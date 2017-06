Feb 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16EG8 THE FEDERAL BK 15-Feb-13 99.9566 7.9239 1 25 99.9566 7.9239 INE652A16EX2 STATE BK OF PATIALA 15-Feb-13 99.9565 7.9422 1 25 99.9565 7.9422 INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.8905 8.0023 2 75 99.8905 8.0023 INE428A16IO7 ALLAHABAD BK 18-Feb-13 99.8905 8.0023 1 50 99.8905 8.0023 INE652A16FF6 STATE BK OF PATIALA 18-Feb-13 99.8933 7.7974 1 50 99.8933 7.7974 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 99.8926 7.8486 1 5 99.8926 7.8486 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 99.8703 7.9003 1 100 99.8703 7.9003 INE705A16EC2 VIJAYA BK 19-Feb-13 99.8701 7.9125 1 25 99.8701 7.9125 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 99.7187 7.9203 1 25 99.7187 7.9203 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.6973 7.9166 2 30 99.6979 7.9000 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.6968 7.9289 1 25 99.6968 7.9289 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 99.6686 8.0909 1 5 99.6686 8.0909 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.6979 7.9000 1 5 99.6979 7.9000 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.6527 7.9504 1 50 99.6527 7.9504 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.6527 7.9504 1 25 99.6527 7.9504 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.6527 7.9504 1 25 99.6527 7.9504 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.5853 7.9998 1 25 99.5853 7.9998 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 99.5879 7.9494 1 25 99.5879 7.9494 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.5587 8.0894 1 5 99.5587 8.0894 INE651A16DV0 STATE BK OF MYSORE 7-Mar-13 99.5237 7.9401 1 75 99.5237 7.9401 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.4369 7.9498 1 50 99.4369 7.9498 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.4348 7.9796 1 25 99.4348 7.9796 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.3992 7.8792 1 22 99.3992 7.8792 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.3508 7.9502 2 75 99.3508 7.9502 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.3762 7.9006 1 5 99.3762 7.9006 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.3035 8.0002 1 75 99.3035 8.0002 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.2819 8.0001 2 50 99.2819 8.0001 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.2171 8.0004 2 50 99.2171 8.0004 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.2123 8.0498 1 5 99.2123 8.0498 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.1309 8.0001 1 50 99.1309 8.0001 INE036D16CU2 THE KARUR VYSYA BK 25-Mar-13 99.1255 8.0502 1 50 99.1255 8.0502 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.1341 7.9704 1 25 99.1341 7.9704 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.1363 7.9499 1 25 99.1363 7.9499 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.1309 8.0001 2 15 99.1309 8.0001 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.1091 8.0021 3 105 99.1149 7.9499 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.1116 7.9798 1 25 99.1116 7.9798 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.1127 7.9699 1 25 99.1127 7.9699 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 99.0878 8.0000 3 50 99.0935 7.9500 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.0807 8.0633 4 40 99.0822 8.0500 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 75 99.0606 8.0496 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 50 99.0606 8.0496 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 25 99.0606 8.0496 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 25 99.0606 8.0496 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 99.0845 8.0296 1 25 99.0845 8.0296 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.0606 8.0496 1 10 99.0606 8.0496 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.0574 8.0773 1 5 99.0574 8.0773 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 99.0507 7.9503 1 50 99.0507 7.9503 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 99.0507 7.9503 1 25 99.0507 7.9503 INE112A16DH2 CORPORATION BK 4-Apr-13 98.8035 8.8402 3 200 98.8035 8.8402 INE095A16GR1 INDUSIND BK 4-Apr-13 98.7835 8.9898 2 100 98.7835 8.9898 INE008A16NR0 IDBI BK 5-Apr-13 98.7763 8.8661 5 125 98.7761 8.8678 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 98.7458 9.0901 1 10 98.7458 9.0901 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 98.6402 8.9852 5 115 98.6402 8.9852 INE168A16FA4 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Apr-13 98.4181 9.4626 2 5.79 97.9209 12.4997 INE141A16JW7 OBC 22-Apr-13 98.3536 8.9852 4 200 98.3536 8.9852 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.2957 8.7897 2 49.5 98.2957 8.7897 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.2785 8.6399 1 25 98.2785 8.6399 INE141A16JN6 OBC 30-Apr-13 98.2556 8.6401 1 25 98.2556 8.6401 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.1665 8.9701 1 25 98.1665 8.9701 INE166A16HO5 ING VYSYA BK 6-May-13 98.0009 9.0800 1 5 98.0009 9.0800 INE528G16OV4 YES BK 7-May-13 97.9836 9.0498 1 8 97.9836 9.0498 INE237A16SY0 KOTAK MAH BK 7-May-13 97.9945 8.9999 1 8 97.9945 8.9999 INE528G16OZ5 YES BK 10-May-13 97.9077 9.0699 1 25 97.9077 9.0699 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 97.2915 9.2375 2 200 97.2915 9.2375 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 97.2394 9.1701 1 10 97.2394 9.1701 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 97.0753 9.0882 3 125 97.0872 9.0502 INE008A16MF7 IDBI BK 12-Aug-13 95.6960 9.1201 2 100 95.6960 9.1201 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.7386 9.0900 2 10 94.7386 9.0900 INE648A16FH0 SBBJ 26-Nov-13 93.2760 9.1999 1 25 93.2760 9.1999 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.0572 9.2000 3 75 93.0572 9.2000 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.1210 9.1400 1 25 93.1210 9.1400 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 93.1274 9.1001 1 25 93.1274 9.1001 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 92.9842 9.1799 1 100 92.9842 9.1799 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 92.9482 9.1999 2 50 92.9482 9.1999 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 92.9046 9.2000 2 25 92.9046 9.2000 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 92.8611 9.2001 1 25 92.8611 9.2001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.8902 9.1000 1 25 92.8902 9.1000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.5936 9.2100 1 50 92.5936 9.2100 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.3256 9.2500 2 100 92.3256 9.2500 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.3166 9.2901 1 25 92.3166 9.2901 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 91.9572 9.1999 1 75 91.9572 9.1999 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 91.9358 9.2001 1 75 91.9358 9.2001 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 91.9197 9.2200 1 25 91.9197 9.2200 INE528G16ST9 YES BK 3-Feb-14 91.7685 9.2225 1 55 91.7685 9.2225 INE528G16SV5 YES BK 6-Feb-14 91.7047 9.2225 1 70 91.7047 9.2225 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 91.7511 9.0650 1 100 91.7511 9.0650 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 91.7429 9.1000 1 5 91.7429 9.1000 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 91.6674 9.1150 1 50 91.6674 9.1150