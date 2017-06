Feb 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 99.9568 7.8874 2 25 99.9568 7.8874 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 99.9120 8.0414 2 85 99.9086 8.3479 INE171A16EG8 THE FEDERAL BK 15-Feb-13 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 99.9127 7.9731 2 50 99.9124 8.0005 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 99.9124 8.0005 2 50 99.9124 8.0005 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.8487 7.9012 1 175 99.8487 7.9012 INE237A16RK1 KOTAK MAH BK 18-Feb-13 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 99.8484 7.9169 2 75 99.8478 7.9482 INE651A16DZ1 STATE BK OF MYSORE 19-Feb-13 99.8265 7.9297 1 25 99.8265 7.9297 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 99.8053 7.9112 4 250 99.8051 7.9197 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 99.8051 7.9197 1 25 99.8051 7.9197 INE237A16RI5 KOTAK MAH BK 20-Feb-13 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE562A16CM0 INDIAN BK 22-Feb-13 99.7625 7.8994 2 100 99.7625 7.8994 INE008A16JC0 IDBI BK 22-Feb-13 99.7619 7.9194 2 75 99.7619 7.9194 INE168A16EW1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Feb-13 99.6941 7.9997 1 40 99.6941 7.9997 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.6539 7.9236 2 75 99.6540 7.9205 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.6325 7.9195 1 25 99.6325 7.9195 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.6119 7.9005 1 25 99.6119 7.9005 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.3035 8.0002 2 50 99.3035 8.0002 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.3070 7.9597 1 45 99.3070 7.9597 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.3302 7.9395 1 25 99.3302 7.9395 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.2421 7.9642 1 0.01 99.2421 7.9642 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.1946 8.0093 5 155 99.2006 7.9495 INE652A16FO8 STATE BK OF PATIALA 20-Mar-13 99.2020 7.9355 2 150 99.2020 7.9355 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.1956 7.9996 1 25 99.1956 7.9996 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.1116 7.9798 1 25 99.1116 7.9798 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.0946 7.9402 1 25 99.0946 7.9402 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.0858 8.0181 1 5 99.0858 8.0181 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.0744 7.9302 2 50 99.0744 7.9302 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.0200 8.0276 2 100 99.0233 8.0003 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.0454 7.9952 1 16 99.0454 7.9952 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 98.8107 8.7861 4 600 98.8106 8.7871 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 98.6402 8.9852 2 100 98.6402 8.9852 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 98.4954 8.8503 1 4 98.4954 8.8503 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 98.4954 8.8503 1 25 98.4954 8.8503 INE651A16EG9 STATE BK OF MYSORE 17-Apr-13 98.4719 8.8502 1 25 98.4719 8.8502 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 98.4599 8.6504 1 25 98.4599 8.6504 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 98.3076 8.8501 1 50 98.3076 8.8501 INE237A16OQ5 KOTAK MAH BK 6-May-13 97.9598 9.0498 1 20 97.9598 9.0498 INE528G16OU6 YES BK 6-May-13 97.9598 9.0498 1 20 97.9598 9.0498 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 97.2588 9.1852 1 50 97.2588 9.1852 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 97.2748 8.9699 1 100 97.2748 8.9699 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.1463 9.0101 2 100 97.1463 9.0101 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.1279 9.0699 1 25 97.1279 9.0699 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.0620 8.9824 1 100 97.0620 8.9824 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 97.0374 9.0599 1 25 97.0374 9.0599 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 97.0405 9.0501 1 5 97.0405 9.0501 INE608A16DL1 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-13 96.9595 9.0125 1 0.5 96.9595 9.0125 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.9294 8.9875 1 25 92.9294 8.9875 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.8455 9.0438 2 50 92.8042 9.1001 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.7110 9.1100 4 100 92.7036 9.1200 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.8020 8.9875 1 40 92.8020 8.9875 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.6090 9.1317 3 150 92.6103 9.1300 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.6243 9.1400 2 150 92.6243 9.1400 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.7153 8.9901 1 40 92.7153 8.9901 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 92.4833 9.1000 1 50 92.4833 9.1000 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.1494 9.2000 2 100 92.1494 9.2000 INE171A16EQ7 THE FEDERAL BK 3-Feb-14 91.6581 9.3051 1 120 91.6581 9.3051 INE171A16EP9 THE FEDERAL BK 6-Feb-14 91.5939 9.3050 1 65 91.5939 9.3050 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 91.6582 9.1260 5 300 91.6578 9.1265 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 91.6842 9.0950 2 200 91.6842 9.0950 INE168A16FF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Feb-14 91.5168 9.2950 1 20 91.5168 9.2950 INE528G16SU7 YES BK 11-Feb-14 91.4913 9.3000 1 83 91.4913 9.3000 INE168A16FG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Feb-14 91.4955 9.2950 1 80 91.4955 9.2950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com