Feb 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16IM1 ALLAHABAD BK 15-Feb-13 99.9349 7.9257 1 95 99.9349 7.9257 INE141A16IQ1 OBC 15-Feb-13 99.9352 7.8891 1 75 99.9352 7.8891 INE457A16BO1 BK OF MAHARASHTRA 15-Feb-13 99.9343 7.9988 2 50 99.9343 7.9988 INE171A16EG8 THE FEDERAL BK 15-Feb-13 99.9341 8.0231 1 25 99.9341 8.0231 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 99.8698 7.9328 3 150 99.8687 7.9979 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.8687 7.9969 4 150 99.8712 7.8454 INE237A16RK1 KOTAK MAH BK 18-Feb-13 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE095A16EZ9 INDUSIND BK 19-Feb-13 99.8445 8.1203 2 251 99.8445 8.1208 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 99.8467 8.0058 1 50 99.8467 8.0058 INE651A16DZ1 STATE BK OF MYSORE 19-Feb-13 99.8698 6.7979 1 25 99.8698 6.7979 INE648A16FE7 SBBJ 20-Feb-13 99.8261 7.9480 1 5 99.8261 7.9480 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.7180 7.9401 4 165 99.7180 7.9401 INE168A16EW1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Feb-13 99.7159 7.9994 1 40 99.7159 7.9994 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.6752 7.9286 2 85 99.6748 7.9390 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 99.6527 7.9504 1 100 99.6527 7.9504 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.6510 7.9894 1 25 99.6510 7.9894 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 99.6532 7.9389 1 25 99.6532 7.9389 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.6299 7.9754 4 125 99.6288 7.9996 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.6313 7.9462 2 75 99.6311 7.9498 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.6288 7.9996 2 75 99.6288 7.9996 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.6505 8.0009 1 25 99.6505 8.0009 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.5657 7.9605 2 50 99.5657 7.9605 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 99.5453 7.9392 2 50 99.5453 7.9392 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.5453 7.9392 1 25 99.5453 7.9392 INE651A16DV0 STATE BK OF MYSORE 7-Mar-13 99.5015 7.9506 1 100 99.5015 7.9506 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.3508 7.9502 1 25 99.3508 7.9502 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.3468 7.9995 1 25 99.3468 7.9995 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.3468 7.9995 1 25 99.3468 7.9995 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 99.3427 8.0501 1 15 99.3427 8.0501 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.2603 8.0001 1 100 99.2603 8.0001 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.2220 7.9499 1 75 99.2220 7.9499 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.2340 8.0499 2 50 99.2340 8.0499 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.2434 7.9504 1 25 99.2434 7.9504 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 99.1926 8.0297 1 25 99.1926 8.0297 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.1801 7.9405 1 25 99.1801 7.9405 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.1116 7.9798 1 50 99.1116 7.9798 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.1072 8.0197 1 50 99.1072 8.0197 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.0935 7.9500 1 70 99.0935 7.9500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.0766 8.0996 1 5 99.0766 8.0996 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.0733 7.9398 1 40 99.0733 7.9398 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 99.0594 8.0600 2 100 99.0594 8.0600 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 15 99.0606 8.0496 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.0330 8.1000 1 5 99.0330 8.1000 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.8138 8.9418 2 300 98.8134 8.9451 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.8303 8.9999 1 5 98.8303 8.9999 INE171A16EB9 THE FEDERAL BK 3-Apr-13 98.7888 8.9502 1 5 98.7888 8.9502 INE095A16GR1 INDUSIND BK 4-Apr-13 98.7633 8.9614 2 100 98.7669 8.9353 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 98.7785 8.8502 1 25 98.7785 8.8502 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 98.7549 8.8498 1 25 98.7549 8.8498 INE695A16FT6 UNITED BK OF INDIA 8-Apr-13 98.6818 8.8649 2 150 98.6818 8.8649 INE237A16SS2 KOTAK MAH BK 10-Apr-13 98.6140 9.0000 2 6 98.6140 9.0000 INE237A16SX2 KOTAK MAH BK 15-Apr-13 98.4943 8.9997 1 25 98.4943 8.9997 INE008A16NU4 IDBI BK 17-Apr-13 98.4690 8.8672 1 70 98.4690 8.8672 INE008A16NT6 IDBI BK 22-Apr-13 98.3513 8.8676 1 100 98.3513 8.8676 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.3968 8.6189 1 25 98.3968 8.6189 INE166A16HO5 ING VYSYA BK 6-May-13 97.9759 9.0851 6 45 97.9759 9.0851 INE683A16AL0 THE SOUTH INDIAN BK 6-May-13 97.9650 9.1350 3 35 97.9650 9.1350 INE237A16OW3 KOTAK MAH BK 10-May-13 97.8884 9.0501 1 25 97.8884 9.0501 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 97.8804 9.0851 1 25 97.8804 9.0851 INE141A16JV9 OBC 13-May-13 97.8337 8.9801 1 50 97.8337 8.9801 INE562A16BE9 INDIAN BK 13-May-13 97.8320 8.9873 1 50 97.8320 8.9873 INE166A16GU4 ING VYSYA BK 4-Jun-13 97.2572 9.1905 4 250 97.2588 9.1852 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 97.2489 9.0575 2 150 97.2489 9.0575 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.2128 9.1000 1 50 97.2128 9.1000 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 97.1422 9.0999 1 50 97.1422 9.0999 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 97.0716 9.1001 1 25 97.0716 9.1001 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 97.0214 9.1850 2 50 97.0214 9.1850 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 97.0481 9.1001 1 25 97.0481 9.1001 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 97.0639 9.0499 1 5 97.0639 9.0499 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 96.9777 9.1001 1 50 96.9777 9.1001 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 95.8817 9.0100 1 5 95.8817 9.0100 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 95.0249 9.0999 2 50 95.0249 9.0999 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.7409 9.0050 1 4 94.7409 9.0050 INE651A16DJ5 STATE BK OF MYSORE 27-Sep-13 94.6715 9.0501 3 100 94.6715 9.0501 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 93.0706 9.1500 1 25 93.0706 9.1500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.8828 9.1400 2 100 92.8828 9.1400 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.8467 9.1600 1 25 92.8467 9.1600 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.8900 9.1300 1 25 92.8900 9.1300 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.8541 9.1201 1 25 92.8541 9.1201 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.7896 9.1200 3 75 92.7896 9.1200 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.7053 9.1467 2 75 92.6955 9.1600 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 92.6881 9.1700 3 50 92.6881 9.1700 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.6458 9.1399 2 50 92.6458 9.1399 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.1887 9.1500 1 5 92.1887 9.1500 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 91.7051 9.0950 3 300 91.7051 9.0950 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 91.7302 9.0650 4 100 91.7302 9.0650 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 91.6821 9.1225 2 50 91.6821 9.1225 INE171A16EO2 THE FEDERAL BK 11-Feb-14 91.5168 9.2950 1 80 91.5168 9.2950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com