8502 1 50 99.4014 7.8502 INE457A16BU8 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-13 99.4227 7.8496 1 25 99.4227 7.8496 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.4227 7.8496 1 25 99.4227 7.8496 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 99.3991 7.8805 1 25 99.3991 7.8805 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.3991 7.8805 1 25 99.3991 7.8805 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.2529 7.8498 2 125 99.2529 7.8498 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.2105 7.8503 1 100 99.2105 7.8503 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.1894 7.8497 2 200 99.1894 7.8497 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 99.1598 7.9300 1 25 99.1598 7.9300 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.1640 7.8901 1 25 99.1640 7.8901 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.0802 8.0677 1 0.01 99.0802 8.0677 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 99.0744 7.9302 1 25 99.0744 7.9302 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 99.0567 7.8996 1 50 99.0567 7.8996 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.0837 7.8498 1 5 99.0837 7.8498 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.0354 7.9002 1 75 99.0354 7.9002 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.0142 7.9000 1 50 99.0142 7.9000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 98.9572 7.8497 1 50 98.9572 7.8497 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.9782 7.8502 2 50 98.9782 7.8502 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.9572 7.8497 1 25 98.9572 7.8497 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 98.9354 7.8552 1 50 98.9354 7.8552 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 98.9160 7.9999 1 15 98.9160 7.9999 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 98.8751 7.9858 1 25 98.8751 7.9858 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 98.8801 7.9499 1 9.2 98.8801 7.9499 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 98.6630 8.6775 4 175 98.6630 8.6775 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 98.6581 8.7097 1 100 98.6581 8.7097 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 98.6474 8.7801 2 75 98.6474 8.7801 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 98.6520 8.7499 2 50 98.6520 8.7499 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 98.6347 8.7112 5 350 98.6287 8.7497 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 98.6287 8.7497 1 250 98.6287 8.7497 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 98.6383 8.6876 4 200 98.6383 8.6876 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 98.6302 8.7397 3 125 98.6364 8.6999 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 98.6478 8.4800 1 350 98.6478 8.4800 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 98.6101 8.7197 1 25 98.6101 8.7197 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 98.5820 8.7502 2 200 98.5820 8.7502 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 98.6268 8.4699 3 200 98.6268 8.4699 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.5731 8.9552 1 25 98.5731 8.9552 INE652A16FI0 STATE BK OF PATIALA 8-Apr-13 98.5570 8.4826 2 115 98.5570 8.4826 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 98.3216 8.5353 1 25 98.3216 8.5353 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.1331 8.6798 1 5 98.1331 8.6798 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.0504 8.6399 3 175 98.0504 8.6399 INE562A16BC3 INDIAN BK 29-Apr-13 98.0327 8.7199 1 100 98.0327 8.7199 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 98.0775 8.6201 1 5 98.0775 8.6201 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 96.7903 8.9000 2 125 96.7903 8.8999 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 96.6811 8.9499 1 25 96.6811 8.9499 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 96.6690 8.9199 1 5 96.6690 8.9199 INE090A16VJ8 ICICI BK 15-Jul-13 96.2045 9.0001 1 1 96.2045 9.0001 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 95.5342 8.9801 1 25 95.5342 8.9801 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 95.0546 8.9999 1 25 95.0546 8.9999 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 94.8989 8.9999 1 50 94.8989 8.9999 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 94.8545 8.9999 1 25 94.8545 8.9999 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 94.7934 8.9500 1 50 94.7934 8.9500 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.7713 8.9500 1 50 94.7713 8.9500 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 94.7215 9.0001 1 25 94.7215 9.0001 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 94.6885 8.9800 2 75 94.6549 9.0400 INE457A16BH5 BK OF MAHARASHTRA 30-Oct-13 93.7368 9.1001 2 75 93.7368 9.1001 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 93.8014 9.0000 1 50 93.8014 9.0000 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 93.7266 9.1500 1 25 93.7266 9.1500 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 93.7046 9.1500 1 25 93.7046 9.1500 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 93.2228 9.1500 1 25 93.2228 9.1500 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 92.8107 9.1500 1 50 92.8107 9.1500 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 92.7965 9.1399 2 50 92.7965 9.1399 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 92.8042 9.1001 1 25 92.8042 9.1001 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 92.8257 9.1000 1 25 92.8257 9.1000 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.7029 9.1500 2 100 92.7029 9.1500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.7325 9.1100 1 25 92.7325 9.1100 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.6813 9.1501 2 15 92.6813 9.1501 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.6598 9.1500 2 50 92.6598 9.1500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.7379 9.0738 2 50 92.7945 8.9975 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.7521 8.9975 1 25 92.7521 8.9975 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.6253 9.1100 2 125 92.7454 8.9500 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.6028 9.1400 1 25 92.6028 9.1400 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.6674 8.9974 1 40 92.6674 8.9974 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 92.5384 9.1400 1 25 92.5384 9.1400 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 92.5309 9.1499 1 0.75 92.5309 9.1499 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.4222 9.1800 2 50 92.4222 9.1800 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.5291 9.0400 2 50 92.5980 8.9500 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.5808 9.0001 1 40 92.5808 9.0001 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK *: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS :
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222
rru.data@thomsonreuters.com