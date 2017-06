Feb 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16BM5 BK OF MAHARASHTRA 8-Feb-13 99.9361 7.7764 4 200 99.9359 7.8038 INE237A16RW6 KOTAK MAH BK 8-Feb-13 99.9570 7.8509 1 200 99.9570 7.8509 INE141A16IX7 OBC 8-Feb-13 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 99.9351 7.9013 1 5 99.9351 7.9013 INE160A16IL2 PUNJAB NATIONAL BK 11-Feb-13 99.8711 7.8491 2 125 99.8713 7.8393 INE428A16IK5 ALLAHABAD BK 11-Feb-13 99.8719 7.8027 1 50 99.8719 7.8027 INE562A16CP3 INDIAN BK 11-Feb-13 99.8719 7.8027 1 25 99.8719 7.8027 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.8292 7.8048 3 275 99.8293 7.8015 INE457A16BO1 BK OF MAHARASHTRA 15-Feb-13 99.7868 7.7984 1 225 99.7868 7.7984 INE428A16IM1 ALLAHABAD BK 15-Feb-13 99.7854 7.8497 1 100 99.7854 7.8497 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.7854 7.8497 1 75 99.7854 7.8497 INE434A16BC5 ANDHRA BK 15-Feb-13 99.7868 7.7984 1 50 99.7868 7.7984 INE171A16EG8 THE FEDERAL BK 15-Feb-13 99.8061 7.8790 1 25 99.8061 7.8790 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 99.7212 7.8497 1 50 99.7212 7.8497 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 99.6805 7.7994 1 125 99.6805 7.7994 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 99.5706 7.8703 1 50 99.5706 7.8703 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.5717 7.8501 2 50 99.5717 7.8501 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.5504 7.8498 1 50 99.5504 7.8498 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 99.5291 7.8496 1 25 99.5291 7.8496 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 99.5291 7.8496 1 25 99.5291 7.8496 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 99.5291 7.8496 1 100 99.5291 7.8496 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.4865 7.8498 2 300 99.4865 7.8498 INE428A16IP4 ALLAHABAD BK 1-Mar-13 99.4627 8.2156 1 75 99.4627 8.2156 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.5078 7.8496 1 50 99.5078 7.8496 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.4845 7.8805 1 25 99.4845 7.8805 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.4404 7.9001 4 200 99.4404 7.9001 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 99.4205 7.8796 1 25 99.4205 7.8796 INE683A16641 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-13 99.4404 7.9001 1 25 99.4404 7.9001 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 99.3992 7.8792 1 100 99.3992 7.8792 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 99.4014 7.8502 1 25 99.4014 7.8502 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 99.2695 7.8998 2 25 99.2695 7.8998 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.2501 7.8795 3 150 99.2501 7.8795 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.2105 7.8503 1 175 99.2105 7.8503 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.2075 7.8804 2 310 99.2075 7.8804 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 99.1894 7.8497 1 50 99.1894 7.8497 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.1894 7.8497 2 25 99.1894 7.8497 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.1873 7.8702 1 25 99.1873 7.8702 INE036D16CZ1 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-13 99.1124 7.9726 8 300 99.1124 7.9726 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 99.1226 7.8801 1 50 99.1226 7.8801 INE036D16CY4 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-13 99.0910 7.9721 1 200 99.0910 7.9721 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.0258 8.1609 1 0.05 99.0258 8.1609 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.0378 7.8803 1 25 99.0378 7.8803 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 98.9782 7.8502 5 175 98.9782 7.8502 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 98.9744 7.8796 1 50 98.9744 7.8796 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 98.9189 8.1414 2 30 98.9112 8.1997 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 98.9112 8.0357 1 25 98.9112 8.0357 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 98.9151 7.8496 1 50 98.9151 7.8496 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 98.9137 7.8599 1 25 98.9137 7.8599 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 98.9151 7.8496 2 25 98.9151 7.8496 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 98.9151 7.8496 2 25 98.9151 7.8496 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 98.9267 7.9201 1 25 98.9267 7.9201 INE649A16DA8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-13 98.6891 8.6578 4 175 98.6891 8.6578 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 98.6238 8.9353 4 250 98.6235 8.9375 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 98.6337 8.7174 1 60 98.6337 8.7174 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.5759 8.9374 4 225 98.5759 8.9374 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.5978 8.9497 1 25 98.5978 8.9497 INE168A16EB5 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Apr-13 98.2908 8.8154 1 0.15 98.2908 8.8154 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.2041 8.8999 1 50 98.2041 8.8999 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 98.0775 8.6201 1 100 98.0775 8.6201 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.0873 8.6799 1 10 98.0873 8.6799 INE141A16JN6 OBC 30-Apr-13 98.0207 8.8799 1 50 98.0207 8.8799 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 97.0872 9.0502 1 20 97.0872 9.0502 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 96.9404 9.0000 3 125 96.9404 9.0000 INE654A16CW4 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Jun-13 96.9404 9.0000 1 50 96.9404 9.0000 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 96.9636 8.9999 1 25 96.9636 8.9999 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 96.8478 9.0000 4 125 96.8478 9.0000 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 95.5236 9.0500 3 100 95.5236 9.0500 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 95.0888 9.0200 1 50 95.0888 9.0200 INE112A16CM4 CORPORATION BK 6-Sep-13 94.9995 9.0200 1 60 94.9995 9.0200 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 92.9405 9.1500 3 75 92.9405 9.1500 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 92.8323 9.1500 5 145 92.8323 9.1500 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 92.6881 9.1700 1 25 92.6881 9.1700 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 92.6813 9.1501 5 150 92.6813 9.1501 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 92.7029 9.1500 2 50 92.7029 9.1500 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 92.5373 9.1700 1 25 92.5373 9.1700 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.4237 9.1500 1 50 92.4237 9.1500 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 92.4214 9.1251 1 25 92.4214 9.1251 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 92.3768 9.1000 1 50 92.3768 9.1000 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 91.7951 9.1901 1 5 91.7951 9.1901 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 91.7657 9.2000 1 5 